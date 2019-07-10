Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девятого дня Уимблдона

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
На Уимблдоне состоялись четвертьфинальные матчи женского одиночного разряда. Серена Уильямс одержала победу в трёх сетах над соотечественницей Элисон Риске. Следующей соперницей американки станет единственная несеяная участница Барбора Стрыцова из Чехии. Украинка Элина Свитолина смогла впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, отыгравшись со счёта 2:5 в первом сете матча с Каролиной Муховой. Ещё одной теннисисткой в четвёрке лучших стала румынка Симона Халеп.
Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девятого дня Уимблдона
  • AFP
  • © GLYN KIRK

Выход Уильямс из «группы смерти»

Серена Уильямс вышла победителем из своей четверти турнирной сетки, которую многие специалисты оценивали как самую сложную по итогам жеребьёвки. Именно ей удалось выйти в полуфинал вместо первой ракетки мира Эшли Барти, прошлогодней чемпионки Уимблдона Анжелики Кербер, Марии Шараповой, Белинды Бенчич и ещё нескольких теннисных звёзд, к которым можно было причислить и соперницу по четвертьфиналу.

Хотя американка Элисон Риске не занимает высоких позиций в рейтинге WTA, она могла считаться опасной соперницей для Уильямс. Перед Уимблдоном она выиграла травяной турнир в Росмалене, а уже в Англии выбила из борьбы Барти и Бенчич. Однако ни разу 55-й ракетке мира, которая на следующей неделе поднимется на 18 мест, не удавалось выиграть малой кровью. Каждая её встреча на пути к Уильямс продолжалась три сета, а в общей сложности она провела на корте на четыре часа больше.

Уильямс, заработавшая за карьеру больше призовых, чем все другие участницы четвертьфинала вместе, выиграла первую партию, хотя дважды ей приходилось отыгрываться с брейка. Риске не сдалась и во втором сете приложила максимум усилий, чтобы бывшая первая ракетка мира ни разу не выиграла на приёме. Теннисистки брали гейм за геймом на своей подаче, пока в девятом розыгрыше Риске всё-таки не сделала брейк и тут же успешно подала на сет. Она стала первой за полвека теннисисткой, которой предстояло провести пять трёхсетовых поединков со старта Уимблдона.

Сил на концовку матча Риске всё-таки не хватило. Она отыграла ранний брейк Уильямс, но затем проиграла три гейма подряд. 23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла в полуфинал Уимблдона, из которого она в 10 случаях из 11 проходила дальше.

Вторая победа Уильямс за день

Вскоре после победы над Риске Уильямс вернулась на корт. Она должна была провести матч второго круга микста вместе с Энди Марреем. Британско-американскому дуэту противостояли француз Фабрис Мартен и другая представительница США Ракель Атаво.

Второй матч за день вовсе не стал для Уильямс тяжёлым испытанием. Этой встречей она воспользовалась для того, чтобы лишний раз потренировать приём — в этом аспекте игры она уступает остальным одиночницам, продолжающим борьбу за титул. Бывшая первая ракетка мира не раз забивала мячи после подачи Мартена, а однажды даже отбила мяч, летевший со скорость 220 км/ч.

Неудивительно, что матч закончился победой дуэта, прозванного болельщиками «Марреной». Маррей и Уильямс выиграли со счётом 7:5, 6:3 и вышли в третий круг, где сыграют с первой парой микста — бразильцем Бруно Соарешом и американкой Николь Мелихар, которая выиграла Уимблдон в смешанном разряде год назад.

Неожиданность от Стрыцовой

А в одиночном разряде соперницей американки станет Барбора Стрыцова. 33-летняя чешка обыграла Йоханну Конту, которая последней из британских теннисисток оставалась в борьбе за титул на домашнем мейджоре.

Первый сет их поединка продлился дольше, чем порой некоторые полные матчи. Конта повела со счётом 1:4, однако обратный брейк соперниц позволил сравнять счёт. Больше никто не выходил вперёд до самого тай-брейка. В нём Стрыцова, побеждавшая на Уимблдоне лишь в юношеском парном турнире, вырвалась вперёд только при счёте 5:5. Партия к тому времени продлилась уже 64 минуты.

В следующем сете особой борьбы уже не было. Конта стала допускать слишком много ошибок и позволила сопернице дважды взять свою подачу. Британка попыталась сопротивляться, когда Стрыцова уже подавала на матч, но до конца своё дело не довела. Чешка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Снятое проклятие Свитолиной

Дебют в полуфинале ждёт и украинку Элину Свитолину. С пятой попытки она сумела преодолеть четвертьфинальный барьер, оказывавшийся для неё столько раз непреодолимым. На Уимблдоне она обыграла одно из открытий турнира — Каролину Мухову из Чехии, чтобы наконец-то оказаться в четвёрке лучших теннисисток.

Начало матча получилось для уроженки Одессы очень трудным. Она проигрывала со счётом 2:5 по геймам. Однако Мухова так и не заработала ни одного сетбола. Свитолина выиграла пять геймов подряд, а в следующей партии сама повела со счётом 5:2. Теперь уже у неё возникли проблемы с тем, чтобы сделать последний шаг вперёд. Однако совсем на месте украинка не стояла — отдав сопернице два гейма, она всё-таки оформила путёвку в полуфинал.

Возвращение спустя пять лет

Соперницей Свитолиной стала Симона Халеп, не выходившая в полуфинал Уимблдона вот уже пять лет. Румынке тоже пришлось отыгрывать огромный дефицит по ходу её поединка с китаянкой Чжан Шуай. 50-я ракетка мира вела 4:1 по геймам и 40:15 по очкам, когда Халеп взяла игру в свои руки и перевела первый сет на тай-брейк. В нём бывший лидер рейтинга WTA выиграла пять из семи последних розыгрышей, чтобы повести 1:0 по сетам.

Перед Халеп стояла цель взять реванш за поражения в двух последний личных встречах, и она своего добилась. Во второй партии Чжан Шуай уже не оказывала достойного сопротивления и смогла выиграть лишь один гейм. Халеп осталась теннисисткой с самым высоким посевом на Уимблдоне после очередного сокращения числа участниц.

В матче со Свитолиной румынка будет бороться не только за выход в финал, но и за возвращение в первую четвёрку мирового рейтинга. Победительница встречи добьётся этого независимо от того, как сложится дальнейшая судьба на турнире и как сыграет Серена Уильямс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить