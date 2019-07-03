Гаспарян снялась с Уимблдона после того, как не реализовала матчбол против Свитолиной
- Reuters
На момент остановки встречи россиянка вела со счётом 7:5, 5:6.
При счёте 5:4 во втором сете Гаспарян не смогла реализовать матчбол. После этого у неё начались проблемы с ногой, и после двух проигранных геймов она решила сняться с матча.
Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
В третьем круге Свитолина сыграет с Марией Саккари из Греции, одолевшей чешку Мари Бузкову.
Ранее теннисистка Светлана Кузнецова раскритиковала журналиста, призвавшего Марию Шарапову завершить карьеру.