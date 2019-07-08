Вылет первой ракетки, исторический успех Свитолиной и уверенная поступь Джоковича: итоги восьмого дня Уимблдона

Целый ряд фавориток потерпели поражения в женской части Уимблдонского турнира. Вслед за первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти проиграли чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова. При этом украинке Элине Свитолиной впервые в карьере удалось пробиться в четвертьфинал этого турнира. Лучший теннисист планеты Новак Джокович не отдал ни сета Уго Умберу. Ещё два фаворита мужской части турнира Большого шлема — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер — также успешно преодолели 1/8 финала, разобравшись со своими соперниками в трёх сетах.

Сенсации в женской сетке

У женщин выступление на Уимблдоне завершили сразу две главные фаворитки. Для начала проиграла свой матч первая ракетка мира Эшли Барти. В трёх сетах она уступила 53-й сеяной Элисон Риске из США — 6:3, 2:6, 3:6. Американка впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира Большого шлема и в следующем круге сыграет с именитой соотечественницей Сереной Уильямс.

В свою очередь, вернувшаяся в большой спорт после рождения ребёнка Серена одержала уверенную победу над опытной испанкой Карлой Суарес-Наварро. Борьбы в этом матче не получилось, и экс-первая ракетка планеты отдала сопернице лишь четыре гейма, затратив на встречу чуть больше часа.

Неожиданная осечка Барти подарила возможность захватить лидерство в рейтинге WTA Каролине Плишковой. Чешка могла решить эту задачу в случае выхода в финал Уимблдона. Только она могла опередить Барти по итогам турнира. Однако возможный прорыв теннисистки остановила её молодая соотечественница и тёзка Каролина Мухова, занимающая лишь 68-е место в рейтинге.

Несмотря на поражение в первом сете, 22-летняя спортсменка уверенности в себе не потеряла и сумела забрать вторую партию. В решающем же сете на корте разгорелась невероятная борьба. В конечном итоге Муховой удалось сделать решающий брейк и одержать верх — 13:11. Матч затянулся на 3 часа 19 минут.

Наконец, чуть позже потерпела поражение и шестая ракетка мира Петра Квитова, которая в трёх сетах, к радости местных болельщиков, уступила представительнице Великобритании Йоханне Конте.

"She cannot believe it!"



World No.68 Karolina Muchova digs deep to send out the No.3 seed Karolina Pliskova 4-6, 7-5, 13-11 in three hours and 16 minutes to advance to the quarter-finals at a Grand Slam for the first time…#Wimbledonpic.twitter.com/xoM7inBrTH — Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.

Конец американской сказки

А вот выступление на турнире 15-летней Кори Гауфф в понедельник завершилось. Юная спортсменка благодаря своим уникальным способностям успела влюбить в себя всех болельщиков и стала самой молодой теннисисткой за 28 лет, добравшейся до 1/8 финала Уимблдона. Публичную поддержку молодой спортсменке выразили даже Серена Уильямс и мать известной певицы Бейонсе.

Однако в соперницы по четвёртому кругу американка получила слишком серьёзную теннисистку — седьмую ракетку планеты и одну из главных фавориток турнира Симону Халеп. Несмотря на то что отец Гауфф перед матчем заявлял о намерении дочери выиграть Уимблдон, Кори потерпела поражение.

Румынка не оставила молодой сопернице ни малейшего шанса и взяла верх в обеих партиях со счётом 6:3. Правда, начала встречу Халеп не очень удачно и при счёте 2:1 в пользу Гауфф даже позволила той заработать двойной брейк-пойнт. Однако реализовать его Кори не удалось, а Симона впоследствии ошибок не допускала.

The No.1 Court crowd rises to acknowledge all the excitement @CocoGauff has given us 🤗



And remember - this is just the beginning... #Wimbledonpic.twitter.com/UBiOYSxPeU — Wimbledon (@Wimbledon) 8 июля 2019 г.

Праздник для Украины

Если россиянки уже выбыли из борьбы на Уимблдоне, то украинки продолжают радовать своих поклонников. До второй недели турнира добрались сразу две представительницы этой страны — восьмая ракетка мира Элина Свитолина и 19-летняя Даяна Ястремская. Первой предстояло встретиться с хорваткой Петрой Мартич, а второй — с китаянкой Чжан Шуай.

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В итоге в четвертьфинал пробилась лишь Свитолина, причём Элине удалось сделать это на Уимблдоне впервые в карьере. Поединок с Мартич, точнее, его первый сет, получился крайне непростым. Соперницы сражались за каждое очко, и, хотя чуть активнее была хорватка, весы могли качнуться в любую сторону.

В результате фортуна улыбнулась украинке. При счёте 4:3 в пользу оппонентки она отыгралась с трёх брейк-пойнтов, а затем и сама забрала подачу расстроенной Петры.

Вторая партия далась Свитолиной куда проще, однако это было во многом обусловлено травмой соперницы. Уже после первого гейма она вызвала на корт врача и пожаловалась ему на боли в бедре и пояснице. Полностью избавиться от дискомфорта хорватке так и не удалось, чем и обусловлен достаточно крупный счёт второго сета — 2:6. Теперь Свитолиной предстоит встретиться с Каролиной Муховой.

А вот Ястремская с Чжан Шуай не справилась. После поражения в первом сете украинка разгромила китаянку во втором — 6:1, но в решающей партии сумела взять у более опытной соперницы лишь два гейма и завершила выступление на турнире. Шуай же впервые в карьере пробилась в топ-8 на Уимблдоне. Ранее аналогичное достижение покорялось ей на Открытом чемпионате Австралии.

Уверенная поступь фаворитов у мужчин

Если у женщин болельщики стали свидетелями сразу нескольких сенсаций, то у мужчин всё прошло без неожиданностей. А три первые ракетки мира, Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, показательно уверенно разобрались с соперниками, ни отдав им не сета.

Серб проиграл лишь восемь геймов 21-летнему французу Уго Умберу, а испанец — также восемь португальцу Жоау Соузе. Наконец, Федерер сломил сопротивление 20-й ракетки планеты Маттео Берреттини за 1 час и 15 минут.

Впрочем, в четвертьфинале главным фаворитам турнира придётся сложнее. Джоковичу предстоит встретиться с бельгийцем Давидом Гоффеном, который оказался сильнее Фернандо Вердаско, а Надаль проэкзаменует американца Сэма Куэрри.

Самый же сложный соперник достался швейцарцу. Федерер встретится с девятым сеяным Кеем Нисикори. Японец в матче 1/8 финала переиграл казахстанца Михаила Кукушкина. Уроженцу Волгограда удалось взять у фаворита один сет, но на большее ветерана не хватило.

Невероятное спасение Пельи

Зато настоящее сражение подарили болельщикам Гидо Пелья и Милош Раонич. Для аргентинца этот матч начался не лучшим образом, и он проиграл канадцу первые два сета — 3:6, 4:6.

Но после такого обескураживающего начала теннисисту, занимающему 26-е место в рейтинге ATP, удалось собраться и переломить ход противостояния. Для начала он уверенно взял третью партию — 6:3, а затем сумел одержать важнейшую победу на тай-брейке, в котором Раонич мог взять верх и закончить матч.

В решающем сете теннисисты также взяли по шесть геймов, но в самый нужный момент Пелье удалось сделать брейк, а затем и подать на матч.

Так 29-летний Гидо одержал сверхволевую победу и впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема, где встретится с обидчиком Карена Хачанова — Роберто Баутистой Агутом. Сам испанец в четвёртом раунде уверенно сломил сопротивление Бенуа Пэра — 6:3, 7:5, 6:2.