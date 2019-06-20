Бывшая первая ракетка мира Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре

Короткая ссылка
Бывший лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) британец Энди Маррей провёл первый официальный матч с января 2019 года, когда он перенёс операцию на травмированном бедре.
Бывшая первая ракетка мира Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре
  • © Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Маррей стартовал в парном разряде турнира АТР в Лондоне вместе с представителем Испании Фелисиано Лопесом. В первом раунде соревнований они в двух сетах одержали победу над колумбийским дуэтом Хуан-Себастьян Кабаль — Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

За свою профессиональную карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема в одиночном разряде, а также завоевал золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, в составе сборной Великобритании он отпраздновал победу в Кубке Дэвиса в сезоне-2015.

Ранее Маррей заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру после операции на бедре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить