Теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона

Во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона россиянка Варвара Флинк уступила немке Юлии Гёргес и вылетела из турнира.

Итоговый счёт встречи — 6:1, 6:4 в пользу Гёргес. Матч продлился 1 час 13 минут.

Флинк стала последней россиянкой, которая вылетела с женского турнира Уимблдона. Ранее во втором круге соревнование покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян. На стадии первого раунда турнира выбыли ещё семь российских спортсменок.

Ранее сообщалось, что Гаспарян и Панова проиграли в первом круге парного турнира Уимблдона.