Теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона

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Во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона россиянка Варвара Флинк уступила немке Юлии Гёргес и вылетела из турнира.
Теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Итоговый счёт встречи — 6:1, 6:4 в пользу Гёргес. Матч продлился 1 час 13 минут.

Флинк стала последней россиянкой, которая вылетела с женского турнира Уимблдона. Ранее во втором круге соревнование покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян. На стадии первого раунда турнира выбыли ещё семь российских спортсменок.

Ранее сообщалось, что Гаспарян и Панова проиграли в первом круге парного турнира Уимблдона.

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