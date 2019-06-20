Бывшая первая ракетка мира Маррей сыграл первый официальный матч после операции на бедре

Бывший лидер мирового рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) британец Энди Маррей провёл первый официальный матч с января 2019 года, когда он перенёс операцию на травмированном бедре.

Маррей стартовал в парном разряде турнира АТР в Лондоне вместе с представителем Испании Фелисиано Лопесом. В первом раунде соревнований они в двух сетах одержали победу над колумбийским дуэтом Хуан-Себастьян Кабаль — Роберт Фара со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

За свою профессиональную карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема в одиночном разряде, а также завоевал золотые медали на летних Олимпийских играх 2012 и 2016 годов. Кроме того, в составе сборной Великобритании он отпраздновал победу в Кубке Дэвиса в сезоне-2015.

Ранее Маррей заявил, что намерен продолжать профессиональную карьеру после операции на бедре.