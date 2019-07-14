Пятисетовый триллер: как Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в финале Уимблдона. Матч длился почти пять часов и стал самым продолжительным в истории турнира. При этом впервые судьба британского трофея решалась в тай-брейке пятого сета. Серб оказался сильнее и выиграл 16-й мэйджор в карьере.

«О таких матчах я мечтал с детства»

Встречи Роджера Федерера и Новака Джоковича в финале Уимблдона без преувеличения ждал весь теннисный мир. Оба спортсмена, в свою очередь, уверенной поступью двигались к этому матчу, практически не оставляя шансов соперникам. Серб по ходу турнира проиграл лишь два сета, а швейцарец — три.

При этом в полуфинале Федерер встретился с другим именитым соперником, Рафаэлем Надалем, но оказался сильнее и стал самым возрастным финалистом турниров Большого шлема за последние 45 лет.

Однако фаворитом в финале был всё-таки не Роджер, а защищающий титул Джокович. Он, первая ракетка планеты, намеревался одержать победу во втором мэйджоре в году и в пятый раз выиграть Уимблдон. При этом Новак признавал силу соперника.

«Все мы знаем, что Федерер хорош везде, особенно на траве. Это покрытие здорово дополняет его игру. Он любит действовать быстро, лишать соперников времени подумать, заставлять их постоянно спешить. Таким игрокам, как Надаль, которым нужно побольше времени, это создаёт трудности. Два года подряд я играл с Роджером эпические финалы на Уимблдоне. Поэтому знаю, чего ожидать. Собираюсь бороться и сделать всё ради титула. Это ведь финал Уимблдона. О таких матчах я мечтал с детства», — приводит слова теннисиста «Чемпионат».

На стороне серба была и статистика личных встреч. Он одержал над соперником 27 побед при 22 поражениях. Причём дважды подряд Джокович обыгрывал Федерера именно в финале Уимблдона. Это произошло в 2014 и 2015 годах.

Три тай-брейка и упущенные шансы Федерера

В результате теннисисты ожидаемо подарили болельщикам великолепное зрелище и провели захватывающий пятисетовый матч-триллер.

В первой партии дело дошло до тай-брейка. Соперники уверенно брали свою подачу, а один брейк-пойнт был лишь у Федерера в третьем гейме. Также Роджер вынудил оппонента нервничать при счёте 5:4 в свою пользу. Однако додавить первую ракетку мира швейцарцу не удалось, и спортсменам пришлось играть тай-брейк. В нём соперники выходили вперёд поочерёдно, но удача в итоге улыбнулась Джоковичу.

Однако на эту победу серб потратил слишком много сил и следующую партию откровенно провалил. Федереру с ходу удалось сделать брейк, следом ещё один, после чего судьба сета стала ясна. Джокович же допускал слишком много ошибок и в результате взял всего один гейм.

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В третьем сете Новаку удалось собраться, но ему по-прежнему приходилось очень непросто, поскольку Федерер великолепно передвигался по площадке и практически не допускал ошибок на своей подаче. Сразу три гейма он выиграл под ноль. А при счёте 5:4 в свою пользу Роджер заработал сетбол, но не сумел реализовать его.

В итоге соперники вновь доиграли до тай-брейка, на котором сильнее вновь оказался Джокович. Впрочем, в поражении Федерер может винить только себя, ведь на старте тай-брейка он допустил сразу три ошибки подряд ударами с левой руки.

А вот в следующей партии удача наконец улыбнулась швейцарцу. Уже в пятом гейме он сделал брейк, а следом и ещё один. Новак в этот момент откровенно «поплыл», но всё же сумел усложнить жизнь оппоненту и не позволил ему уверенно подать на сет при счёте 5:2. Тогда сербу удалось сделать первый брейк в матче. Но Федерер всё же сумел довести дело до конца.

Последний же сет получился настоящим произведением теннисного искусства. Спортсмены не желали уступать и сражались из последних сил. В третьем гейме Федереру удалось отыграться с трёх брейк-пойнтов. А вот в шестом Джокович всё же взял подачу соперника и получил отличные шансы на победу.

Но Федерер ценой невероятных усилий совершил обратный брейк. Больше соперники себе таких ошибок не позволяли и вышли за пределы обычного сета.

Зато в 15-м гейме Роджер взял подачу оппонента и мог ставить эффектную точку в этом матче. Мало того, швейцарец имел два сетбола, но Джоковичу удалось их отыграть и самому сделать брейк.

В результате дело дошло до первого в истории финалов Уимблдона тай-брейка в решающей партии. Но в ней борьбы вновь не получилось. Федерер допустил слишком большое количество ошибок и отдал титул сербу. Джоковичу удалось выиграть все три тай-брейка финального противостояния.

Таким образом, он одержал победу в 16-м турнире Большого шлема в карьере и по этому показателю приблизился к Рафаэлю Надалю. А вот Федерер упустил возможность обновить свой рекорд.

Но одно новое достижение по итогам матча уже было установлено. Встреча стала самой продолжительной в истории Уимблдона — 4 часа 55 минут.