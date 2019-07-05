Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне

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Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвёртый круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходил в столице Великобритании Лондоне.
Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне
  • © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM
  • globallookpress.com

В матче третьего раунда соревнований отечественный спортсмен в пяти сетах потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

В четвёртом круге Уимблдона Гоффен встретится с испанским теннисистом Фернандо Вердаско.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Уимблдона.

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