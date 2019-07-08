Серена Уильямс обыграла Суарес-Наварро и вышла в четвертьфинал Уимблдона
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс в двух сетах переиграла испанку Карлу Суарес-Наварро и стала четвертьфиналисткой Уимблдона.
- Reuters
Итоговый счёт матча — 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час 3 минуты.
В следующем раунде Уильямс сыграет с американкой Элисон Риске.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, проиграв Риске.
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