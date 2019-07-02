Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что у неё обострилась старая травма предплечья.
Шарапова рассказала о травме, которая заставила её сняться с Уимблдона
  • Reuters

«У меня застарелая травма сухожилия в левом предплечье. Сегодня во втором сете она проявила себя. Мне было трудно играть третий сет, но я старалась изо всех сил. Я редко заканчиваю матчи, не доиграв их. Это означает, что мне действительно больно. Думала, что справилась с травмой и у меня действительно хорошие перспективы. Решила принять участие в Уимблдоне, чтобы бороться, а не сниматься с него. Это явно не тот способ, которым я хотела бы завершить турнир», — цитирует Шарапову «Чемпионат».

Мария Шарапова не доиграла третий сет поединка первого круга Уимблдона против Полин Пермантье, снявшись из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить