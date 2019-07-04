Теннисистка Флинк уступила Гёргес и вылетела с Уимблдона
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Итоговый счёт встречи — 6:1, 6:4 в пользу Гёргес. Матч продлился 1 час 13 минут.
Флинк стала последней россиянкой, которая вылетела с женского турнира Уимблдона. Ранее во втором круге соревнование покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян. На стадии первого раунда турнира выбыли ещё семь российских спортсменок.
Ранее сообщалось, что Гаспарян и Панова проиграли в первом круге парного турнира Уимблдона.