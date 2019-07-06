Вылет Хачанова и Медведева, новая сенсация 15-летней теннисистки, поражение финалиста: итоги пятого дня Уимблдона

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Владимир Зайвый
В одиночных сетках теннисного турнира в Уимблдоне не осталось ни одного российского игрока. Последними борьбу завершили Карен Хачанов, проигравший Роберто Баутисте Агуту, и Даниил Медведев, который выигрывал у Давида Гоффена три гейма в пятом сете, но всё равно ему уступил. Также закончил выступление прошлогодний финалист Кевин Андерсон. Зато продолжает сражаться за титул главное открытие Уимблдона — 15-летняя американка Кори Гофф, обыгравшая в долгом трёхсетовом поединке Полону Херцог.
Вылет Хачанова и Медведева, новая сенсация 15-летней теннисистки, поражение финалиста: итоги пятого дня Уимблдона
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Двойная неудача россиян

 

Карен Хачанов и Даниил Медведев остались к пятому дню соревнований единственными россиянами, продолжавшими бороться за титул в одиночных разрядах. Однако оба они друг за другом завершили выступления, последними покинув Уимблдон.

Сначала поражение потерпел Хачанов, проводивший третью за год встречу с испанцем Роберто Баутистой Агутом. Россиянин уже проигрывал ему на Australian Open, но затем взял реванш в Риме. В очередном поединке Баутиста Агут отыграл практически идеально — в трёх сетах он допустил всего 11 невынужденных ошибок. Своих же сил Хачанову не хватило, чтобы обыграть 31-летнего соперника. По сравнению с прошлым годом россиянин сделал шаг назад, прервав свой путь на третьем круге.

Если Хачанов проиграл в трёх сетах, то Медведев провёл гораздо более упорный поединок с бельгийцем Давидом Гоффеном, которого он уже обыгрывал в Мельбурне. Для определения победителя им не хватило четырёх сетов. В пятой партии казалось, что Медведев вот-вот впервые в карьере выйдет в 1/8 финала Уимблдона. Он сразу повёл со счётом 4:1.

Однако нервное напряжение в очередной раз негативно сказалось на его игре. Медведев принялся спорить с арбитром по каждому пустяку и даже показал характерный жест, намекающий на отсутствие беспристрастности со стороны судьи на вышке. В итоге от преимущества россиянина не осталось ничего, а Гоффен получил шанс подать на матч при счёте 6:5.

Медведев едва не спасся — он заработал брейк-пойнт, но после длинного розыгрыша на второй подаче Гоффена мяч предательски задел сетку и второй ракетке России не удалось его достать. Бельгиец довёл матч до победы и вышел в 1/8 финала.

Несмотря на довольно ранний вылет, Медведев может быть доволен своим выступлением на Уимблдоне. Он как минимум отыграл две позиции в мировом рейтинге и даже впервые в карьере окажется в десятке, если до финала не дойдёт кто-то из теннисистов, находящихся позади него. Такие же шансы остаться среди лучших десяти теннисистов на данный момент есть и у Хачанова.

Новый успех Гофф

 

15-летняя Кори Гофф продолжает изумлять мир тенниса. Самая юная в истории победительница квалификации Уимблдона одержала шестую подряд победу и пробилась в четвёртый круг. В пятницу американка впервые в жизни сыграла на Центральном корте и одержала умопомрачительную победу над Полоной Херцог из Словении.

Первая партия осталась за более опытной теннисисткой, которой первой удалось выиграть сет у Гофф на этом турнире. Херцог продолжила наседать и повела со счётом 5:2 во втором сете. Американка успела сравнять, попутно отыграв два матчбола, и перевела партию на тай-брейк, для победы в котором ей понадобилось девять очков.

В решающем сете уже Херцог пришлось выступать в роли догоняющей. Словенка с этим справилась и сравняла счёт после десятого гейма. Гофф затем выиграла свою подачу, а Херцог была в одном очке, чтобы сохранить свою, но американка выиграла два розыгрыша подряд и добилась своего первого матчбола. Ошибка Херцог позволила его реализовать.

Гофф за последнюю неделю отыграла почти 200 позиций в мировом рейтинге, в котором она прежде занимала 313-ю строчку. Также одним своим выступлением на Уимблдоне, которое ещё не закончено, она заработала в три раза больше, чем за всю карьеру — 15-летняя спортсменка уже может рассчитывать на чек от организаторов как минимум на $220 тыс.

Первый проигранный сет Джоковича

 

Новак Джокович на втором подряд турнире Большого шлема обыграл молодого поляка Хуберта Хуркача. На «Ролан Гаррос» серб одержал победу в первом круге, а на Уимблдоне уже в третьем.

Более высокий статус матча повлиял в некоторой степени на Хуркача. Так же быстро в трёх сетах, как месяц назад, он уже не собирался проигрывать. В первых двух партиях поляк спасся с девяти брейк-пойнтов из десяти. Это позволило ему однажды сыграть на тай-брейке с первой ракеткой мира и первым выиграть у него сет на этом турнире.

Но дальше Джокович уже не позволял сопернику надеяться на успех. В двух следующих сетах он отдал сопернику только пять геймов и в 12-й раз за карьеру вышел в четвёртый круг Уимблдона, сравнявшись по этому показателю с Борисом Беккером. Чаще это удавалось только Джимми Коннорсу и Роджеру Федереру. Следующим соперником Джоковича станет 21-летний француз Юго Юмбер, обыгравший уже двух сеяных теннисистов: соотечественника Гаэля Монфиса и восходящую звезду тенниса — 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима.

Вылет финалиста

 

Из первой восьмёрки сеяных игроков мужского турнира вылетели уже четыре теннисиста. Ещё одна неудача постигла четвёртую ракетку и прошлогоднего финалиста Кевина Андерсона. Южноафриканца выбил из борьбы аргентинец Гвидо Пелья, посеянный под 26-м номером.

Для латиноамериканца не впервой обыгрывать соперника, который до этого сражался за титул на самом старом теннисном турнире Большого шлема. Год назад Пелья обыграл предыдущего финалиста — Марина Чилича, притом что на тот момент аргентинец не имел за плечами ни одной победы на травяном покрытии.

Из-за травмы Андерсон проводил лишь четвёртый турнир за год, и рано или поздно недостаток игровой практики должен был сказаться. Теннисист из ЮАР не смог выиграть у Пельи ни одного сета, лишь навязав борьбу на тай-брейке третьего.  Следующим соперником аргентинца вновь станет финалист Уимблдона, на этот раз образца 2016 года — канадец Милош Раонич. Он менее чем за два часа обыграл Рейлли Опелку из США. Если для Пельи выход в четвёртый круг Уимблдона является высшим достижением, то Раонич обязательно проходил дальше на трёх предыдущих турнирах.

Битва чемпионок

 

Самым громким по титулам соперниц противостоянием пятницы была игра Симоны Халеп и Виктории Азаренко. На центральном корте встретились две победительницы турниров Большого шлема, одна из которых занимает седьмое место в рейтинге и остаётся в элите мирового тенниса, а другая продолжает пытаться в неё вернуться.

Халеп начала матч с отставанием в 1:3, но затем выиграла шесть геймов подряд благодаря многочисленным ошибкам Азаренко. Всего она 33 раза отдавала очки сопернице, в то время как румынка допустила девять необязательных ошибок. По втором сете разница между девушками стала ещё более ощутимой. Азаренко выиграла всего один гейм, а Халеп — все остальные. Выйдя в четвёртый круг, она улучшила свой прошлогодний результат. Там она проверит на себе мастерство Гофф.

Молодость против опыта

 

Одну из путёвок в четвертьфинал, которая должна была достаться Наоми Осаке или Каролин Возняцки, разыграют китаянка Чжан Шуай и украинка Даяна Ястремска. Такие довольно неожиданные результаты внизу женской сетки принёс пятый день турнира.

Чжан Шуай собственноручно остановила в третьем круге Возняцки, занимающую 19-е место в мировом рейтинге. 30-летняя китаянка поначалу проигрывала со счётом 0:4, однако совершила невероятный рывок из шести геймов и затем ещё три раза подряд взяла подачу соперницы, захватив инициативу во второй партии.

Возняцки в это время боролась не столько с соперницей, сколько с системой Hawk Eye. Она несколько раз громко возмущалась решениями, принятыми не в её пользу. Такое поведение не спасло Возняцки от поражения. Чжан Шуай, никогда не побеждавшая на Уимблдоне, стала первой китаянкой за пять лет, которая дошла до четвёртого круга на турнирах Большого шлема.

У Ястремской ещё неделю назад тоже не было опыта побед на главном травяном турнире. Но это не помешало ей пробиться во вторую неделю соревнований. 19-летняя уроженка Одессы обыграла Викторию Голубич из Швейцарии. Итоговый счёт составил 7:5, 6:3 в пользу украинки, которая год назад уже обыгрывала Чжан Шуай.

Восхождение Свитолины

 

Не менее сенсационным выглядит выход в четвёртый круг другой украинской теннисистки Элины Свитолины. Она одержала третью победу на Уимблдоне — в последний раз ей удавалась такая серия в марте на турнире в Индиан-Уэллсе.

Очередной «жертвой» Свитолины стала гречанка Мария Саккари. Посеянная под 31-м номером спортсменка начала первый сет с брейка, но не удержала добытое преимущество, и первый сет остался за украинкой, которая выиграла последние десять розыгрышей в нём. Во второй партии Саккари опять повела, выигрывая уже со счётом 3:0, и вновь позволила сопернице себя настичь. Правда, когда Свитолина заработала два матчбола, гречанка не позволила ни один из них реализовать. На тай-брейке она отдала уже всего одно очко.

На последний сет сил больше осталось у восьмой ракетки мира. Свитолина повела со счётом 5:2 и заработала себе ещё три матчбола. Правда, реализовать их оказалось ей слишком сложно. С большим трудом, когда соперницы уже разменяли третий час, Свитолина всё-таки вышла в следующий круг. В 1/8 финала она сыграет с хорваткой Петрой Мартич, обыгравшей во втором круге россиянку Анастасию Потапову.

Пауза из-за полива газона

 

На Уимблдоне матчи нередко прерываются из-за дождливой погоды. Но иногда стихии не нужно вмешиваться, чтобы теннисная игра была испорчена. За неё это может сделать система полива газона. Во время встречи Лауры Зигемунд и Артёма Ситака с Дарьей Юрак и Кеном Скупски столп воды обрушился на теннисистов из Германии и Новой Зеландии, отдыхавших после очередного розыгрыша. Техническую неполадку удалось быстро устранить, и матч продолжился дальше, хотя спортсменам пришлось потратить время, чтобы просушить своё оборудование.

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