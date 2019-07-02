Пять побед россиян, вылет второй ракетки мира и сенсация от 15-летней теннисистки: итоги первого дня Уимблдона

На Уимблдоне завершился первый игровой день. Российские теннисисты Карен Хачанов, Даниил Медведев, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова преодолели барьер первого круга. Дарья Касаткина, дошедшая год назад до четвертьфинала, потерпела поражение. Помимо неё, также остались за бортом Наоми Осака, Александр Зверев и Стефанос Циципас. Главную сенсацию сотворила 15-летняя американка Кори Гофф, обыгравшая Винус Уильямс.

Тяжёлый старт Хачанова

Карен Хачанов не без труда пробился во второй круг Уимблдона. Девятой ракетке мира пришлось на три часа задержаться на 18-м корте, чтобы справиться с южнокорейцем Квон Сон У, который пока не только не выигрывал матчей на турнирах Большого шлема, но и не на всех успел дебютировать.

В первом сете соперники по разу взяли чужую подачу и разыграли тай-брейк, который остался за российским спортсменом. Вторая партия тоже началась для Хачанова тяжело — он не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов. «Взломать» игру удалось на следующей подаче соперника, и это обеспечило ему победу в ещё одном сете.

В третьей партии Квон Сон У продолжил сопротивляться и выиграл два гейма, позволив Хачанову взять два очка. Россиянин тут же отыгрался, но больше на чужой подаче сделать ничего не смог, а на своей уступил при счёте 4:5. Однако Хачанов всё-таки дожал неуступчивую 125-ю ракетку мира, одержав победу спустя 12 геймов.

Следующим соперником россиянина станет испанец Фелисьяно Лопес. Несмотря на то что он выступает на Уимблдоне благодаря уайлд-кард, сейчас у него отличная форма. Он выиграл одиночный и парный турниры в Лондоне, а затем продолжил победную серию в матче с Маркосом Гироном из США. В отличие от Хачанова, Лопес легко взял три нужных ему сета.

Тай-брейки Медведева

В следующий круг прошёл и 11-й номер посева Даниил Медведев. Он встречался с 37-летним итальянцем Паоло Лоренци. В первом сете россиянин дождался одного гейма, в котором соперник слишком много ошибался на своей подаче, и этого хватило того, чтобы взять всю партию. Затем Лоренци смог сделать брейк, но Медведев его повторил, и с тех пор теннисисты спокойно брали свою подачу. Сеты заканчивались тай-брейками, и в обоих случаях российский игрок оказывался сильнее.

Далее Медведев, ни разу ещё не вылетавший с Уимблдона после первого круга, сыграет с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Сын российских иммигрантов, прошедший квалификацию, обыграл испанца Пабло Корреньо Бусту. Финиш их встречи получился красивым — Попырин сделал четыре подряд эйса, после чего отпраздновал первую победу на Уимблдоне.

Дебютный успех Гаспарян

Россиянка Маргарита Гаспарян одержала первую в карьере победу на Уимблдоне. 62-я ракетка мира дебютировала на турнире в 2015 году, но пропустила два последних розыгрыша. Наконец-то выйти во второй круг ей удалось после встречи с немкой Анной-Леной Фридзам.

В первом же гейме Гаспарян взяла подачу соперницы и сохраняла добытое преимущество на протяжении всего сета. Во второй партии ей и вовсе удался рывок из двух брейков подряд. Фридзам один всё-таки отыграла, но догнать россиянку так и не смогла. Сделав за матч пять эйсов, Гаспарян одержала победу со счётом 6:4, 6:4.

В следующем матче россиянка встретится с восьмым номером посева Элиной Свитолиной с Украины, которую она уже обыгрывала недавно на турнире в Бирмингеме. Уроженка Одессы последние три месяца не показывает надёжной игры — в её активе за этот период всего один выигранный матч на «Ролан Гаррос». Но на Уимблдоне Свитолиной удалось стартовать с победы над бывшей россиянкой Дарьей Гавриловой, представляющей теперь Австралию. В первом сете девушки долго и упорно боролись, но во втором украинка не отдала сопернице ни одного гейма.

Новая встреча Кудерметовой и Возняцки

В отличие от Гаспарян Вероника Кудерметова сразу дебютировала на Уимблдоне с победы. 22-летняя россиянка, занимающая в мировом рейтинге 59-е место, обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр, которая пробивалась на турнир через квалификацию. Уроженка Казани сразу же повела с двойным брейком и взяла первый сет со счётом 6:2, совершив при этом шесть эйсов.

Вторую партию Бонавентюр так слабо не начинала, но ей всё равно не удалось навязать борьбу Кудерметовой. После того как россиянка выиграла невероятно долгий гейм на своей подаче, психологическое преимущество перешло к ней окончательно и она пробилась во второй круг.

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Теперь Кудерметову ждёт ещё один матч с Каролин Возняцки. С датчанкой она открывала последний «Ролан Гаррос» и одержала сенсационную победу. Тогда разница в рейтинге между теннисистками была 55 позиций, а сейчас она составляет только 40 строчек.

Невероятный камбэк Потаповой

Ещё одной россиянкой, пробившейся во второй круг Уимблдона, стала Анастасия Потапова. Чемпионка юниорского турнира 2016 года получила в соперницы Джил Тайхман из Швейцарии, которую можно было назвать настоящим подарком. 18-летняя россиянка успела её дважды обыграть за свою недолгую карьеру.

Третья встреча девушек поначалу складывалась не в пользу Потаповой. Она проигрывала со счётом 2:6, 3:4 по геймам и 0:40 по очкам, но смогла удержать подачу и затем сделала брейк, за которым последовала и победа во втором сете. К трём подряд выигранным геймам Потапова затем прибавила ещё три, после чего уже могла спокойно довести матч до победы. Уроженка Саратова в каждом турнире Большого шлема этого сезона прошла до второго круга и на Уимблдоне сыграет в нём с 24-й сеяной Петрой Мартич из Хорватии.

Большое поражение Касаткиной

Единственной россиянкой, закончившей выступления в стартовый день Уимблдона, стала Дарья Касаткина. Весь сезон первая ракетка России не демонстрирует свой прошлогодний уровень, когда она дважды доходила до четвертьфинала турниров Большого шлема. Недавно 22-летняя спортсменка сменила тренера и начала сотрудничество с бывшим наставником Светланы Кузнецовой Карлосом Мартинесом, но пока это не принесло плодов. Касаткина проиграла 49-й ракетке мира Айле Томлянович из Австралии, взяв всего четыре гейма.

Если на «Ролан Гаррос» месяц назад россиянка смогла хотя бы сохранить очки за выход во второй круг, то теперь ей придётся расстаться с огромной суммой баллов. Это отбросит её из первой тридцатки рейтинга WTA и, если постараются другие девушки, даже из топ-40. За сезон Касаткина одержала шесть побед и потерпела 13 поражений, так что её появление в качестве сеяной теннисистки на US Open сейчас практически исключено.

Падения фаворитов

Если первая половина понедельника прошла довольно спокойно и без сенсаций, то вечером с разных кортов одновременно стали доноситься тревожные новости. Сначала стало известно о вылете второй ракетки мира Наоми Осаки. Японская теннисистка встречалась с казахстанкой Юлией Путинцевой, которой она теперь проигрывала чаще, чем побеждала на турнирах Большого шлема.

По сравнению с предыдущими матчами Осака добилась некоторого прогресса. Если раньше она не могла выиграть у бывшей россиянки больше трёх геймов, то теперь в первом сете она перевела игру на тай-брейк, только после которого сдала партию. Второй же сет уже прошёл под диктовку Путинцевой, которая обыграла Осаку и в качестве первой ракетки мира, и в качестве второй. Казахстанская теннисистка в четвёртый раз вышла во второй круг Уимблдона, дальше которого пока не проходила.

"The biggest win of her career" 👏@PutintsevaYulia upsets world No.2 Naomi Osaka 7-6(4), 6-2 on Centre Court to book her second round spot #Wimbledonpic.twitter.com/PQQYpFsQqu — Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.

Один за другим также вылетели два главных теннисиста, на которых надеялись болельщики, ожидающие достойную смену для Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Шестая и седьмая ракетки турнира, Александр Зверев и Стефанос Циципас, не смогли пройти дальше первого круга.

Немецкий теннисист встречался с победителем квалификации Иржи Веселы из Чехии, который занимает 124-е место в рейтинге ATP. Зверев смог заработать всего семь брейк-пойнтов за четырёхсетовый матч, а реализовал только один, который и принёс победу в стартовой партии. В остальных же случаях верх брал Веселы, у которого, несмотря на отсутствие ярких моментов в карьере, есть два попадания во вторую неделю Уимблдона.

Another upset!



World No.108 @jiri_vesely sends home No.6 seed Alexander Zverev in the first round after coming back from a set down to win 4-6, 6-3, 6-2, 7-5#Wimbledonpic.twitter.com/Qqq4pp8bHJ — Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.

Препятствием для Циципаса стал итальянец Томас Фаббиано. Год назад они встречались в третьем круге Уимблдона, и тогда греческий теннисист уступил всего семь геймов. Фаббиано ни до, ни после так и не выиграл ни одного сета у игроков из первой двадцатки рейтинга WTA, пока не повстречался с Циципасом вновь. Итальянец выиграл две партии из трёх, после чего на тай-брейке четвёртой заработал два матчбола. Шестой ракетке мира удалось спастись и перевести матч в пятый сет, но всё равно в нём он потерпел поражение.

Рекорд Джоковича

Действующий чемпион Уимблдона Новак Джокович начал защиту титула с победы. Его первым соперником был немец Филипп Кольшрайбер, который в этом году обыгрывал первую ракетку мира в Индиан-Уэллсе. Плохие воспоминания о той встрече могли вернуться к Джоковичу, когда он проиграл первый же гейм на своей подаче.

Однако сербский теннисист, не проводивший подготовку на травяных кортах, быстро отыгрался и не позволил сопернику мечтать ещё об одной сенсации. Джокович за два часа и две минуты нанёс Кольшрайберу поражение в трёх сетах. В течение 15 лет он ещё ни разу не проигрывал в первом круге Уимблдона, повторив рекорд своего бывшего тренера Бориса Беккера. Следующим противником Джоковича станет американец украинского происхождения Денис Кудла, который ещё ни разу не обыгрывал игроков из первой десятки мирового рейтинга.

No grass court preparations, no problem 🌱@DjokerNole defeats Philipp Kohlschreiber 6-3, 7-5, 6-3 to progress to the second round at #Wimbledonpic.twitter.com/lLJKnIkits — Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.

Первая победа 2000 года...

Канадец Феликс Оже-Альяссим тоже отметился историческим для тенниса достижением. Он стал первым игроком, который родился в 2000 году и выиграл матч в основной сетке турнира Большого шлема.

Интересно, что, несмотря на отсутствие побед в мейджорах, 18-летний теннисист получил 19-й номер посева на Уимблдоне и мог рассчитывать на удачную жеребьёвку. Первым соперником Оже-Альяссима стал его соотечественник Вашек Поспишил, который почти опустился до второй сотни в рейтинге ATP. В матче, который состоялся в День Канады, юный уроженец Монреаля проиграл стартовый сет, но выиграл три следующих и прошёл в следующий круг.

... и 2004-го

Теннисистки, выигрывающие матчи на турнирах Большого шлема в 18 или даже в 17 лет, уже никого не удивляют. Но победы 15-летних девушек являются всё-таки редким событием. Хотя бы потому, что за последние годы никому, кроме американки Сори Гофф, не удавалось в столь юном возрасте попасть в основную сетку. Она же не только оказалась полноправной участницей Уимблдона в этом году, но и сотворила одну из главных сенсаций — выбила из борьбы саму Винус Уильямс.

Гофф быстро прервала обмен подачами своим брейком, после которого выиграла и весь первый сет. Вторая партия начала развиваться по такому же сценарию, но в этот раз Уильямс-старшая смогла ответить тем же и сравнять счёт. Гофф быстро создала себе необходимые условия, чтобы подать на матч. С четвёртой попытки она реализовала матчбол и прошла соперницу, которая до её рождения уже была двукратной чемпионкой Уимблдона.

Made for the big stage ✨@CocoGauff becomes the youngest player since 1991 to win in the first round of the ladies' singles, beating Venus Williams 6-4, 6-4#Wimbledonpic.twitter.com/hfgcQGdZtq — Wimbledon (@Wimbledon) 1 июля 2019 г.

Следующей соперницей 15-летней американки станет Магдалена Рыбарикова, которая тоже преподнесла сюрприз. Словачка обыграла посеянную под десятым номером Арину Соболенко, не позволив ей взять хотя бы сет.

Нестареющий Карлович

Хорват Иво Карлович продолжает в 40 лет побеждать на турнирах Большого шлема. Сейчас он является возрастным теннисистом с 1975 года, который попал в основную сетку Уимблдона. Но Карловичу это не мешает теснить молодых соперников — в данном случае это определение вполне можно применить по отношению к 31-летнему итальянцу Андреа Арнабольди.

Один из главных ветеранов тенниса в трёх сетах переиграл прошедшего квалификацию противника. В последней партии между игроками завязалась упорная борьба, но их рассудил тай-брейк.