Шарапова намекнула на возможное выступление с Марреем в миксте на Уимблдоне
- Reuters
«Я слышала, Энди Маррей ищет партнёра по игре в миксе на Уимблдоне? Спасибо US Open за оставленное за меня резюме», — написала Шарапова в своём Twitter.
После возвращения на корт британский теннисист в своей авторской колонке написал, что испытывает затруднения с поиском напарницы для выступления в миксте на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке.