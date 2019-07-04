Победы Хачанова и Медведева, поражения Кудерметовой и Потаповой, травма Гаспарян: итоги третьего дня Уимблдона

Карен Хачанов и Даниил Медведев одержали победы и пробились в третий круг Уимблдона. Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова потерпели поражения и закончили свои выступления на турнире. Ещё одна россиянка Маргарита Гаспарян была близка к тому, чтобы одолеть украинку Элину Свитолину, но в итоге снялась с матча из-за судороги.

Матч дня

Крайне непростую встречу провёл в среду Карен Хачанов. Пусть соперником россиянина и стал ветеран Фелисьяно Лопес, занимающий лишь 54-ю строчку в рейтинге ATP, но 37-летний испанец в последнее время набрал потрясающую форму. Девять дней назад Лопес сперва взял верх в одиночном разряде, а затем в дуэте с вернувшимся на корт Энди Марреем первенствовал в парном.

Хачанов признавал, что его ждёт очень непростой матч, и в результате старт встречи действительно получился для россиянина тяжёлым. В первом сете подача у него не шла, тогда как соперник ошибок практически не допускал и первые очки на своей подаче упустил лишь в десятом гейме, который всё равно выиграл — 6:4.

Не слишком уверенно Карен чувствовал себя и в начале второй партии. Он с огромным трудом вытаскивал геймы буквально на характере и спасался с брейк-пойнтов соперника. Но в какой-то момент у москвича, наконец, пошла подача и он сразу же почувствовал себя увереннее.

В итоге дебютный брейк в матче Хачанову удалось сделать в самый нужный момент, при счёте 5:4 в свою пользу.

По схожему сценарию развивался третий сет. Соперники уверенно брали собственную подачу, стараясь не рисковать, а в решающий миг Карен сделал брейк — 7:5. До тай-брейка дело вновь не дошло.

Наконец, настоящим украшением решающей партии стал десятый гейм, который затянулся почти на 15 минут. Для начала Хачанов повёл с брейком — 5:2, но позволил сопернику подобраться вплотную.

Однако на подаче ветерана Карену вновь удалось вырваться вперёд, но Фелисьяно сопротивлялся до последнего. Россиянин зарабатывал сетбол за сетболом, а испанец из последних сил их отыгрывал. В итоге отечественный теннисист всё-таки дожал оппонента после двойной ошибки и пробился в следующий круг.

Характерный момент — Лопес выполнил сразу 18 подач на вылет, но это не помогло ему перевести игру в пятый сет. На счету Хачанова только 10 эйсов.

Надежда

Добился успеха и другой молодой талант из России Даниил Медведев. Правда, в соперниках у него был куда более скромный теннисист — австралиец Алексей Попырин, который пробился в основную сетку турнира лишь через квалификацию.

Видимо, отечественный спортсмен недооценил соперника и потерпел поражение в первом сете. Теннисисты доиграли до тай-брейка, в котором удачливее оказался Попырин.

К счастью, Медведеву быстро удалось прийти в себя и поставить австралийца на место. Вторую партию он оставил за собой, отдав Алексею лишь один гейм. Причём на это у Данила ушло всего 22 минуты.

В следующей партии уже Попырин повёл с брейком, но россиянин выиграл четыре гейма подряд и вновь оказался сильнее. В решающем сете Медведев не позволил оппоненту взять собственную подачу, а сам сделал решающий брейк в седьмом гейме и спокойно довёл дело до победы.

В третьем круге Даниил встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, тогда как Хачанов померится силами с 23-м сеяным Роберто Баутистой-Агутом.

Разочарование

К сожалению, куда менее удачно сложился игровой день для двух молодых российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Анастасии Потаповой. Обе потерпели поражения и «зачехлили ракетки».

Также по теме Начало новой эпохи: 15 лет назад Шарапова выиграла Уимблдон 3 июля 2004 года Мария Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона. 17-летняя теннисистка стала первой россиянкой,...

При этом у 22-летней Кудерметовой изначально было не очень много шансов на успех, ведь в соперницы ей вновь досталась экс-первая ракетка планеты Каролина Возняцки.

Но, невзирая на статус датчанки, Вероника в первом сете смотрелась очень достойно и даже сумела перевести игру на тай-брейк. К сожалению, там более опытная теннисистка оказалась сильнее.

А в следующей партии Возняцки действовала уже куда более уверенно и отдала россиянке лишь три гейма.

Таким образом, Каролина взяла у Кудерметовой реванш за сенсационное поражение в первом круге «Ролан Гаррос». Тогда Вероника под ноль уступила датчанке в первом сете, но в двух последующих взяла верх — 6:3 и пробилась дальше.

Весьма достойно в матче с 24-й ракеткой планеты Петрой Мартич выглядела и 18-летняя Потапова. Мало того, хорватка после первой партии оказалась в положении отыгрывающейся — 3:6. Однако развить успех в последующих партиях россиянке не удалось, и она завершила выступление на турнире.

Травма

Второй день подряд не обошёлся без травмы российской теннисистки. Накануне досрочно завершила матч из-за повреждения Мария Шарапова, а в среду — Маргарита Гаспарян. Причём отечественная спортсменка встречалась с восьмой сеяной Элиной Свитолиной и была настроена максимально серьёзно, тем более обыграла украинку всего две недели назад в Бирмингеме.

И матч складывался для Гаспарян вполне удачно. Она взяла первый сет (7:5), хотя и потрепала нервы болельщикам, уступив три гейма подряд, а во втором имела два скрытых матчбола при счёте 4:4.

Увы, реализовать их не удалось, а вскоре Маргарита начала испытывать болевые ощущения в бедре. На корте тут же появился врач, и россиянка после оказания помощи пыталась вернуться на корт, но проиграв один гейм, решила не усугублять повреждение.

«Cудорога. С коленом всё хорошо. Сейчас немножко отпустило, но ходить мне больно. Я очень надеюсь, что восстановлюсь до завтра, на это есть ещё целые сутки. Я бы хотела сыграть здесь в паре», — приводит слова Гаспарян «Чемпионат».

Свитолина же в социальных сетях пожелала Маргарите скорейшего выздоровления. В следующем круге украинская теннисистка сразится с гречанкой Маргаритой Саккари.

Not what we want to see.



Margarita Gasparyan is in tears after treatment on a muscle injury.



She's trying to play on and you can see why - she's a set up against eighth seed Elina Svitolina



Live @BBCOne 👉 https://t.co/LhRKmW09DU#wimbledon#bbctennispic.twitter.com/38n2Ciwe9Q — BBC Tennis (@bbctennis) 3 июля 2019 г.

Сражения

Сразу два матча в мужском одиночном турнире растянулись на пять сетов. В первом из них 19-я ракетка планеты Стэн Вавринка неожиданно уступил 21-летнему американцу Райлли Опелке за три часа и 13 минут.

При этом швейцарец, отдав оппоненту первый сет, взял две последующих партии и вырвался вперёд. Но соперник не сдался и восстановил статус-кво. В пятом же сете теннисисты никак не хотели отпускать друг друга в отрыв, но в результате победа досталась Опелке — 8:6. Таким образом, Райан впервые в карьере пробился в третий круг Турнира Большого шлема.

Также матч запомнился курьёзным моментом с участием Вавринки. Отходя назад на приёме, швейцарец случайно сбил с ног пожилую линейную судью, а после долго перед ней извинялся.

Более трёх часов продолжалось и противостояние Иво Карловича с Томасом Фаббьяно. 40-летний хорват дважды брал верх на тай-брейке, но в решающий партии потерпел поражение — 4:6 и закончил выступление на турнире.

Итальянец же в следующем круге встретится с Фернандо Вердаско, который в ещё одном пятисетовике оказался сильнее Кайла Эдмунда.

Причём британец выиграл первые два сета, а в третьем вёл — 3:0, но затем получил повреждение колена. После этого сопернику удалось перевернуть ход встречи и выиграть три оставшихся партии — 7:6, 6:3, 6:4.

Уверенность

Хватало в отчётный игровой день и матчей, в которых борьбы не получилось. Так, белоруска Виктория Азаренко подошла к Уимблдонскому турниру в превосходной форме, иначе чем ещё можно объяснить две её уверенные победы над не самыми слабыми соперницами, Ализе Корне и Айлой Томлянович.

Представительницу Австралии экс-первая ракетка планеты вовсе разгромила в двух сетах — 6:2, 6:0.

При этом начала матч Виктория не лучшим образом. Она даже позволила сопернице повести с брейком — 2:0. Но на этом радостные мгновения для Томлянович закончились. Больше она не сумела выиграть ни одного гейма и бесславно покинула корт. Матч в итоге растянулся всего на час и три минуты.

Ещё быстрее разобралась с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг третья сеяная турнира Каролина Плишкова. В этой встрече также не обошлось без выигранного под ноль сета. Правда, во второй партии пуэро-риканке удалось собраться и взять четыре гейма.

Первая ракетка

Никаких проблем в матче второго круга не испытал и первый номер рейтинга, а также действующий обладатель трофея ATP Новак Джокович. В трёх сетах он спокойно и уверенно сломил сопротивление скромного американца Дениса Кудлы.

За всю игру представитель США взял у именитого соперника лишь семь геймов.

При этом во встрече первого круга Новак также не потерял ни одного сета. Немец Филипп Кольшрайбер не сумел навязать борьбу первой ракетке планеты — 3:6, 5:7, 3:6.

Следующим же соперником Джоковича станет 22-летний поляк Хуберт Хуркач, который в четырёх партиях выбил из борьбы опытного аргентинца Леонардо Майера.

Молодость

Весьма любопытный матч выдал один из главных молодых талантов мирового тенниса Феликс Оже-Альяссим. В четырёх сетах он сломил сопротивление другого юного спортсмена француза Корентена Муте — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Примечательно, что на двоих соперникам на момент игры исполнилось всего 38 лет, и это на два года меньше, чем Карловичу, и всего на год больше, чем Лопесу.

Тем временем «миллениал» Оже-Альяссим, который незадолго до начала турнира ворвался в топ-30 рейтинга ATP, впервые в карьере пробился в третий круг турнира Большого шлема.