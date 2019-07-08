Халеп обыграла 15-летнюю американку Гауфф на Уимблдоне
Румынская теннисистка Симона Халеп на пути к четвертьфиналу Уимблдона обыграла самую молодую участницу турнира 15-летнюю американку Кори Гауфф.
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Матч завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Халеп. Встреча продолжалась 1 час и 17 минут.
Соперницей Халеп в четвертьфинале Уимблдона станет китаянка Чжан Шуай.
Ранее Надаль победил Соузу и стал четвертьфиналистом Уимблдона.
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