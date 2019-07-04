Кербер проиграла Дэвис, не сумев защитить титул победительницы Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер проиграла представительнице США Лорен Дэвис в матче второго круга Уимблдона.

Счёт встречи — 2:6, 6:2, 6:1 в пользу Дэвис. Матч длился 1 час 57 минут.

В следующем поединке турнира американка сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

Ранее сообщалось, что теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона.