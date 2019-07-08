Угрозы Фоньини, эвакуация и холодный душ на корте: скандалы первой недели Уимблдона

В матче третьего круга Уимблдона итальянец Фабио Фоньини был настолько раздосадован своей неудачной игрой, что начал угрожать хозяевам турнира. Встреча казахстанца Михаила Кукушкина и немца Ян-Леннарда Штруффа была прервана на 50 минут из-за того, что одной из болельщиц стало плохо. Во время оказания первой помощи все зрители были вынуждены покинуть трибуны. А игра парного разряда оказалась под угрозой срыва из-за сработавшей системы полива газона. Об этих и других околоспортивных событиях первой недели турнира — в материале RT.

«Взрывоопасный» Фоньини

Турниры Большого шлема — не только большой праздник для всех болельщиков, но и напряжённая атмосфера, возникающая из-за того, что на кону стоят самые престижные теннисные трофеи. Порой нервы игроков и организаторов не выдерживают, и тогда внимание зрителей сосредотачивается не на зрелищных розыгрышах и мастерских ударах, а на спорах и скандалах. В центре самого громкого из них на первой неделе Уимблдона оказался итальянец Фабио Фоньини.

В матче третьего круга он встречался с американцем Теннисом Сандгреном. День десятой ракетки мира не задался с самого начала. Встречу поставили на дальний 14-й корт, а менее именитый американец не испугался авторитета соперника и пошёл в атаку с первых же розыгрышей.

Атмосфера накалилась до предела при счёте 6:3, 7:6 в пользу представителя США. Фоньини не счёл себя виноватым в собственных неудачах и начал громко выражать возмущение. Однако сделал это в такой форме, что теперь ему вряд ли удастся избежать серьёзных санкций.

«Тут разве можно играть? Проклятые англичане. Вот бы в этом клубе бомба взорвалась. Вот бы тут всё взорвалось», — произнёс итальянец.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 июля 2019 г.

Судья на вышке принял решение продолжить встречу, которая всё же закончилась в пользу Сандгрена. После её окончания Фоньини попытался оправдаться, однако это не спасло его от шквала критики со стороны болельщиков, которые призывают теннисные власти наказать провокатора строжайшим образом. Одни предлагают больше не пускать его на территорию Великобритании, другие — на длительный срок отлучить от спорта.

Спорный профессионализм Томича

Австралийский теннисист Бернард Томич, в последнее время чаще попадающий на первые полосы газет благодаря своему взбалмошному поведению, а не игре на корте, вновь оказался участником неприятной ситуации, которая на сей раз может трактоваться не столь однозначно. В первом круге турнира бывшая 17-я ракетка мира уступил французу Жо-Вильфриду Цонга. Матч продлился 58 минут и завершился с довольно типичным счётом 6:2, 6:1, 6:4. Тем не менее организаторы турнира посчитали, что проигравший недостаточно старался.

Также по теме Победа Маррея и Уильямс в миксте, успех экс-россиянина и достижение Федерера: итоги шестого дня Уимблдона На Уимблдонском теннисном турнире завершилась первая неделя соревнований. Одним из главных событий дня стал первый матч Энди Маррея и...

И если репутацию 26-летнего уроженца Штутгарта сложно подпортить подобными обвинениями, то финансовая составляющая санкций может стать весьма ощутимой. За «несоответствие профессиональным стандартам» Томич будет лишён призовых за участие в Уимблдоне, сумма которых составит £45 тыс.

Теперь австралиец намеревается оспорить данное решение. По его словам, на качестве его игры сказались плотный график и накопившаяся усталость, а вовсе не отсутствие мотивации.

«Прилетел из Турции, где уступил в четвертьфинале, провёл несколько матчей в 40-градусной жаре. Я устал и в выходные немного приболел. Потом боролся с одним из лучших игроков на траве, уступил, но не со счётом 0:6, 0:6, 0:6. С самого начала знал, что у меня немного шансов, поэтому чувствовал себя подавленным. Но всё равно вышел на корт, потому что это Уимблдон», — цитирует теннисиста The Age.

Схожий прецедент возник на предыдущем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос», где представительница США Анна Татишвили была оштрафована на $51 520 после поражения от гречанки Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6.

Удар ракеткой за $5,5 тыс.

Ещё одним игроком, «задолжавшим» организаторам Уимблдона крупную сумму, стал Даниил Медведев. Россиянин был крайне недоволен работой судей в матче третьего круга, что не преминул продемонстрировать прямо на корте. Выигрывая 4:1 в пятом сете у Давида Гоффена, он умудрился упустить преимущество, чем и воспользовался соперник. После очередного проигранного очка уроженец Москвы показал большой палец линейному арбитру, а затем ударил ракеткой по заграждению, за что получил предупреждение.

Бельгийцу удалось довести матч до победы, после чего Медведев, покидая корт, не пожал руку судье на вышке и вновь нанёс удар ракеткой, не прописанный в теннисных правилах, — на этот раз по газону. За неспортивное поведение россиянин будет вынужден выплатить штраф в размере $5,5 тыс.

Возняцки против техники

Если Медведев был недоволен действиями людей, то Каролин Возняцки не устроила работа их электронного помощника — системы Hawk-Eye. Во втором сете матча с Чжан Шуай датчанка два раза попросила пересмотреть спорные эпизоды, однако экран дважды демонстрировал её ошибку. Экс-первая ракетка мира не была готова поверить в свои промахи и предположила, что камеры установлены неверно.

«Это нелепо, просто абсурдно. Один мяч был в огромном ауте, второй, может, не настолько, но тоже точно не попал в корт. Просто безумие какое-то. Очевидно, систему установили неправильно», — была уверена Возняцки.

Однако возмущение датчанки так ни к чему и не привело: Чжан Шуай прошла в четвёртый круг, а датчанке оставалось лишь сетовать на некорректную работу техники.

Эвакуация 12-го корта

Переживания за любимого спортсмена, духота и тяжёлые погодные условия вкупе могут сыграть злую шутку с болельщиком, который вместо долгожданного события будет вынужден отправиться в больницу. Матч третьего круга между Михаилом Кукушкиным и Ян-Леннардом Штруффом был прерван почти на час в связи с тем, что одной из зрительниц стало плохо.

Инцидент произошёл во время четвёртого сета. Казахстанец поднял глаза на трибуны и заметил, что с пожилой женщиной происходит что-то неладное. Он незамедлительно сообщил об этом судье на вышке, и к пострадавшей поспешили местные медики. В связи с подозрением на инфаркт было принято решение госпитализировать любительницу тенниса. Для беспрепятственного доступа к ней организаторы попросили всех зрителей покинуть трибуны, а спортсменов — удалиться с корта. В результате матч был продолжен спустя 50 минут, и победу в нём одержал Кукушкин.

«Сегодня мы поняли, что есть вещи поважнее спорта. Надеюсь, женщина, которая потеряла сознание во время матча, очень скоро поправится», — написал Штруфф на своей странице в Twitter после матча.

Холодный душ для парников

Забавный эпизод произошёл в первом круге парного турнира, в котором встречались смешанные дуэты Лаура Зигемунд — Артём Ситака и Дария Юрак — Кеннет Скупски. Во время перерыва, когда теннисисты находились на своих скамейках, за их спинами неожиданно прорвало шланг, предназначенный для полива газона. Мощная струя воды сначала окатила немку и новозеландца, затем их соперников, судей и бол-боев, оказавшихся в неподходящем месте в неподходящее время. Подоспевшие на помощь работники стадиона попытались устранить поломку, однако им это не удалось — спустя некоторое время спортсмены вновь оказались под струями неожиданного душа.

Опасная игра Кирьоса

Одним из немногих теннисистов, чьё имя не сходило с новостных лент на протяжении всей первой недели Уимблдона, стал Ник Кирьос. Так, на старте турнира он был оштрафован на $3000 за споры с арбитрами. А уже во втором круге жребий свёл австралийца с Рафаэлем Надалем. В преддверии встречи ничто не предвещало беды: уроженец Канберры признался, что уважительно относится к испанцу и осознаёт его превосходство в классе.

Также по теме Вылет Хачанова и Медведева, новая сенсация 15-летней теннисистки, поражение финалиста: итоги пятого дня Уимблдона В одиночных сетках теннисного турнира в Уимблдоне не осталось ни одного российского игрока. Последними борьбу завершили Карен Хачанов,...

С первых же розыгрышей оба соперника продемонстрировали решимость сражаться за каждое очко, а преимущество переходило с одной стороны сетки на другую. Однако в третьем сете случился неприятный эпизод. Во время одного из розыгрышей Кирьос послал мяч в грудь Надаля. В соответствии с теннисным этикетом он должен был извиниться, однако этого не произошло. После матча австралиец забыл о своём уважительном отношении к бывшей первой ракетке мира и заявил, что инцидент не был случайностью.

«Почему я должен извиняться? Я в него не попал, мяч отлетел от ракетки, разве нет? Рафа выглядел недовольным? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на Больших шлемах. Сколько у него денег? Думаю, он может принимать мяч и грудью. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь», — цитирует игрока «Чемпионат».

В свою очередь, Надаль отметил, что не испытывает негативных эмоций по отношению к сопернику, однако выразил обеспокоенность его поведением.

«Если честно, дело не в том, что я чувствую или не чувствую. Мы играем в теннис, в истории которого заложены принципы уважения и честной игры. Не говорю, что Ник делает подобные вещи, чтобы воздействовать на соперника, но правда в том, что иногда это опасно. Не для меня, а для линейного арбитра, для зрителей. В такие моменты не знаешь, куда полетит мяч», — отметил испанец.

Пребывание Кирьоса на Уимблдоне увенчали слухи о том, что в перерыве между матчами он посещает местные пабы. Даже после поражения от Надаля австралиец старательно поддерживал репутацию балагура, рассказывая журналистам, что походы по питейным заведениям никак не сказываются на его выступлениях на корте.