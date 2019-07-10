Первый полуфинал Свитолиной, две победы Уильямс, сенсация Стрыцовой: итоги девятого дня Уимблдона
- AFP
- © GLYN KIRK
Выход Уильямс из «группы смерти»
Серена Уильямс вышла победителем из своей четверти турнирной сетки, которую многие специалисты оценивали как самую сложную по итогам жеребьёвки. Именно ей удалось выйти в полуфинал вместо первой ракетки мира Эшли Барти, прошлогодней чемпионки Уимблдона Анжелики Кербер, Марии Шараповой, Белинды Бенчич и ещё нескольких теннисных звёзд, к которым можно было причислить и соперницу по четвертьфиналу.
Хотя американка Элисон Риске не занимает высоких позиций в рейтинге WTA, она могла считаться опасной соперницей для Уильямс. Перед Уимблдоном она выиграла травяной турнир в Росмалене, а уже в Англии выбила из борьбы Барти и Бенчич. Однако ни разу 55-й ракетке мира, которая на следующей неделе поднимется на 18 мест, не удавалось выиграть малой кровью. Каждая её встреча на пути к Уильямс продолжалась три сета, а в общей сложности она провела на корте на четыре часа больше.
Уильямс, заработавшая за карьеру больше призовых, чем все другие участницы четвертьфинала вместе, выиграла первую партию, хотя дважды ей приходилось отыгрываться с брейка. Риске не сдалась и во втором сете приложила максимум усилий, чтобы бывшая первая ракетка мира ни разу не выиграла на приёме. Теннисистки брали гейм за геймом на своей подаче, пока в девятом розыгрыше Риске всё-таки не сделала брейк и тут же успешно подала на сет. Она стала первой за полвека теннисисткой, которой предстояло провести пять трёхсетовых поединков со старта Уимблдона.
It's fair to say @serenawilliams gave it everything to get to the semi-finals...#Wimbledonpic.twitter.com/IHtpbzcQ3z— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Сил на концовку матча Риске всё-таки не хватило. Она отыграла ранний брейк Уильямс, но затем проиграла три гейма подряд. 23-кратная победительница турниров Большого шлема вышла в полуфинал Уимблдона, из которого она в 10 случаях из 11 проходила дальше.
Serena comes through an almighty test…— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Winning a hard-fought quarter-final against compatriot Alison Riske, @serenawilliams reaches her 12th #Wimbledon singles semi-final pic.twitter.com/UYHmxO0nuP
Вторая победа Уильямс за день
Вскоре после победы над Риске Уильямс вернулась на корт. Она должна была провести матч второго круга микста вместе с Энди Марреем. Британско-американскому дуэту противостояли француз Фабрис Мартен и другая представительница США Ракель Атаво.
Второй матч за день вовсе не стал для Уильямс тяжёлым испытанием. Этой встречей она воспользовалась для того, чтобы лишний раз потренировать приём — в этом аспекте игры она уступает остальным одиночницам, продолжающим борьбу за титул. Бывшая первая ракетка мира не раз забивала мячи после подачи Мартена, а однажды даже отбила мяч, летевший со скорость 220 км/ч.
How about this for a return? 😱#Wimbledon | @serenawilliamspic.twitter.com/120ThjXFjM— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Неудивительно, что матч закончился победой дуэта, прозванного болельщиками «Марреной». Маррей и Уильямс выиграли со счётом 7:5, 6:3 и вышли в третий круг, где сыграют с первой парой микста — бразильцем Бруно Соарешом и американкой Николь Мелихар, которая выиграла Уимблдон в смешанном разряде год назад.
Two matches. Two wins.— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
MurRena’s 100% record remains intact in the mixed doubles…#Wimbledon | @andy_murray | @serenawilliamspic.twitter.com/hk7vaO0woM
Неожиданность от Стрыцовой
А в одиночном разряде соперницей американки станет Барбора Стрыцова. 33-летняя чешка обыграла Йоханну Конту, которая последней из британских теннисисток оставалась в борьбе за титул на домашнем мейджоре.
Первый сет их поединка продлился дольше, чем порой некоторые полные матчи. Конта повела со счётом 1:4, однако обратный брейк соперниц позволил сравнять счёт. Больше никто не выходил вперёд до самого тай-брейка. В нём Стрыцова, побеждавшая на Уимблдоне лишь в юношеском парном турнире, вырвалась вперёд только при счёте 5:5. Партия к тому времени продлилась уже 64 минуты.
В следующем сете особой борьбы уже не было. Конта стала допускать слишком много ошибок и позволила сопернице дважды взять свою подачу. Британка попыталась сопротивляться, когда Стрыцова уже подавала на матч, но до конца своё дело не довела. Чешка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
Serena Williams awaits for a place in the #Wimbledon final…@BaraStrycova is into her first ever Grand Slam semi-final after beating Johanna Konta pic.twitter.com/vHPxMvFwV7— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Снятое проклятие Свитолиной
Дебют в полуфинале ждёт и украинку Элину Свитолину. С пятой попытки она сумела преодолеть четвертьфинальный барьер, оказывавшийся для неё столько раз непреодолимым. На Уимблдоне она обыграла одно из открытий турнира — Каролину Мухову из Чехии, чтобы наконец-то оказаться в четвёрке лучших теннисисток.
Начало матча получилось для уроженки Одессы очень трудным. Она проигрывала со счётом 2:5 по геймам. Однако Мухова так и не заработала ни одного сетбола. Свитолина выиграла пять геймов подряд, а в следующей партии сама повела со счётом 5:2. Теперь уже у неё возникли проблемы с тем, чтобы сделать последний шаг вперёд. Однако совсем на месте украинка не стояла — отдав сопернице два гейма, она всё-таки оформила путёвку в полуфинал.
Through to her first Grand Slam semi-final 👏@ElinaSvitolina beats Karolina Muchova 7-5, 6-4 on No.1 Court to set up last four clash with Simona Halep#Wimbledonpic.twitter.com/eONIrcWaE6— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
Возвращение спустя пять лет
Соперницей Свитолиной стала Симона Халеп, не выходившая в полуфинал Уимблдона вот уже пять лет. Румынке тоже пришлось отыгрывать огромный дефицит по ходу её поединка с китаянкой Чжан Шуай. 50-я ракетка мира вела 4:1 по геймам и 40:15 по очкам, когда Халеп взяла игру в свои руки и перевела первый сет на тай-брейк. В нём бывший лидер рейтинга WTA выиграла пять из семи последних розыгрышей, чтобы повести 1:0 по сетам.
Перед Халеп стояла цель взять реванш за поражения в двух последний личных встречах, и она своего добилась. Во второй партии Чжан Шуай уже не оказывала достойного сопротивления и смогла выиграть лишь один гейм. Халеп осталась теннисисткой с самым высоким посевом на Уимблдоне после очередного сокращения числа участниц.
В матче со Свитолиной румынка будет бороться не только за выход в финал, но и за возвращение в первую четвёрку мирового рейтинга. Победительница встречи добьётся этого независимо от того, как сложится дальнейшая судьба на турнире и как сыграет Серена Уильямс.
A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl— Wimbledon (@Wimbledon) 9 июля 2019 г.
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