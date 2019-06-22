«Ей по силам вернуться в былую форму»: что ждёт Шарапову на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова способна вернуться на прежний уровень, несмотря на проигрыш в 1/8 финала турнира на Майорке. Об этом RT заявила полуфиналистка US Open 2007 года Анна Чакветадзе. По её мнению, самой большой сложностью для Шараповой может оказаться недостаток мотивации. Известный комментатор Анна Дмитриева предположила, что спортсменка на данный момент ещё не определилась со своей дальнейшей карьерой. Сама россиянка в шутливой форме отреагировала на предложение выступить в миксте с британцем Энди Марреем на предстоящем Уимблдоне.

«Верит в то, что может продолжать»

Возвращение бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой на корт после четырёх с половиной месяцев перерыва получилось не столь триумфальным, как рассчитывали её поклонники. Россиянка, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира на Майорке, в своём первом матче предсказуемо обыграла 21-летнюю словачку Викторию Кужмову, однако в 1/8 финала ничего не смогла противопоставить первой сеяной Анжелике Кербер. Несмотря на травму ноги и в целом не самое успешное выступление в нынешнем сезоне, немка одержала уверенную победу в двух сетах — 6:2, 6:3. Шарапова не сумела воспользоваться неуверенной игрой соперницы и сама допустила большое количество невынужденных ошибок.

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До старта Уимблдона остаётся чуть меньше двух недель, и у Шараповой совсем не много времени для подготовки к главному травяному турниру сезона. Основной вопрос заключается в том, что стало причиной неудачи на Майорке.

О неуверенности после длительного перерыва говорить не приходится — сама россиянка отмечала, что с психологической точки зрения она полностью готова к возвращению на корт. Что касается физического состояния теннисистки, то на её выступлении по-прежнему могут сказываться последствия травмы правого плеча, полученной ещё в 2007 году.

При этом известный российский телекомментатор Анна Дмитриева предположила, что Шарапова не ставит перед собой задачу вернуться на свой прежний уровень.

«Об этом говорит её постоянное отсутствие на крупных турнирах. Значит, она пока не решила, надо ей биться за каждую победу или нет. Все думают, стоит ли Шараповой закончить карьеру. Но раз она ещё выходит на корт, значит, верит в то, что может продолжать. Хотя её форма очень далека от своих высот», — заявила эксперт в беседе с RT.

Помимо не лучшей физической формы, продолжить выступление на прежнем уровне 32-летней Шараповой может помешать недостаток мотивации. Так, по мнению полуфиналистки US Open 2007 года Анны Чакветадзе, обладательнице «карьерного» Большого шлема будет непросто найти в себе силы для новых целей.

«Мне кажется, что ей по силам вернуться в былую форму, но есть явные проблемы с мотивацией. Ей стало совсем тяжело, ведь она долго выступала на одном уровне, а таких людей в теннисе мало. На протяжении длительного времени Мария держалась в десятке сильнейших, выигрывала Большие шлемы, а затем попала в такую ситуацию. Думаю, она будет предпринимать все попытки, чтобы дойти хотя бы до финала. При этом всем понятно, что спортсмену после 30, а особенно девушке, каждая игра даётся уже непросто. Другие приоритеты в жизни, а тело требует больше времени на восстановление», — пояснила Чакветадзе.

«Микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля»

Ещё одним теннисистом, вернувшимся на корт в преддверии Уимблдона, стал Энди Маррей, пропустивший большую часть сезона из-за болей в бедре. В определённый момент у болельщиков возникли серьёзные опасения, что британец вовсе завершит профессиональную карьеру. Однако он не только планирует выступить на домашнем турнире Большого шлема в одиночном разряде, но и всерьёз задумывается о парах. Если говорить точнее, то речь идёт о миксте, в котором спортсмен завоёвывал серебро Олимпийских игр в Лондоне.

Однако в данном случае у Маррея возникли неожиданные трудности. В качестве своей потенциальной партнёрши он называл победительницу «Ролан Гаррос» нынешнего года Эшли Барти, однако австралийка дважды ему отказала.

Над британцем сжалились многочисленные представительницы Женской теннисной ассоциации (WTA). К сожалению для него, в большинстве случаев речь шла о спортсменках, уже завершивших карьеру или не выступающих из-за травм. Так, свои кандидатуры предложили австралийка Кейси Деллакуа, американка Коко Вандевей, чешка Барбара Стрыцова и даже рекордсменка по числу побед на Уимблдоне легендарная Билли Джин Кинг.

«Проверяю календарь. Свободна, завязываю шнурки», — написала 75-летняя американка.

К поискам подключились организаторы Открытого чемпионата США по теннису. В качестве партнёрши для Маррея они предложили Шарапову. На официальной странице турнира в Twitter появилось видео матча 2004 года, в котором она играла в паре с белорусом Максимом Мирным.

Самой пятикратной победительнице турниров Большого шлема данная идея пришлась по душе.

«Слышала, что Маррей ищет себе партнёршу по миксту. Спасибо, US Open, за то, что отправили моё резюме», — написала россиянка.

Идею увидеть по одну сторону сетки двух именитых спортсменов с воодушевлением восприняли и многие любители тенниса. Они вспомнили, что в 2014 году пара Шарапова — Маррей даже выступила на выставочном командном турнире — Международной теннисной премьер-лиге.

При этом Анна Чакветадзе скептически отнеслась к возможному переходу Шараповой в парный разряд. По её мнению, это вряд ли положительно скажется на её карьере.

«Такое невозможно по определению! Микст и одиночный разряд — это как Марс и Земля. У Марии другие планы. Даже если представить, что они рискнули бы пойти на такую авантюру, то вряд ли это принесло бы ей пользу. Помнится, она пробовала свои силы в парном разряде с Еленой Весниной, ничего из этого не получилось. Маша и пара — это несовместимые понятия. Не будет же она играть лишь для того, чтобы получать какие-то символические деньги! Ей надо выигрывать турниры в своём разряде. Так что это не более чем шутка», — уверена эксперт.

В свою очередь, Анна Дмитриева менее категорично отреагировала на возможное появление дуэта Шарапова — Маррей. По её словам, теннисисты могли бы дополнить друг друга за счёт своих сильных сторон.

«А почему бы и нет? Я прочитала об этом в социальных сетях и подумала, что это было бы интересно. По сути, Мария никогда не выступала в смешанных парах, несколько матчей не в счёт. Логику Маррея легко объяснить. Таким образом он смог бы понять свою истинную форму и попытаться вернуться в спорт. А для Шараповой это было бы отличной возможностью остаться в теннисе без серьёзных психологических травм. Правда, как Энди, с лёта она играть не умеет, не её конёк, хотя в миксте это необходимо. Зато быстро реагирует на приёме. В любом случае появление Шараповой на публике в любой форме вызывает небывалый интерес у зрителей», — заключила Дмитриева.