«Было трудно там находиться»: три теннисиста и тренер покинули совет игроков ATP в знак протеста

Теннисисты Сергей Стаховский, Робин Хасе и Джейми Маррей, а также тренер Дани Вальверду приняли решение покинуть совет игроков ATP в знак протеста. Поводом для этого послужило избрание американского функционера Уэллера Эванса на позицию делегата в совет директоров ассоциации. По словам украинца, многочисленные конфликты внутри организации мешают полноценному развитию спорта. Председатель профсоюза Новак Джокович признался, что также планировал сложить свои полномочия, однако отказался от этой идеи.

Разногласия в совете игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) привели к новому конфликту. После очередного заседания, состоявшегося в преддверии Уимблдона, организацию в знак протеста покинули сразу четыре её члена: теннисисты Сергей Стаховский, Робин Хасе и Джейми Маррей, а также тренер Дани Вальверду.

Совет игроков выполняет роль профсоюза, отстаивающего интересы спортсменов в профессиональном туре. Он разрабатывает рекомендации для высшего руководящего органа в мужском теннисе — совета директоров ATP, делегируя в него трёх представителей.

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По итогам голосования на одну из этих позиций был выдвинут американский функционер Уэллер Эванс, что не устроило четверых членов совета игроков, выступавших в поддержку ещё одного кандидата — бывшего эквадорского теннисиста Николаса Лапентти. По итогам первых выборов, которые прошли в мае 2019 года, голоса участников разделились поровну. Ситуация повторилась и на этот раз, в результате чего к процессу были привлечены действующие делегаты в совете директоров ATP, сделавшие свой выбор в пользу Эванса.

Первым о своём выходе из профсоюза объявил Хасе. По его мнению, организация на протяжении длительного времени игнорировала действительно важные проблемы, которые мешали процветанию спорта.

«Для меня было честью представлять моих коллег-игроков. Как бы то ни было, хотя эта должность отнимала у меня много времени, это был непродуктивный год. Я не ощущаю, что могу представлять игроков должным образом. Более того, думаю, наша деятельность не находится на том уровне, чтобы двигать теннис вперёд», — написал голландец на своей странице в Twitter.

Схожую позицию выразил и Стаховский. Он также усомнился в целесообразности своего нахождения в совете и намекнул, что среди членов организации возникли большие разногласия, чем кажется на первый взгляд.

«В свете последних событий я не верю, что моё участие в совете игроков имеет хоть какое-то влияние на то, что произойдёт с туром в будущем или как он будет выглядеть... Очень грустно наблюдать за тем, как персональная выгода и желание свести счёты оказываются в центре настолько больших разногласий в совете игроков», — заявил украинец.

Он добавил, что последние полгода ему «было очень трудно находиться» в составе совета и наблюдать, в каком именно направлении развивается ситуация.

В свою очередь, действующий председатель профсоюза Новак Джокович поблагодарил теннисистов и тренера за проделанную работу. Он подчеркнул, что ему близка их точка зрения, так как в последнее время организация столкнулась с рядом серьёзных проблем, одной из которых стала утечка информации. Кроме того, серб признался, что и сам задумывался о том, чтобы сложить с себя полномочия.

«Это достаточно утомительно. Я действительно рассматривал возможность уйти. Очевидно, того же хотела и моя команда. Но что-то внутри меня говорит, что мне нужно остаться, поскольку я чувствую, что сейчас теннис находится на пути больших перемен», — приводит слова серба официальный сайт Уимблдонского турнира.

Отметим, что Эванс был призван заменить в совете директоров предыдущего делегата — бывшего игрока Джастина Гимельстоба, оказавшегося в центре крупного скандала в ноябре 2018 года. Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде был арестован в Лос-Анджеле по обвинению в угрозах и нападении на своего знакомого. Экс-спортсмен признал свою вину, и в апреле суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Несмотря на попытки сохранить своё место в структуре ATP, в начале мая он отказался от занимаемой должности.

Многие спортсмены были возмущены произошедшим и призвали теннисные власти занимать более активную позицию в подобных ситуациях, так как от этого зависит репутация вида спорта в целом. В связи с этим некоторые из них выступали против кандидатуры Эванса, состоявшего в дружеских отношениях с Гимельстобом.

В то же время Лапентти является сторонником действующего президента ATP Криса Кермода. При поддержке профсоюза совет директоров принял решение не продлевать его контракт, истекающий в конце нынешнего года. По мнению одного из членов совета игроков канадца Вашека Поспишила, нынешний глава мужского тенниса ориентируется исключительно на мнение организаторов турниров и не учитывает пожелания спортсменов.

Параллельно с этим существовала и другая позиция. Так, победитель трёх турниров Большого шлема Станислас Вавринка отмечал, что в сложившейся ситуации, когда теннисный тур претерпевает колоссальные изменения, смена руководства лишь навредит ему.

«Сейчас самое важное — сохранить нашего президента. Закулисные игры, давление на некоторых людей, попытки сдвинуть человека — всё это как-то грязно и неприятно. Я считаю, что наш президент в последние годы только помогал нам. По-моему, он многое сделал, чтобы улучшить теннис, имидж, призовые и так далее. Кроме того, мне кажется, что у некоторых людей есть свои личные интересы», — говорил швейцарец.

На почве борьбы за власть в высших теннисных кругах начали возникать разногласия и между действующими спортсменами. Так, игроки, не входящие в совет, в том числе швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль, обвиняли Джоковича в том, что организация не выполняет роль профсоюза в её истинном значении.