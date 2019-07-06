Во время матча Уимблдона на корте сработала система полива

Во время поединка смешанных пар на Уимблдонском турнире между Лаурой Зигемунд (Германия) — Артёмом Ситаком (Новая Зеландия) и Кеном Скупски (Великобритания) — Дарьей Юрак (Хорватия) рядом с сиденьями теннисистов сработала система полива травы.

Во время одного из перерывов поединка Зигемунд/Ситак — Скупски/Юрак возле сидений теннисистов сработала система полива. В результате немецкая спортсменка оказалась облитой водой. Судья на вышке принял решение перенести матч на другой корт.

Зигемуд и Ситак выиграли матч со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и вышли во второй раунд турнира, где сыграют с парой Арина Соболенко (Белоруссия) — Рохан Бопанн (Индия).

Ранее сообщалось, что 15-летняя теннисистка Гауфф обыграла Херцог и вышла в 1/8 Уимблдона.