Шарапова намекнула на возможное выступление с Марреем в миксте на Уимблдоне

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Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на заявление титулованного британца Энди Маррея о том, что он не может найти партнёра для выступления в соревнованиях смешанных пар на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.
Шарапова намекнула на возможное выступление с Марреем в миксте на Уимблдоне
  • Reuters

«Я слышала, Энди Маррей ищет партнёра по игре в миксе на Уимблдоне? Спасибо US Open за оставленное за меня резюме», — написала Шарапова в своём Twitter.

После возвращения на корт британский теннисист в своей авторской колонке написал, что испытывает затруднения с поиском напарницы для выступления в миксте на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке.

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