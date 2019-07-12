Победа Халеп над Свитолиной и разгром от Уильямс за 59 минут: итоги 11-го дня Уимблдона

В четверг на Уимблдоне состоялись полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Румынка Симона Халеп не оставила шансов украинке Элине Свитолиной и впервые в карьере вышла в финал турнира. Ещё более уверенную победу над Барборой Стрыцовой одержала 37-летняя Серена Уильямс. На то, чтобы сломить сопротивление чешки, представительнице США понадобилось всего 59 минут.

Превосходство Халеп и ошибки Свитолиной

Нынешний «Уимблдон» привлёк внимание огромного количества украинских болельщиков, ведь главной теннисистке страны Элине Свитолиной впервые в карьере удалось добраться до полуфинала Турнира Большого шлема. Как известно, аппетит приходит во время еды, и после победы в четвертьфинале над Каролиной Муховой на родине от уроженки Одессы ждали ни много ни мало завоевания трофея.

Однако в полуфинале Свитолиной предстояло сразиться с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп, которая набрала в Англии отменный ход и отдала соперницам всего один сет.

Несмотря на это Элина пыталась излучать оптимизм и обещала показать свой лучший теннис. А вот вспоминать матч с румынкой двухлетней давности в четвертьфинале «Ролан Гаррос», когда Халеп выиграла решающую партию с унизительным счётом — 6:1, украинка не захотела.

К сожалению для украинских любителей тенниса, и эта встреча показала, что на данный момент Свитолина не готова на равных соперничать с Симоной. Халеп на протяжении всего матча владела ощутимым преимуществом и в решающие моменты оказывалась сильнее.

Красноречивый факт: в первом сете Элина не выиграла ни одного гейма на своей подаче. Однако это не значило, что Халеп приходилось легко. Три гейма суммарно затянулись почти на полчаса, но все они остались за румынкой, которая в итоге взяла верх — 6:1.

Не менее мощно Симона выглядела и во второй партии. За весь сет она проиграла на своей подаче лишь одно очко. Халеп выглядела быстрее и мощнее Свитолиной и в целом не оставила ей ни единого шанса, хотя Элина очень старалась.

Таким образом, румынка впервые в карьере пробилась в финал Уимблдона. Свитолину же остаётся лишь похвалить за более чем достойное выступление.

Шаг к рекорду для Серены

Не получилось борьбы и во втором полуфинальном матче, в котором Серена Уильямс уверенно выбила из борьбы Барбору Стрыцову. Чешка перед игрой храбрилась и отмечала, что не боится соперницу, но разница в классе оказалась слишком велика. Всё-таки для 54-й ракетки планеты уже сам факт выхода в полуфинал стал грандиозным достижением.

Стрыцова навязывала именитой сопернице борьбу лишь в начале сетов, но всякий раз Серена в нужный момент включала повышенную скорость и легко доводила дело до победы. В первой и второй партиях Уильямс-младшая взяла по пять геймов подряд. Как итог уверенная победа — 6:1, 6:2. Поединок продолжался лишь 59 минут.

Легендарная американка, вернувшаяся в спорт после рождения ребёнка, в 37 лет близка к тому, чтобы выиграть 24-й Турнир Большого шлема в карьере и, наконец, сравняться по этому показателю с рекордсменкой Штеффи Граф.

Однако с Халеп Серене придётся явно сложнее, чем со Стрыцовой. Румынка находится в потрясающей форме и, кажется, готова навязать борьбу экс-первой ракетке планеты и сломить неудачную тенденцию в матчах с американкой. Из 11 противостояний теннисисток 9 остались за Уильямс. При этом в одном случае 37-летняя спортсменка просто не сумела выйти на корт из-за травмы. Однако румынка настроена решительно.

«Я провела большое количество матчей с Сереной. Многие из них получались очень равными. Уже давно я поняла, что у меня всегда будет шанс. Теперь, встречаясь с ней, знаю, что способна обыграть Уильямс. Чувствую, что лучше готова к поединку с ней в ментальном плане, чем это было раньше. Это большой вызов для меня. Финал Уимблдона — особый момент. Я буду наслаждаться им. Честно говоря, нахожусь в хорошем положении. На меня не оказывается давление, испытываю только положительные эмоции. Я рассчитываю, что смогу отлично отыграть в субботу», — приводит слова Халеп «Чемпионат».

В свою очередь Серена назвала будущую соперницу по финалу «маленькой электростанцией».

«Халеп два раза подряд заканчивала год на первой строчке мирового рейтинга. Я вижу, что она вернулась и хочет вновь взобраться на вершину. Чувствую также, что играю лучше, когда я спокойна. Но для этого мне приходится прикладывать усилия, чтобы находиться в этом правильном состоянии», — подчеркнула американка.

Поражение Кудерметовой-младшей

Также в четверг завершила своё выступление на турнире последняя российская теннисистка Полина Кудерметова. В четвертьфинале турнира среди девушек 16-летняя спортсменка уступила представительнице Украины Дарье Снигур.

В первом сете россиянка сумела взять у соперницы лишь два гейма, а во второй навязала ей борьбу, но всё равно уступила — 4:6.

При этом Кудерметова-младшая совершила 36 невынужденных ошибок против всего 18 у оппонентки.

Снигур же в полуфинале сыграл с первой сеяной турнира Эммой Наварро (США).