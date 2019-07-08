Вылет первой ракетки, исторический успех Свитолиной и уверенная поступь Джоковича: итоги восьмого дня Уимблдона

Короткая ссылка
Борислав Головин
Целый ряд фавориток потерпели поражения в женской части Уимблдонского турнира. Вслед за первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти проиграли чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова. При этом украинке Элине Свитолиной впервые в карьере удалось пробиться в четвертьфинал этого турнира. Лучший теннисист планеты Новак Джокович не отдал ни сета Уго Умберу. Ещё два фаворита мужской части турнира Большого шлема — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер — также успешно преодолели 1/8 финала, разобравшись со своими соперниками в трёх сетах.
Вылет первой ракетки, исторический успех Свитолиной и уверенная поступь Джоковича: итоги восьмого дня Уимблдона
  • globallookpress.com
  • © Han Yan, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Сенсации в женской сетке

У женщин выступление на Уимблдоне завершили сразу две главные фаворитки. Для начала проиграла свой матч первая ракетка мира Эшли Барти. В трёх сетах она уступила 53-й сеяной Элисон Риске из США — 6:3, 2:6, 3:6. Американка впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема и в следующем круге сыграет с именитой соотечественницей Сереной Уильямс.

В свою очередь, вернувшаяся в большой спорт после рождения ребёнка Серена одержала уверенную победу над опытной испанкой Карлой Суарес-Наварро. Борьбы в этом матче не получилось, и экс-первая ракетка планеты отдала сопернице лишь четыре гейма, затратив на встречу чуть больше часа.

Неожиданная осечка Барти подарила возможность захватить лидерство в рейтинге WTA Каролине Плишковой. Чешка могла решить эту задачу в случае выхода в финал Уимблдона. Только она могла опередить Барти по итогам турнира. Однако возможный прорыв теннисистки остановила её молодая соотечественница и тёзка Каролина Мухова, занимающая лишь 68-е место в рейтинге.

Несмотря на поражение в первом сете, 22-летняя спортсменка уверенности в себе не потеряла и сумела забрать вторую партию. В решающем же сете на корте разгорелась невероятная борьба. В конечном итоге Муховой удалось сделать решающий брейк и одержать верх — 13:11. Матч затянулся на 3 часа 19 минут.

Наконец, чуть позже потерпела поражение и шестая ракетка мира Петра Квитова, которая в трёх сетах, к радости местных болельщиков, уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте. 

Конец американской сказки

А вот выступление на турнире 15-летней Кори Гауфф в понедельник завершилось. Юная спортсменка благодаря своим уникальным способностям успела влюбить в себя всех болельщиков и стала самой молодой теннисисткой за 28 лет, добравшейся до 1/8 финала Уимблдона. Публичную поддержку молодой спортсменке выразили даже Серена Уильямс и мать известной певицы Бейонсе.

Однако в соперницы по четвёртому кругу американка получила слишком серьёзную теннисистку — седьмую ракетку планеты и одну из главных фавориток турнира Симону Халеп. Несмотря на то что отец Гауфф перед матчем заявлял о намерении дочери выиграть Уимблдон, Кори потерпела поражение.

Румынка не оставила молодой сопернице ни малейшего шанса и взяла верх в обеих партиях со счётом 6:3. Правда, начала встречу Халеп не очень удачно и при счёте 2:1 в пользу Гауфф даже позволила той заработать двойной брейк-пойнт. Однако реализовать его Кори не удалось, а Симона впоследствии ошибок не допускала.

Праздник для Украины

Если россиянки уже выбыли из борьбы на Уимблдоне, то украинки продолжают радовать своих поклонников. До второй недели турнира добрались сразу две представительницы этой страны — восьмая ракетка мира Элина Свитолина и 19-летняя Даяна Ястремская. Первой предстояло встретиться с хорваткой Петрой Мартич, а второй — с китаянкой Чжан Шуай.

Также по теме
Итальянский теннисист Фабио Фоньини Угрозы Фоньини, эвакуация и холодный душ на корте: скандалы первой недели Уимблдона
В матче третьего круга Уимблдона итальянец Фабио Фоньини был настолько раздосадован своей неудачной игрой, что начал угрожать хозяевам...

В итоге в четвертьфинал пробилась лишь Свитолина, причём Элине удалось сделать это на Уимблдоне впервые в карьере. Поединок с Мартич, точнее, его первый сет, получился крайне непростым. Соперницы сражались за каждое очко, и, хотя чуть активнее была хорватка, весы могли качнуться в любую сторону.

В результате фортуна улыбнулась украинке. При счёте 4:3 в пользу оппонентки она отыгралась с трёх брейк-пойнтов, а затем и сама забрала подачу расстроенной Петры.

Вторая партия далась Свитолиной куда проще, однако это было во многом обусловлено травмой соперницы. Уже после первого гейма она вызвала на корт врача и пожаловалась ему на боли в бедре и пояснице. Полностью избавиться от дискомфорта хорватке так и не удалось, чем и обусловлен достаточно крупный счёт второго сета — 2:6. Теперь Свитолиной предстоит встретиться с Каролиной Муховой.

А вот Ястремская с Чжан Шуай не справилась. После поражения в первом сете украинка разгромила китаянку во втором — 6:1, но в решающей партии сумела взять у более опытной соперницы лишь два гейма и завершила выступление на турнире. Шуай же впервые в карьере пробилась в топ-8 на Уимблдоне. Ранее аналогичное достижение покорялось ей на Открытом чемпионате Австралии.

Уверенная поступь фаворитов у мужчин

Если у женщин болельщики стали свидетелями сразу нескольких сенсаций, то у мужчин всё прошло без неожиданностей. А три первые ракетки мира, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, показательно уверенно разобрались с соперниками, ни отдав им не сета.

Серб проиграл лишь восемь геймов 21-летнему французу Уго Умберу, а испанец — также восемь португальцу Жоау Соузе. Наконец, Федерер сломил сопротивление 20-й ракетки планеты Маттео Берреттини за 1 час и 15 минут.

Впрочем, в четвертьфинале главным фаворитам турнира придётся сложнее. Джоковичу предстоит встретиться с бельгийцем Давидом Гоффеном, который оказался сильнее Фернандо Вердаско, а Надаль проэкзаменует американца Сэма Куэрри.

Самый же сложный соперник достался швейцарцу. Федерер встретится с девятым сеяным Кеем Нисикори. Японец в матче 1/8 финала переиграл казахстанца Михаила Кукушкина. Уроженцу Волгограда удалось взять у фаворита один сет, но на большее ветерана не хватило.

Невероятное спасение Пельи

Зато настоящее сражение подарили болельщикам Гидо Пелья и Милош Раонич. Для аргентинца этот матч начался не лучшим образом, и он проиграл канадцу первые два сета — 3:6, 4:6.

Но после такого обескураживающего начала теннисисту, занимающему 26-е место в рейтинге ATP, удалось собраться и переломить ход противостояния. Для начала он уверенно взял третью партию — 6:3, а затем сумел одержать важнейшую победу на тай-брейке, в котором Раонич мог взять верх и закончить матч.

В решающем сете теннисисты также взяли по шесть геймов, но в самый нужный момент Пелье удалось сделать брейк, а затем и подать на матч.

Так 29-летний Гидо одержал сверхволевую победу и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с обидчиком Карена Хачанова — Роберто Баутистой Агутом. Сам испанец в четвёртом раунде уверенно сломил сопротивление Бенуа Пэра — 6:3, 7:5, 6:2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить