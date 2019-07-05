Вылет последней россиянки, победа Надаля над Кирьосом и поражение чемпионки: итоги четвёртого дня Уимблдона

По итогам четырёх дней Уимблдонского турнира в женской одиночной сетке не осталось ни одной россиянки. Последней завершила борьбу Варвара Флинк, проигравшая Юлии Гёргес. Также турнир покинули Андрей Рублёв, который уступил во втором круге Сэму Куэрри, и действующая чемпионка Анжелика Кербер. Украшением второго круга стал матч между Рафаэлем Надалем и его непримиримым соперником Ником Кирьосом, в котором испанец одержал 50-ю победу на Уимблдоне.

Вылет Рублёва

Андрей Рублёв стал первым россиянином, завершившим выступление на Уимблдоне. Недавно восстановившийся после всех травм теннисист встречался с автором главной сенсации первого круга — американцем Сэмом Куэрри, выбившим пятую ракетку турнира Доминика Тима.

С самого начала у Рублёва не задалась подача, что обычно приводит к очень плохим последствиям. Россиянин уступил первый сет всего за 23 минуты, а второй начал с двух проигранных геймов. 21-летний игрок попытался отыграться и даже заработал тройной брейк-пойнт, после которого Куэрри ошибся на первой подаче. Но Рублёв так и не смог сравнять счёт и спасти партию.

Into Round 3 in 3 ➡️



🇺🇸 Sam Querrey defeats Andrey Rublev 6-3, 6-2, 6-3. #Wimbledonpic.twitter.com/dV6oBUBV88 — ATP Tour (@ATP_Tour) 4 июля 2019 г.

Россиянин играл достаточно уверенно, и третий сет прошёл в очень упорной борьбе. Однако его соперник демонстрировал слишком хороший теннис на травяном покрытии. Куэрри отдал Рублёву три гейма в третьей партии и выиграл все остальные. Дальше полуфиналист Уимблдона-2017 сыграет с австралийцем Джоном Миллманом, обыгравшим 31 номер посева Ласло Джере из Сербии.

Вылет после второго круга принесёт Рублёву хоть какие-то очки в рейтинг ATP, которых он уже давно не зарабатывал. У него есть возможность подняться на 74-е место, хотя в основной сетке Уимблдона остаются ещё семеро игроков, которые могут его обойти.

Последняя из россиянок

Последней россиянкой, покинувшей женскую сетку Уимблдона, стала Варвара Флинк. Победительница квалификации боролась за путёвку в третий круг с 17-й ракеткой мира Юлией Гёргес из Германии, но не смогла ничего ей противопоставить.

Для 22-летней россиянки поединок начался с пяти проигранных геймов, в которых у неё было восемь шансов сделать брейк, но ни один она не реализовала. Лишь раз взяв свою подачу, Флинк проиграла первый сет. Во второй партии она заиграла лучше и смогла один раз огорчить соперницу на её подаче, однако за этим последовал обратный брейк, после которого Гёргес вернула себе статус фаворита.

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Флинк, уже добившаяся немалого на своём первом турнире Большого шлема, за счёт набранных очков в квалификации сделает через две недели рывок как минимум на 18 позиций в рейтинге WTA. Она обеспечила себе 123-е место.

Поражение чемпионки

Главную сенсацию четвёртого дня произвела американка Лорен Дэвис. Обладательница статуса «лаки-лузера» выбила действующую чемпионку Анжелику Кербер, нанеся ей поражение в трёх сетах. Немка стала второй теннисисткой из первой пятёрки рейтинга WTA, закончившей выступления.

Поначалу матч складывался для Кербер отлично. Первый сет начался с обмена брейками, и стоило немецкой теннисистке удержать свою подачу, как она выиграла и всю партию. То же самое повторилось после перерыва, только теперь Дэвис переломила ход поединка. Американка, которая из-за своих низких результатов закончила прошлый год на 252-м месте в мировом рейтинге, сохранила подачу, а семью очками подряд закончила партию в свою пользу.

Решающий сет начался с гейма в пользу Кербер, но это был её единственный успех. Она проиграла пять геймов подряд, после чего нашла в себе силы отыграть два матчбола. Но с третьим немка уже не справилась. Дэвис добилась самой значимой победы в своей карьере и теперь сыграет с 30-й сеяной Карлой Суарес Наварро, которая на двух тай-брейках обыграла Полин Парментье — обидчицу Марии Шараповой.

The defending #Wimbledon champion is out!



World No.95 and lucky loser Lauren Davis beats Angelique Kerber coming from a set down to win 2-6 6-2 6-1



Upset of The Championships? pic.twitter.com/Qf9c26a54I — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

Битва Надаля и Кирьоса

Самым долгожданным матчем не только дня, но и всей первой недели Уимблдона была встреча Рафаэля Надаля и Ника Кирьоса — двух главных антагонистов современного тенниса, соперничающих не только на корте, но и вне его. Пять лет назад, когда испанец уже был в зените славы, а австралиец не вылезал из второй сотни рейтинга, Кирьос неожиданно обыграл Надаля на Уимблдоне, и с тех пор каждый их матч превращается в битву правильного во всех отношениях теннисиста и главного провокатора своего вида спорта.

Шоу произошло и в этот раз. Кирьос рано проиграл свою подачу и стал жаловаться судье на то, что Надаль берёт слишком долгие паузы между вводом мяча, сбивая его с ритма. В ответ австралиец повеселил зрителей своим мощнейшим ударом, послав мяч со скоростью 143 км/ч, и курьёзным эйсом с низкой подачи. Первый сет Кирьос проиграл, но после того, как он получил предупреждение за неспортивное поведение, сразу заиграл лучше и выиграл вторую партию.

Третий и четвёртый сеты доходили до тай-брейков, в которых Надаль всегда терпел поражения в матчах с Кирьосом. Но в этот раз испанский теннисист оба раза преуспел. Отдав сопернику сначала пять очков, а потом и вовсе три, он одержал 50-ю победу на Уимблдоне. Погоню за третьим титулом на главном травяном турнире Надаль продолжит в матче с Жо-Вильфридом Тсонга.

Entertainment from start to finish...@RafaelNadal outlasts Nick Kyrgios 6-3, 3-6, 7-6(5), 7-6(3) to progress to the third round for the 10th time#Wimbledonpic.twitter.com/FWjNvD8acK — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

Серия Барти

Австралийка Эшли Барти продлила свою беспроигрышную серию до 14 матчей. Победительница «Ролан Гаррос» и турнира в Бирмингеме вышла в третий круг Уимблдона, обыграв бельгийку Алисон ван Эйтванк. Первая ракетка буквально сломила соперницу на своей подаче, отдав ей всего пять очков в первом сете, который австралийка выиграла со счётом 6:1.

Ван Эйтванк смогла собраться с силой и сделать брейк во второй партии, однако положение её к тому времени уже было незавидным. Она проигрывала со счётом 2:5 и смогла только немного сократить своё отставание. Барти затратила на победу 55 минут и повторила свой лучший результат на Уимблдоне — дальше третьего круга она пока не проходила. Следующей соперницей австралийки станет хозяйка турнира Харриет Дарт, занимающая 182-е место в мировом рейтинге.

She means business.



Racing into the third round, world No.1 @ashbar96 extends her match-winning run to 14 as she wastes no time in beating Alison Van Uytvanck#Wimbledonpic.twitter.com/bAT7OYuLJm — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

Непотопляемость Квитовой

Одну из самых интересных пар второго круга сформировали двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова и действующая первая ракетка мира в парном разряде Кристина Младенович. Номинальным фаворитом являлась чешка, однако недавно перенесённая травма руки, не позволившая сыграть на «Ролан Гаррос», могла в любой момент дать себя знать.

Младенович сразу взяла игру в свои руки и воспользовалась двумя двойными ошибками соперницы, чтобы выиграть стартовый гейм. Своё лидерство она долго не упускала и даже заработала три сетбола. Однако в решающий момент Квитова смогла собраться и выиграть 11 очков в 14 розыгрышах, что дало ей возможность одержать победу в первой партии. Вторую уже она начала с брейка, который позволил отпраздновать итоговую победу. С восемью эйсами за матч чешка оформила выход в третий круг, в котором сыграет с полькой Магдой Линетте. Та, в свою очередь, обыграла полуфиналистку последнего «Ролан Гаррос» Аманду Анисимову из США.

Камбэк Уильямс

Серена Уильямс провела второй матч с победителем квалификации на Уимблдоне и снова одержала победу. Только если с возрастной итальянкой Джулией Гатто-Монтиконе американка не испытала проблем, то матч с двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады Кайей Юван доставил массу хлопот.

Словенка дебютировала в основной сетке турниров WTA всего месяц назад, когда по счастливой случайности попала на «Ролан Гаррос». Тогда Юван надолго не задержалась, но на Уимблдоне ей удалось не только пробиться во второй круг, но и одной ногой шагнуть в третий. Она выиграла у Уильямс первые три гейма, и пока чемпионка 23 турниров Большого шлема боролась со своей подачей, Юван выиграла и всю партию.

Проводящая 105-й матч на Уимблдоне американка сразу после этого начала игру заново и сделала брейк, который помог сравнять счёт по сетам. Решающая партия проходила всё так же под диктовку Уильямс, но словенка не позволила ей рано уходить с корта. Дважды она оказывалась в двух очках от поражения на подаче соперницы и оба раза спасалась. Но класс Уильямс всё-таки был выше, и она пробилась в третий круг, где её теперь ждёт оппонентка по прошлогоднему полуфиналу — Юлия Гёргес.

Her 105th match at #Wimbledon is a winning one.@serenawilliams is pushed all the way by 18-year-old Youth Olympics gold medallist Kaja Juvan to advance to the third round pic.twitter.com/qi8xr6PyLv — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

Повторение рекорда Федерера

Роджер Федерер чаще кого-либо из всех теннисистов выходил в третий круг турниров Большого шлема. Только на Уимблдоне рекорд по этому показателю принадлежал не ему, а Джимми Коннорсу. Теперь швейцарец сравнялся с великим американцем благодаря победе над британцем Джеем Кларком.

Обладатель уайлд-кард нашёл в себе силы противостоять Федереру только во втором сете. Кларк удерживал свою подачу вплоть до тай-брейка, в котором даже вёл некоторое время. Однако швейцарский теннисист набрал шесть очков подряд, а сет выиграл впечатляющим эйсом. В двух последних сетах Федерер не проиграл ни одного очка на первой подаче, и с такой игрой в его исполнении у Кларка не было шансов спастись от вылета.

Федерер выиграл 97 матчей на Уимблдоне, и теперь ему осталось совсем немного до того, чтобы количество побед можно было описать трёхзначным числом. Однако дальше швейцарца впервые ждёт сеяный соперник. В третьем круге он встретится с французом Люкой Пуйем, не проигравшим пока ни одного сета на травяных кортах Уимблдона.

Federer marches on...@rogerfederer equals Jimmy Connors’ Open era record of 17 third round appearances in the men’s singles at #Wimbledonpic.twitter.com/9gaOJRFwUq — Wimbledon (@Wimbledon) 4 июля 2019 г.

Штраф Томича

Профессиональные игроки в теннис вновь обсуждают новость о том, что одного из их коллег лишили всех заработанных призовых. В этот раз не повезло австралийцу Бернарду Томичу. После того, как он уступил Жо-Вилфриду Цонга со счётом 1:6, 2:6, 4:6, судьи приняли решение оштрафовать проигравшего на все 45 тыс. фунтов, которые он должен был получить за участие в Уимблдоне.

Причина наказания неоднозначна. Судьи заявили, что «выступление Томича не соответствовало профессиональным стандартам». Его обвинили в том, что он недостаточно сильно боролся на корте, чтобы одержать победу. Точно такой же случай недавно произошёл с американкой Анной Татишвили, которую тоже лишили призовых после вылета с «Ролан Гаррос».

На турнирах Большого шлема действительно иногда происходят странные ситуации, когда не претендующие на многое спортсмены согласны получить минимально возможный оклад и поскорее уехать домой, не прилагая никаких усилий. Однако до сих пор нет никаких чётких критериев того, как определять, намеренно ли сдавал теннисист матч, собираясь заработать лёгкие деньги, или действительно плохо играл по каким-то одному ему известным причинам. Не смогли полностью мотивировать своё решение и судьи на Уимблдоне, из-за чего на сторону Томича встали другие теннисисты и журналисты.