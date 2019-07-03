Начало новой эпохи: 15 лет назад Шарапова выиграла Уимблдон

3 июля 2004 года Мария Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс в финале Уимблдона. 17-летняя теннисистка стала первой россиянкой, победившей в этом престижном турнире.

В июне 2003 года в перерывах матчей Уимблдонского турнира на трибунах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета все обсуждали юную звезду из России. Обычно обладатели уайлд-кард на таких турнирах, особенно получившие приглашения в 16 лет, недолго вызывают интерес у широкой публики. Но Мария Шарапова сразу привлекла внимание зрителей.

На своём первом взрослом Уимблдоне прошлогодняя финалистка юниорского турнира обыграла одну за другой Эшли Харклроуд, Елену Бовину 21-го номера посева и 11-ю ракетку мира Елену Докич. Пять лет обладательница уайлд-кард не выходила в четвёртый круг главного травяного турнира.

Но тогда Шарапову всё-таки остановила другая восходящая звезда тенниса из России — Светлана Кузнецова. Их трёхсетовый матч стал самым долгим на этой стадии, и многие эксперты увидели, что Шарапова — восходящая звезда мирового тенниса.

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К следующему Уимблдонскому турниру Шарапова уже заработала репутацию в теннисном мире. Лучший дебютант предыдущего сезона в 2004 году, она ворвалась в первую двадцатку рейтинга WTA, дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» и выиграла травяной турнир в Бирмингеме. В этот раз от организаторов Уимблдона она получила уже не уайлд-кард, а 13-й номер посева.

Восхождение Шараповой началось с матча с украинкой Юлией Бейгельзимер, которая месяцем ранее на «Ролан Гаррос» едва не выбила с турнира седьмую ракетку мира Дженнифер Каприати. Россиянка отдала сопернице только три гейма и вышла на хозяйку кортов Энн Кеотавонг, матч с которой тоже не продлился долго. Взяв первый сет со счётом 6:4, Шарапова выиграла вторую партию всухую.

Следующим испытанием для 17-летней теннисистки стала словачка Даниэла Гантухова. Шарапова снова одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:1 и встретилась с первой сеяной соперницей. Эми Фрэзиер из США ранее выбила вторую ракетку мира и чемпионку «Ролан Гаррос» Анастасию Мыскину, но то же самое сделать с Шараповой американке не удалось. Россиянка выиграла два сета, но теперь оба раза она довольствовалась разницей в два гейма.

Каждый следующий матч проходил для Шараповой сложнее и сложнее. В четвертьфинальном поединке с 11-й сеяной японкой Ай Сугиямой россиянка проиграла всего два очка в первых четырёх геймах на своей подаче и всё же уступила первый сет на турнире. Во второй партии россиянка сделала необходимый для успеха брейк, но только с пятой попытки реализовала сетбол. После этого Сугияма сдалась. Шарапова впервые в карьере выиграла трёхсетовый матч на турнирах Большого шлема.

И после этого она впервые попала на Центральный корт, о котором мечтает каждый теннисист, ведь на нём можно сыграть либо благодаря своему статусу, либо статусу матча. Шарапова вышла в полуфинал и встретилась с пятой ракеткой мира американкой Линдси Дэвенпорт. Чемпионка 1999 года в то время намекала, что Уимблдон может быть последним в её карьере, и Шарапова ускорила её вылет с турнира.

Прошло всего два розыгрыша с начала матча, как он был прерван из-за дождя. Когда игра возобновилась, Шарапова сразу же проиграла свою подачу. Дэвенпорт вскоре сделала ещё один брейк и за 26 минут выиграла сет — россиянка так быстро партию ещё не уступала.

Во втором сете американка вновь взяла подачу соперницы. Шарапова уступала со счётом 1:2 и после паузы, продлившейся час, проиграла ещё один гейм. Но передышка всё же пошла ей на пользу. Своей агрессивной манерой игры россиянка сделала обратный брейк и довела сет до тай-брейка, который выиграла со счётом 7:5. Как и Сагияма, Дэвенпорт после этого расклеилась. Её хватило всего на один гейм в решающем сете.

Во второй раз в истории отечественная теннисистка вышла в финал Уимблдона — первой в 1974 году была Ольга Морозова, уступившая Крис Эверт. Шараповой предстояло сыграть с самой опасной соперницей — американкой Сереной Уильямс, первой ракеткой турнира и чемпионкой последних двух турниров, выигравшей на лондонских кортах 20 матчей подряд.

Несмотря на статус явного фаворита, в том сезоне Уильямс выступала несколько слабее, чем в предыдущих. В сентябре она взяла перерыв из-за травмы. На её психологическое состояние также повлияла смерть сводной сестры и личного ассистента Йетунде Прайс, которая погибла в Лос-Анджелесе в результате стрельбы. К марту Уильямс восстановилась и победила на турнире в Майами, обыграв в том числе и 16-летнюю Шарапову. Однако затем, несмотря на успешное возвращение, Уильямс не выиграла ни одного титула.

На ставшем практически родным Уимблдоне к американке вернулись была мощь и уверенность. Свой путь до полуфинала она преодолела почти пешком — в каждой игре до встречи с Амели Моресмо Уильямс-младшая отдавала соперницам не больше четырёх геймов. Серена словно мстила за свою сестру Винус, которая проиграла во втором круге из-за судейского скандала. Моресмо смогла первой навязать американке борьбу, но тоже уступила в трёх сетах. После настал черёд Шараповой.

Матч начался с размеренного обмена геймами, но уже при счёте 1:1 количество ошибок у Уильямс стало зашкаливать. Публика ожидала, что изнурительный двухнедельный турнир скорее сломает 17-летнюю россиянку. Но она была полна сил и всё так же ловко управлялась с ракеткой, доставая с обеих сторон каждый удар соперницы. Уильямс больше не взяла ни одного гейма в первом сете, а Шарапова стала первой россиянкой, выигравшей партию в финале Уимблдона, — 30 лет назад Морозовой это не удалось.

Во втором сете Уильямс всё-таки встала на ноги. При счёте 3:2 в свою пользу она сделала брейк, который можно было считать отличной заявкой на третий чемпионский титул подряд. Но Шарапова тут же взяла подачу соперницы. В девятом гейме Уильямс отыграла три брейк-поинта, но с четвёртой атакой Шараповой не справилась. Россиянка получила шанс подать не просто на матч, а на чемпионский титул. Спустя пару минут она его оформила.

Шарапова стала третьей самой молодой победительницей Уимблдона после Лотти Дод в 1887 году и Мартины Хингс в 1997-м, а также первой россиянкой, которой покорился травяной турнир Большого шлема.

От счастья Шарапова упала на колени, а затем начала пробираться сквозь толпу болельщиков на трибуне, чтобы обнять отца.

Кроме того, перед тем как принять участие в церемонии награждения, теннисистка встала посреди корта с мобильным телефоном и попыталась дозвониться до мамы, следившей за игрой в США.

Впереди у Марии Шараповой были титулы на остальных турнирах Большого шлема, звание первой ракетки мира, большие спонсорские контракты, травмы, длинная череда поражений от Уильямс, дисквалификация за употребление мельдония и возвращение на корт.