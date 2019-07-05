Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю

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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему не принёс извинений испанцу Рафаэлю Надалю за попадание мячом в грудь во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю
  • ©ZOPH./AFLO
  • globallookpress.com

«Почему я должен извиняться? Я вообще не попал в него, мяч попал в ракетку, нет? За что мне извиняться? Я выиграл то очко. Рафа выглядел недовольным? И что? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на Шлемах. Думаю, он может принимать мяч и грудью. Я не буду извиняться. Я старался попасть в него. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь», — приводит слова Кирьоса «Чемпионат».

Эпизод с попаданием мяча в грудь двукратному победителю Уимблдона произошёл в третьем сете. Австралиец в том матче уступил испанцу со счётом 3:6, 6:3, 6:7, 6:7.

Ранее сообщалось, что Кербер проиграла Дэвис, не сумев защитить титул победительницы Уимблдона.

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