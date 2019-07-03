Гаспарян снялась с Уимблдона после того, как не реализовала матчбол против Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла продолжить матч с украинкой Элиной Свитолиной в рамках второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

На момент остановки встречи россиянка вела со счётом 7:5, 5:6.

При счёте 5:4 во втором сете Гаспарян не смогла реализовать матчбол. После этого у неё начались проблемы с ногой, и после двух проигранных геймов она решила сняться с матча.

Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

В третьем круге Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции, одолевшей чешку Мари Бузкову.

Ранее теннисистка Светлана Кузнецова раскритиковала журналиста, призвавшего Марию Шарапову завершить карьеру.