Шарапова уступила Кербер и завершила выступление на теннисном турнире на Майорке

Российская спортсменка Мария Шарапова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит на испанском острове Майорка.

В матче второго раунда соревнований отечественная теннисистка в двух сетах проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер со счётом 2:6, 3:6.

Турнир на Майорке стал для Шараповой первым официальным соревнованием с января 2019 года, когда бывшая первая ракетка мира получила травму плеча.

Ранее сообщалось, что Шарапова одержала победу в первом за пять месяцев официальном матче.