«Она может играть до старости»: эксперты оценили перспективы дальнейшей карьеры Шараповой

Российская теннисистка Мария Шарапова находится в хорошей физической форме, а причина её неудач — в недостатке уверенности в себе. Такое мнение в разговоре с RT выразила известный комментатор Анна Дмитриева. В свою очередь, заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил высокий уровень профессионализма экс первой ракетки мира, а полуфиналист US Open Михаил Южный напомнил, что в похожей ситуации уже оказывался швейцарец Роджер Федерер, который смог улучшить свою игру уже в зрелом возрасте.

Российская теннисистка Мария Шарапова, пропустившая большую часть первой половины сезона из-за многолетней травмы плеча, вновь не смогла добиться положительного результата на корте. Она провела два сета в матче первого круга Уимблдона с француженкой Полин Пармантье, а затем снялась при счёте 0:5 в третьей партии. Причиной отказа стала боль в запястье левой руки, которая помешала ей продолжить борьбу.

После очередной неудачи в нынешнем году ещё громче зазвучали голоса о том, что 32-летней Шараповой необходимо завершить карьеру. При этом сама теннисистка неоднократно говорила о том, что не задумывается об этом как минимум до окончания нынешнего сезона. Так, российский тренер Виктор Янчук предположил, что в дальнейшем ситуация с травмами будет только ухудшаться, а продолжение выступлений может негативно сказаться на её репутации.

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Известный комментатор Анна Дмитриева отметила, что в сложившейся ситуации спортсменку необходимо поддерживать, так как подобные призывы способны лишь навредить.

«Публичный человек — явление особенное. Когда ты находишься на подъёме, тобой все восторгаются. Но когда у спортсмена начинается тяжёлый период, лучше и вовсе не вмешиваться в его состояние. Мария всё это переживает больше, чем кто бы то ни было из нас. Видимо, у неё есть основания и надежды не уходить. Да, у Шараповой много проблем, но она должна их решать сама. Нам же остаётся лишь поддержать её, потому что спортсменка этого заслужила», — заявила Дмитриева в разговоре с RT.

Схожую позицию выразил и известный тренер Андрей Чесноков. По его словам, Шарапова пользуется огромной популярностью среди болельщиков, которые будут приходить на трибуны вне зависимости от её положения в мировом рейтинге.

«Это ей решать. Она может играть до старости, как Мартина Навратилова или Мартина Хингис. Даже если Шарапова будет 500-й, люди всё равно будут смотреть на неё. Я помню, как на турнире в Риме стадион был битком, когда она выходила на корт. При этом на матчах других теннисистов трибуны не были заполнены. Вот что такое Шарапова. Людям она нравится, они видят шоу в её поведении, в её действиях», — подчеркнул специалист.

Полуфиналист Открытого чемпионата США по теннису Михаил Южный сравнил Шарапову с обладателем 20 титулов турниров Большого шлема Роджером Федерером.

«Мне вспоминается, как Федерер опустился на восьмую строчку рейтинга и все говорили, что ему не стоит портить репутацию, а лучше завершить карьеру. Вместо этого он только усилил свою игру», — напомнил экс-спортсмен.

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Что касается неудач россиянки в последних турнирах, то, по мнению экспертов, их причины стоит искать сразу в нескольких факторах. Так, Дмитриева отметила, что Шараповой порой не хватает уверенности, что и проявилось во встрече с Пармантье.

«Многие её сверстницы играют нормально. И она сама находится в хорошей физической форме. Но в тот момент, когда надо было добить соперницу, у неё возник психологический барьер. Это уже случалось, поэтому проблема явно находится в подкорке. Она приближается к победе, а ей не хватает уверенности, приобретению которой мы никак не способствуем. Да, у неё много проблем, но она должна их решать сама», — уверена эксперт.

При этом Чесноков предположил, что отсутствие уверенности напрямую связано с недостатком игрового опыта.

«Сложно находиться в тонусе, когда проводишь два матча в году, в то время как все выступают на постоянной основе. На матч с Пармантье её просто не хватило физически. Если бы до Уимблдона она сыграла хотя бы на одном турнире, всё бы было по-другому. Ведь каждая встреча придаёт уверенности», — добавил тренер.

В то же время многие уверены, что, несмотря на большое количество титулов и опыт, Шарапову сложно обвинить в отсутствии мотивации. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил высокий уровень профессионализма, с которым Шарапова подходит к своему делу.

«Её мотивирует высокий профессионализм, которому остальным ещё надо поучиться. Её пример ещё многим поможет встать на профессиональные рельсы. Если она уйдёт, у нас больше не будет таких спортсменок. По моему мнению, если человек имеет достижения, то нельзя его поливать грязью, тем более что своё наказание она понесла незаслуженно. Она страдала ни за что, поэтому пусть поиграет в теннис, в который она действительно влюблена», — заявил эксперт.

Схожую точку зрения выразил и Южный.

«Выигрыш ещё одного турнира Большого шлема может послужить достаточной мотивацией. Если она чувствует, что может это сделать, зачем заканчивать карьеру?» — сказал бывший тенист.

Профессиональная карьера Шараповой была омрачена не только травмами, но и 15-месячным отстранением. По мнению экспертов, столь длительная дисквалификация не прошла для россиянки без последствий.

«Не будь этих двух лет искусственного отсутствия, может быть, сейчас она могла бы быть первой ракеткой мира. А так они были потеряны. Но Мария — легендарный человек, который продолжает бороться и выступать, хотя ни в чём не нуждается. То есть дело не в деньгах. Когда она выходит на игру, трибуны всегда полные. Это все видят. Люди хотят посмотреть на звезду, на то, как она одета, на то, как она себя ведёт и как играет. Это целое искусство — выйти на те высоты, куда взобралась она. Я бы не хотел, чтобы Шарапова ушла и её забыли», — заключил Камельзон.

Чесноков также предположил, что, помимо внешних факторов, Шараповой приходится противостоять негативной атмосфере, возникшей вокруг неё после допинговых скандалов.

«В последнее время на неё вылилось много грязи со стороны игроков, находящихся с ней в одной раздевалке. Они тоже должны понимать, что произошло на самом деле. Конечно, когда не играешь год и три месяца, это не может не сказаться. Тогда она была в самом расцвете, могла выиграть турниры Большого шлема. Но тонус был растерян. Уверенность и опыт приходят в матчах. А у неё этого не было», — добавил тренер.