Кирьос признался, что целился мячом в грудь Надалю

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему не принёс извинений испанцу Рафаэлю Надалю за попадание мячом в грудь во время матча второго круга третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.

«Почему я должен извиняться? Я вообще не попал в него, мяч попал в ракетку, нет? За что мне извиняться? Я выиграл то очко. Рафа выглядел недовольным? И что? Мне всё равно. У этого парня так много титулов на Шлемах. Думаю, он может принимать мяч и грудью. Я не буду извиняться. Я старался попасть в него. Да, я хотел попасть ему прямо в грудь», — приводит слова Кирьоса «Чемпионат».

Эпизод с попаданием мяча в грудь двукратному победителю Уимблдона произошёл в третьем сете. Австралиец в том матче уступил испанцу со счётом 3:6, 6:3, 6:7, 6:7.

Ранее сообщалось, что Кербер проиграла Дэвис, не сумев защитить титул победительницы Уимблдона.