Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девятого дня Уимблдона

На Уимблдоне состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда. Серена Уильямс одержала победу в трёх сетах над соотечественницей Элисон Риске. Следующей соперницей американки станет единственная несеяная участница Барбора Стрыцова из Чехии. Украинка Элина Свитолина смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, отыгравшись со счёта 2:5 в первом сете матча с Каролиной Муховой. Ещё одной теннисисткой в четвёрке лучших стала румынка Симона Халеп.

Выход Уильямс из «группы смерти»

Серена Уильямс вышла победителем из своей четверти турнирной сетки, которую многие специалисты оценивали как самую сложную по итогам жеребьёвки. Именно ей удалось выйти в полуфинал вместо первой ракетки мира Эшли Барти, прошлогодней чемпионки Уимблдона Анжелики Кербер, Марии Шараповой, Белинды Бенчич и ещё нескольких теннисных звёзд, к которым можно было причислить и соперницу по четвертьфиналу.

Хотя американка Элисон Риске не занимает высоких позиций в рейтинге WTA, она могла считаться опасной соперницей для Уильямс. Перед Уимблдоном она выиграла травяной турнир в Росмалене, а уже в Англии выбила из борьбы Барти и Бенчич. Однако ни разу 55-й ракетке мира, которая на следующей неделе поднимется на 18 мест, не удавалось выиграть малой кровью. Каждая её встреча на пути к Уильямс продолжалась три сета, а в общей сложности она провела на корте на четыре часа больше.

Уильямс, заработавшая за карьеру больше призовых, чем все другие участницы четвертьфинала вместе, выиграла первую партию, хотя дважды ей приходилось отыгрываться с брейка. Риске не сдалась и во втором сете приложила максимум усилий, чтобы бывшая первая ракетка мира ни разу не выиграла на приёме. Теннисистки брали гейм за геймом на своей подаче, пока в девятом розыгрыше Риске всё-таки не сделала брейк и тут же успешно подала на сет. Она стала первой за полвека теннисисткой, которой предстояло провести пять трёхсетовых поединков со старта Уимблдона.

Сил на концовку матча Риске всё-таки не хватило. Она отыграла ранний брейк Уильямс, но затем проиграла три гейма подряд. 23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла в полуфинал Уимблдона, из которого она в 10 случаях из 11 проходила дальше.

Serena comes through an almighty test…



Winning a hard-fought quarter-final against compatriot Alison Riske, @serenawilliams reaches her 12th #Wimbledon singles semi-final pic.twitter.com/UYHmxO0nuP — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

Вторая победа Уильямс за день

Вскоре после победы над Риске Уильямс вернулась на корт. Она должна была провести матч второго круга микста вместе с Энди Марреем. Британско-американскому дуэту противостояли француз Фабрис Мартен и другая представительница США Ракель Атаво.

Второй матч за день вовсе не стал для Уильямс тяжёлым испытанием. Этой встречей она воспользовалась для того, чтобы лишний раз потренировать приём — в этом аспекте игры она уступает остальным одиночницам, продолжающим борьбу за титул. Бывшая первая ракетка мира не раз забивала мячи после подачи Мартена, а однажды даже отбила мяч, летевший со скорость 220 км/ч.

Неудивительно, что матч закончился победой дуэта, прозванного болельщиками «Марреной». Маррей и Уильямс выиграли со счётом 7:5, 6:3 и вышли в третий круг, где сыграют с первой парой микста — бразильцем Бруно Соарешом и американкой Николь Мелихар, которая выиграла Уимблдон в смешанном разряде год назад.

Неожиданность от Стрыцовой

А в одиночном разряде соперницей американки станет Барбора Стрыцова. 33-летняя чешка обыграла Йоханну Конту, которая последней из британских теннисисток оставалась в борьбе за титул на домашнем мейджоре.

Первый сет их поединка продлился дольше, чем порой некоторые полные матчи. Конта повела со счётом 1:4, однако обратный брейк соперниц позволил сравнять счёт. Больше никто не выходил вперёд до самого тай-брейка. В нём Стрыцова, побеждавшая на Уимблдоне лишь в юношеском парном турнире, вырвалась вперёд только при счёте 5:5. Партия к тому времени продлилась уже 64 минуты.

В следующем сете особой борьбы уже не было. Конта стала допускать слишком много ошибок и позволила сопернице дважды взять свою подачу. Британка попыталась сопротивляться, когда Стрыцова уже подавала на матч, но до конца своё дело не довела. Чешка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

Снятое проклятие Свитолиной

Дебют в полуфинале ждёт и украинку Элину Свитолину. С пятой попытки она сумела преодолеть четвертьфинальный барьер, оказывавшийся для неё столько раз непреодолимым. На Уимблдоне она обыграла одно из открытий турнира — Каролину Мухову из Чехии, чтобы наконец-то оказаться в четвёрке лучших теннисисток.

Начало матча получилось для уроженки Одессы очень трудным. Она проигрывала со счётом 2:5 по геймам. Однако Мухова так и не заработала ни одного сетбола. Свитолина выиграла пять геймов подряд, а в следующей партии сама повела со счётом 5:2. Теперь уже у неё возникли проблемы с тем, чтобы сделать последний шаг вперёд. Однако совсем на месте украинка не стояла — отдав сопернице два гейма, она всё-таки оформила путёвку в полуфинал.

Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledonpic.twitter.com/eONIrcWaE6 — Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.

Возвращение спустя пять лет

Соперницей Свитолиной стала Симона Халеп, не выходившая в полуфинал Уимблдона вот уже пять лет. Румынке тоже пришлось отыгрывать огромный дефицит по ходу её поединка с китаянкой Чжан Шуай. 50-я ракетка мира вела 4:1 по геймам и 40:15 по очкам, когда Халеп взяла игру в свои руки и перевела первый сет на тай-брейк. В нём бывший лидер рейтинга WTA выиграла пять из семи последних розыгрышей, чтобы повести 1:0 по сетам.

Перед Халеп стояла цель взять реванш за поражения в двух последний личных встречах, и она своего добилась. Во второй партии Чжан Шуай уже не оказывала достойного сопротивления и смогла выиграть лишь один гейм. Халеп осталась теннисисткой с самым высоким посевом на Уимблдоне после очередного сокращения числа участниц.

В матче со Свитолиной румынка будет бороться не только за выход в финал, но и за возвращение в первую четвёрку мирового рейтинга. Победительница встречи добьётся этого независимо от того, как сложится дальнейшая судьба на турнире и как сыграет Серена Уильямс.