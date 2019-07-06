Во время матча Уимблдона на корте сработала система полива
Во время одного из перерывов поединка Зигемунд/Ситак — Скупски/Юрак возле сидений теннисистов сработала система полива. В результате немецкая спортсменка оказалась облитой водой. Судья на вышке принял решение перенести матч на другой корт.
Now that's new 💦🤣 #Wimbledonpic.twitter.com/WwPwm4eY1L— Wimbledon (@Wimbledon) 5 июля 2019 г.
Зигемуд и Ситак выиграли матч со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и вышли во второй раунд турнира, где сыграют с парой Арина Соболенко (Белоруссия) — Рохан Бопанн (Индия).
Ранее сообщалось, что 15-летняя теннисистка Гауфф обыграла Херцог и вышла в 1/8 Уимблдона.