Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке

Короткая ссылка
Российская спортсменка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит на испанском острове Майорка.
Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В матче второго раунда соревнований отечественная теннисистка в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.

Турнир на Майорке стал для Шараповой первым официальным соревнованием с января 2019 года, когда бывшая первая ракетка мира получила травму плеча.

Ранее сообщалось, что Шарапова одержала победу в первом за пять месяцев официальном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить