Бывшая первая ракетка мира Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре
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Маррей стартовал в парном разряде турнира АТР в Лондоне вместе с представителем Испании Фелисиано Лопесом. В первом раунде соревнований они в двух сетах одержали победу над колумбийским дуэтом Хуан-Себастьян Кабаль — Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
За свою профессиональную карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема в одиночном разряде, а также завоевал золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, в составе сборной Великобритании он отпраздновал победу в Кубке Дэвиса в сезоне-2015.
Ранее Маррей заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру после операции на бедре.