Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы
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- globallookpress.com
В третьем сете матча первого круга Уимблдона Мария Шарапова отказалась продолжать борьбу из-за травмы левого запястья. На момент остановки встречи счёт был 3:6, 7:6, 5:0 в пользу соперницы россиянки, Полин Пармантье.
Для Шараповой этот поединок был третьим после восстановления от травмы плеча, из-за которой спортсменка пропустила почти полгода.
Ранее сообщалось, что Федерер добыл победу над Харрисом в стартовом матче Уимблдона.