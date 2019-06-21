Шарапова намекнула на возможное выступление с Марреем в миксте на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на заявление титулованного британца Энди Маррея о том, что он не может найти партнёра для выступления в соревнованиях смешанных пар на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.

«Я слышала, Энди Маррей ищет партнёра по игре в миксе на Уимблдоне? Спасибо US Open за оставленное за меня резюме», — написала Шарапова в своём Twitter.

После возвращения на корт британский теннисист в своей авторской колонке написал, что испытывает затруднения с поиском напарницы для выступления в миксте на Уимблдоне, который пройдёт с 1 по 14 июля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке.