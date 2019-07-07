Победа Маррея и Уильямс в миксте, успех экс-россиянина и достижение Федерера: итоги шестого дня Уимблдона

На Уимблдонском теннисном турнире завершилась первая неделя соревнований. Одним из главных событий дня стал первый матч Энди Маррея и Серены Уильямс в миксте. Победы в одиночном разряде одержали также Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Эшли Барти и казахстанец Михаил Кукушкин.

Двойная победа Уильямс и утешение Маррей

В субботу мир тенниса замер в ожидании матча с участием Энди Маррея и Серены Уильямс. Британец наконец-то нашёл себе партнёршу для выступления в миксте, но она оказалась достаточно занятой. Перед тем, как выступить в смешанном разряде, она должна была вновь встретиться с прошлогодней соперницей по полуфиналу Юлией Гёргес.

Так же как и во всех четырёх предыдущих поединках с немкой, Уильямс одержала уверенную победу в четырёх сетах. Определённая нервозность у неё могла возникнуть во втором сете, в котором только в одном из десяти геймов кто-то упустил свою подачу. Это допустила Гёргес. Уильямс одержала первую с января победу над соперницей из топ-40 мирового рейтинга. На следующей неделе 23-кратная победительница турниров Большого шлема встретится с испанкой Карлой Суарес Наварро.

Different year, same result...



In a repeat of last year's #Wimbledon semi-final, @serenawilliams beats Julia Goerges in straight sets to advance to the second week pic.twitter.com/k2dpQRSpZi — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Перед дебютом в миксте у Маррея тоже оставались незавершённые дела. Вместе с французом Пьером-Югом Эрбером он провёл матч второго круга против посеянных под шестым номером хорватов Николу Мектича и Франко Шкугора. Маррей со своим партнёром выиграл первый сет на тай-брейке, но проиграли последующие три партии. Хорваты отыграли все брейк-поинты, с которыми им приходилось столкнуться.

Вечером Уильямс и Маррей вернулись на корт, чтобы провести матч первого круга в миксте против немца Андреаса Миса и чилийки Алексы Гуарачи, чей суммарный рейтинг в одиночном разряде превышает 1200 позиций. Звёздный дуэт отдал соперникам всего пять геймов в двух сетах и прошёл дальше. Следующим испытанием для Уильямс и Маррея станут посеянные под 14-м номером француз Фабрис Мартен и американка Ракель Атаво.

Победа Федерера при французских болельщиках

Роджер Федерер встречался в матче третьего круга с Люкой Пуем. Эта игра должна была состояться на Центральном корте, на который болельщикам сложнее всего достать билеты. Несколько французских любителей тенниса оказались слишком далеко в очереди и уже потеряли шансы посмотреть на своего соотечественника вживую, когда им всё-таки улыбнулась удача. Их историю пересказал французский журналист, а его сообщение в Twitter заметил сам Пуй. Он пообещал уладить проблему и достать билеты.

👌💯 — Lucas Pouille (@la_pouille) 6 июля 2019 г.

Увы, но поддержка болельщиков не спасла 28-ю ракетку мира. Федерер одержал победу в трёх сетах, хотя дважды он оказывался в непростой ситуации. В первом сете он проигрывал свою подачу при счёте 5:5, а третьем не избежал тай-брейка, но в итоге ему хватило чуть больше двух часов, чтобы выиграть 350-й матч на турнирах Большого шлема. Никто в истории тенниса ещё не добивался такого, как и 17-го выхода в четвёртый круг Уимблдона.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form…



The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams - the first player in history to reach the milestone#Wimbledonpic.twitter.com/A1sBL0HS5L — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Дальше Федерера ждёт весьма непростой соперник — быстро прогрессирующий итальянец Маттео Берреттини, поднявшийся за последний год с 81-й на 20-ю строчку в рейтинге ATP. В этом году Берреттини одержал 12 побед из 13 на траве (в том числе две над Кареном Хачановым), а последний успех отпраздновал во встрече третьего круга Уимблдона с Диего Шварцманом. Два молодых теннисиста отыграли самый длинный матч турнира, продлившийся больше четырёх часов. В четвёртом сете Берреттини отыграл три матчбола, после чего всё-таки сделал последний шаг навстречу Федереру.

After four hours and 19 minutes, one of the form grass court players advances at #Wimbledon



Matteo Berrettini triumphs in five sets over Diego Schwartzman to reach the last 16 at a Grand Slam for the first time in his career 🇮🇹 pic.twitter.com/uCJ3Wbr5LT — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Лёгкая прогулка Барти

Эшли Барти дебютировала в качестве первой ракетки мира на Центральном корте Уимблдона. Но надолго задержаться на одном из самых значимых теннисных стадионов, на котором она в последний раз играла в финале 2013 года в парном разряде, ей не удалось. Она всего за 52 минуты обыграла очередную соперницу Харриет Дарт из Великобритании.

В обоих сетах австралийка отдавала всего один гейм обладательнице уайлд-кард. Победа над 182-й ракеткой мира стала для Барти 15-й подряд с учётом выступлений на «Ролан Гаррос» и на турнире в Бирмингеме.

Electrifying from the world No.1 ⚡️@ashbar96 is the first Australian woman to reach the fourth round at #Wimbledon since 2010, beating Harriet Dart 6-1, 6-1 in 53 minutes pic.twitter.com/YpX0MzWhGs — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Первая ракетка мира попробует дебютировать в четвертьфинале Уимблдона после матча с Элисон Риск, ещё одной победительницей травяного турнира WTA в этом сезоне. Американка попала в четвёртый круг после тяжёлого триумфа в матче с Белиндой Бенчич. Игра со швейцаркой растянулась на три сета. В заключительной партии Риск уступала с брейком, но смогла отыграться и стать следующей соперницей Барти.

Успех Надаля в годовщину

В субботу состоялась 11-я годовщина первой победы Рафаэля Надаля на Уимблдоне. В 2008 году он провёл с Роджером Федерером самый долгий финальный матч на турнире, который иногда признаётся лучшим в истории тенниса. В такой знаменательный день Надаль не мог не порадовать своих болельщиков ещё одним успехом.

Испанец переиграл в трёх сетах француза Жо-Вилфрида Цонга, последняя встреча на траве с которым обернулась поражением для второй ракетки мира. Но в этот раз Надаль допустил всего 12 невынужденных ошибок за матч. Ему ни разу не пришлось столкнуться с брейк-поинтом соперника, в то время как Цонга сам пять раз отдал свою подачу.

Rafa rolls on...



Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Вылет четвёртой ракетки

Самое большое разочарование перед воскресным перерывом на Уимблдоне постигло голландку Кики Бертенс. Четвёртая ракетка мира уступила Барборе Стрыцовой. Чешская теннисистка всего лишь во второй раз смогла пробиться в четвёртый круг главного травяного турнира, при том что сейчас она совершила 16-ю попытку за карьеру.

В первом сете, продлившемся 65 минут, девушки показывали равную борьбу. В девятом гейме Бертенс предприняла шесть попыток сделать брейк, однако каждый раз Стрыцова отыгрывалась и в итоге сохранила подачу. Она же выиграла и всю партию, после чего уже не испытала сопротивления со стороны голландки. Она взяла всего один гейм во втором сете и закончила выступление гораздо раньше, чем в прошлом году — Бертенс должна была защитить очки за выход в четвертьфинал, но не добилась этого.

Quite the upset...



A first fourth round appearance at #Wimbledon since 2014 awaits for @BaraStrycova as she knocks out the No.4 seed Kiki Bertens pic.twitter.com/nnhyskyVHt — Wimbledon (@Wimbledon) 6 июля 2019 г.

Теперь с четвёртой строчки в рейтинге WTA её смогут подвинуть сразу три теннисистки — Петра Квитова, Симона Халеп и Элина Свитолина. Квитова в этот же день увеличила представительство Чехии в 1/8 финала до четырёх. Двукратная победительница Уимблдона обыграла Магду Линетт из Польши и стала соперницей британки Джоанны Конты.

Несеяный поединок четвёртого круга

В мужской турнирной сетке точно будет как минимум один участник четвертьфинала, который не получил посева при жеребьёвке. При этом он точно будет иметь американское гражданство. В четвёртый круг вышли Сэм Куэрри и Теннис Сандгрен, которые встретятся друг с другом на следующей неделе.

Оба в своих матчах третьего круга одержали победы в трёх сетах, но эти поединки сложились непросто. Куэрри пришлось выиграть два тай-брейка, чтобы пройти новозеландца Джона Миллмана, причём во втором из них итоговый счёт составил 10:8. Американцу здорово помогли 27 эйсов — это больше половины от всех его активно выигранных розыгрышей.

Сандгрен преподнёс самую большую сенсацию. Занимающий 94-е место в мировом рейтинге теннисист обыграл посеянного под 12-м номером Фабио Фоньини. Кульминацией их матча стал тай-брейк по втором сете. Итальянец четыре раза имел сетбол, но Сандгрен каждый раз спасался и в итоге выиграл его со счётом 14:12.

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Такое обидное поражение в партии разозлило Фоньини настолько, что он отпустил неуместную реплику. Во время третьего сета итальянец сказал, что на Уимблдон должна упасть бомба. Есть вероятность, что поступок Фоньини, вскоре после этого проигравший весь матч, не останется без внимания со стороны организаторов. Сандгрен же впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона, одержав три победы в пяти матчах над соперниками из первой десятки рейтинга ATP на турнирах Большого шлема.

Благодаря вылету Фоньини Карен Хачанов после Уимблдона поднимется на высшую для себя восьмую строчку рейтинга, если в финал не выйдет кто-то помимо Роджера Федерера, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля или Кеи Нисикори. При этом россиянин тоже вылетел в третьем круге.

Долгожданный успех Кукушкина

Ещё один неожиданный результат преподнёс казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, выступавший до 2008 года за Россию. Во второй раз за карьеру он пробился в четвёртый круг турнира Большого шлема. В последний раз уроженец Волгограда оставался на вторую неделю семь лет назад во время Australian Open.

Путёвку в следующий круг Кукушкин, выбивший уже девятую ракетку турнира Джона Изнера, получил после победы над Яном-Леннардом Штруффом, получившим посев благодаря отказу Борны Чорича. Для казахстанца это был непростой соперник — он проигрывал немцу в трёх предыдущих встречах. Но в этот раз он добыл победу в четырёх сетах.

Концовка матча прошла в нервозной обстановке. При счёте 2:2 в последней партии матч был прерван из-за того, что 60-летней женщине потребовалась помощь врачей на трибуне. В течение часа, пока её приводили в чувство и отвозили в больницу, игра была остановлена.

Следующим соперником Кукушкина станет японец Кеи Нисикори. Прошлогодний четвертьфиналист обыграл в третьем круге американце Стива Джонсона и одержал 400-ю победу в профессиональной карьере. Японский теннисист пока не проиграл ни одного сета, и с ним это произошло впервые на турнирах Большого шлема. Раньше он либо отдавал партии соперником, либо проходил дальше за счёт их отказа.