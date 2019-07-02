Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что у неё обострилась старая травма предплечья.

«У меня застарелая травма сухожилия в левом предплечье. Сегодня во втором сете она проявила себя. Мне было трудно играть третий сет, но я старалась изо всех сил. Я редко заканчиваю матчи, не доиграв их. Это означает, что мне действительно больно. Думала, что справилась с травмой и у меня действительно хорошие перспективы. Решила принять участие в Уимблдоне, чтобы бороться, а не сниматься с него. Это явно не тот способ, которым я хотела бы завершить турнир», — цитирует Шарапову «Чемпионат».

Мария Шарапова не доиграла третий сет поединка первого круга Уимблдона против Полин Пермантье, снявшись из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.