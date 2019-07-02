Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы

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Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга женского одиночного турнира Уимблдона.
Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы
  • ©Thomas Reiner
  • globallookpress.com

В третьем сете матча первого круга Уимблдона Мария Шарапова отказалась продолжать борьбу из-за травмы левого запястья. На момент остановки встречи счёт был 3:6, 7:6, 5:0 в пользу соперницы россиянки, Полин Пармантье.

Для Шараповой этот поединок был третьим после восстановления от травмы плеча, из-за которой спортсменка пропустила почти полгода.

Ранее сообщалось, что Федерер добыл победу над Харрисом в стартовом матче Уимблдона.

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