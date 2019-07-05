Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в четвёртый круг Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, который проходил в столице Великобритании Лондоне.

© COLORSPORT/DANIEL BEARHAM

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В матче третьего раунда соревнований отечественный спортсмен в пяти сетах потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. В четвёртом круге Уимблдона Гоффен встретится с испанским теннисистом Фернандо Вердаско. Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Уимблдона.