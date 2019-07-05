Медведев в пяти сетах уступил бельгийцу Гоффену и завершил выступление на Уимблдоне
- © COLORSPORT/DANIEL BEARHAM
- globallookpress.com
В матче третьего раунда соревнований отечественный спортсмен в пяти сетах потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.
В четвёртом круге Уимблдона Гоффен встретится с испанским теннисистом Фернандо Вердаско.
Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов проиграл представителю Испании Роберто Баутисте-Агуту в третьем круге Уимблдона.