Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке
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В матче второго раунда соревнований отечественная теннисистка в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.
Турнир на Майорке стал для Шараповой первым официальным соревнованием с января 2019 года, когда бывшая первая ракетка мира получила травму плеча.
Ранее сообщалось, что Шарапова одержала победу в первом за пять месяцев официальном матче.