«Было трудно там находиться»: три теннисиста и тренер покинули совет игроков ATP в знак протеста
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Разногласия в совете игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) привели к новому конфликту. После очередного заседания, состоявшегося в преддверии Уимблдона, организацию в знак протеста покинули сразу четыре её члена: теннисисты Сергей Стаховский, Робин Хасе и Джейми Маррей, а также тренер Дани Вальверду.
Совет игроков выполняет роль профсоюза, отстаивающего интересы спортсменов в профессиональном туре. Он разрабатывает рекомендации для высшего руководящего органа в мужском теннисе — совета директоров ATP, делегируя в него трёх представителей.
По итогам голосования на одну из этих позиций был выдвинут американский функционер Уэллер Эванс, что не устроило четверых членов совета игроков, выступавших в поддержку ещё одного кандидата — бывшего эквадорского теннисиста Николаса Лапентти. По итогам первых выборов, которые прошли в мае 2019 года, голоса участников разделились поровну. Ситуация повторилась и на этот раз, в результате чего к процессу были привлечены действующие делегаты в совете директоров ATP, сделавшие свой выбор в пользу Эванса.
Первым о своём выходе из профсоюза объявил Хасе. По его мнению, организация на протяжении длительного времени игнорировала действительно важные проблемы, которые мешали процветанию спорта.
«Для меня было честью представлять моих коллег-игроков. Как бы то ни было, хотя эта должность отнимала у меня много времени, это был непродуктивный год. Я не ощущаю, что могу представлять игроков должным образом. Более того, думаю, наша деятельность не находится на том уровне, чтобы двигать теннис вперёд», — написал голландец на своей странице в Twitter.
Схожую позицию выразил и Стаховский. Он также усомнился в целесообразности своего нахождения в совете и намекнул, что среди членов организации возникли большие разногласия, чем кажется на первый взгляд.
«В свете последних событий я не верю, что моё участие в совете игроков имеет хоть какое-то влияние на то, что произойдёт с туром в будущем или как он будет выглядеть... Очень грустно наблюдать за тем, как персональная выгода и желание свести счёты оказываются в центре настолько больших разногласий в совете игроков», — заявил украинец.
Он добавил, что последние полгода ему «было очень трудно находиться» в составе совета и наблюдать, в каком именно направлении развивается ситуация.
В свою очередь, действующий председатель профсоюза Новак Джокович поблагодарил теннисистов и тренера за проделанную работу. Он подчеркнул, что ему близка их точка зрения, так как в последнее время организация столкнулась с рядом серьёзных проблем, одной из которых стала утечка информации. Кроме того, серб признался, что и сам задумывался о том, чтобы сложить с себя полномочия.
«Это достаточно утомительно. Я действительно рассматривал возможность уйти. Очевидно, того же хотела и моя команда. Но что-то внутри меня говорит, что мне нужно остаться, поскольку я чувствую, что сейчас теннис находится на пути больших перемен», — приводит слова серба официальный сайт Уимблдонского турнира.
Отметим, что Эванс был призван заменить в совете директоров предыдущего делегата — бывшего игрока Джастина Гимельстоба, оказавшегося в центре крупного скандала в ноябре 2018 года. Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде был арестован в Лос-Анджеле по обвинению в угрозах и нападении на своего знакомого. Экс-спортсмен признал свою вину, и в апреле суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Несмотря на попытки сохранить своё место в структуре ATP, в начале мая он отказался от занимаемой должности.
Многие спортсмены были возмущены произошедшим и призвали теннисные власти занимать более активную позицию в подобных ситуациях, так как от этого зависит репутация вида спорта в целом. В связи с этим некоторые из них выступали против кандидатуры Эванса, состоявшего в дружеских отношениях с Гимельстобом.
В то же время Лапентти является сторонником действующего президента ATP Криса Кермода. При поддержке профсоюза совет директоров принял решение не продлевать его контракт, истекающий в конце нынешнего года. По мнению одного из членов совета игроков канадца Вашека Поспишила, нынешний глава мужского тенниса ориентируется исключительно на мнение организаторов турниров и не учитывает пожелания спортсменов.
Параллельно с этим существовала и другая позиция. Так, победитель трёх турниров Большого шлема Станислас Вавринка отмечал, что в сложившейся ситуации, когда теннисный тур претерпевает колоссальные изменения, смена руководства лишь навредит ему.
«Сейчас самое важное — сохранить нашего президента. Закулисные игры, давление на некоторых людей, попытки сдвинуть человека — всё это как-то грязно и неприятно. Я считаю, что наш президент в последние годы только помогал нам. По-моему, он многое сделал, чтобы улучшить теннис, имидж, призовые и так далее. Кроме того, мне кажется, что у некоторых людей есть свои личные интересы», — говорил швейцарец.
На почве борьбы за власть в высших теннисных кругах начали возникать разногласия и между действующими спортсменами. Так, игроки, не входящие в совет, в том числе швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, обвиняли Джоковича в том, что организация не выполняет роль профсоюза в её истинном значении.
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