Повторение легендарного финала, шесть проигранных геймов Джоковича и успех Баутисты Агута: итоги десятого дня Уимблдона

На теннисном турнире в Уимблдоне состоялись четвертьфинальные поединки среди мужчин. Новак Джокович разгромил Давида Гоффена, отдав бельгийцу всего шесть геймов. Его следующим соперником станет испанец Роберто Баутиста-Агут, никогда ранее не выходивший в полуфинал турниров Большого шлема. Роджер Федерер обыграл Кеи Нисикори, а Рафаэль Надаль оказался сильнее Сэма Куэрри. Теперь две экс-первые ракетки мира встретятся на Уимблдоне впервые после легендарного финала 2008 года.

Быстрая победа Джоковича

В этом году состав участников четвертьфинала в мужской сетке Уимблдона получился на редкость возрастным. Самым молодым из восьми теннисистов оказался 28-летний бельгиец Давид Гоффен. Средний возраст теннисистов составил 31,6 года, и это самый высокий показатель с 1922 года, когда профессионального тенниса ещё не существовало.

А полуфиналы наверняка побьют ещё один возрастной рекорд, так как именно Гоффен пройти дальше не смог. Бельгиец потерпел катастрофическое поражение от Новака Джоковича, выиграв всего лишь шесть геймов в трёх сетах. Это на один гейм меньше, чем смог записать себе в актив Бернард Томич в матче первого круга против Жо-Вильфрида Цонга. Австралиец впоследствии был оштрафован за отсутствие, по мнению организаторов, желания победить.

Впрочем, Гоффена штраф уже не ждёт — это правило распространяется только на стартовые матчи. Бельгиец поначалу сражался с действующим победителем Уимблдона на равных и даже сделал брейк при счёте 3:3 в первом сете. 23-й ракетке мира затем удалось повести 30:0 на своей подаче, но со следующего розыгрыша и вплоть до конца матча солировал уже один Джокович. Он быстро сделал обратный брейк и выиграл первый сет, а в следующих 14 геймах проиграл только два. На первой подаче серб выигрывал 88% очков — шансов у Гоффена на то, чтобы перехватить инициативу, просто не было.

Will anyone be able to stop the defending champion?

@DjokerNole’s 70th win at #Wimbledon sees the Serbian reach his ninth semi-final at The Championships after beating David Goffin pic.twitter.com/qSIPNWUz6z — Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2019 г.

Джокович одержал 70-ю победу на Уимблдоне и вышел в полуфинал в восьмой раз за десять лет. На пяти последних турнирах Большого шлема сербский теннисист потерпел всего одно поражение, которое ему нанёс Доминик Тим на «Ролан Гаррос».

Первый полуфинал Баутисты Агута

В другом четвертьфинальном поединке верхней части сетки встречались аргентинец Гвидо Пелья и испанец Роберто Баутиста Агут. Оба соперника до старта турнира не входили в первую двадцатку рейтинга ATP. В последний раз на этой стадии Уимблдона такое происходило в 2013 году, когда ракетки скрестили Иржи Янович и Лукаш Кубот.

Впрочем, Баутиста Агут уже обеспечил себе попадание во второй десяток рейтинга благодаря тому, что год назад не участвовал в Уимблдоне и сейчас набрал нужное количество очков. Пелья мог последовать за ним и даже обогнать испанца в случае выхода в полуфинал — для него выступление на турнире Большого шлема тоже стало прорывным. Однако Пелья оставил на травяных кортах слишком много сил. Суммарное время всех его матчей превысило аналогичный показатель Баутисты Агута на целых шесть часов.

Испанец сразу же воспользовался усталостью соперника, обыгравшего на пути к четвертьфиналу двух финалистов Уимблдона прошлых лет. Баутиста Агут выиграл два первых сета со счётом 7:5, 6:4. Пелья постарался спасти матч и выиграл следующую партию, с третий попытки выиграв сетбол. Однако испанец вернулся к проверенной тактике и загонял соперника по всему корту, что позволило выиграть в два раза больше геймов в четвёртом сете.

Welcome to the last four...@BautistaAgut reaches the semi-finals of a Grand Slam for the first time with a 7-5, 6-4, 3-6, 6-3 victory against Guido Pella#Wimbledonpic.twitter.com/aNP9oPOL57 — Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2019 г.

Баутиста-Агут закончит Уимблдон как минимум на высшей для себя 13-й позиции в мировом рейтинге, а также в первой семёрке чемпионской гонки ATP. При этом на первом в карьере выходе в полуфинал турнира Большого шлема испанец может не останавливаться. Своего следующего соперника Джоковича он обыграл в двух последних личных встречах, прошедших в этом году.

Большой юбилей Федерера

От двух других матчей 1/4 финала болельщики ждали, что они подарят полуфинал мечты — встречу Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Хотя их противоборство исчисляется десятками игр, но на Уимблдоне они в последний раз встречались в 2008 году, когда провели незабываемый финальный матч. Чтобы им всё-таки удалось сыграть хотя бы до титульного матча, им надо было сделать ещё по одному шагу друг к другу.

Федерер в своём четвертьфинале встречался с Кеи Нисикори. Японец, при всём своём таланте и мастерстве, редко забирается так высоко, так как обычно тратит слишком много сил на предварительные матчи, но в этот раз он удивительно легко прошёл четыре предыдущих раунда. Впрочем, и швейцарец не затратил много сил к середине второй недели, потратив меньше всего игрового времени среди всех четвертьфиналистов.

Матч начался несколько неожиданно: Нисикори дважды взял подачу соперника и повёл 3:0 по геймам. Японский теннисист довёл дело до победы в сете, но больше Федерер ему такого не позволял. Вторую партию он начал с четырёх подряд очков на приёме, а в дальнейшем допустил всего одну невынужденную ошибку.

В следующем сете Нисикори некоторое время охранял свою подачу, но в седьмом гейме он опять сдался, и этого хватило Федереру для того, чтобы повести по партиям. По такому же сценарию прошёл последний сет, только в нём Нисикори показывал равную борьбу до счёта 4:4.

Эта победа Федерера стала поистине исторической для всего мирового тенниса. Таким образом он выиграл сто матчей на Уимблдоне — никому ни на одном из турниров Большого шлема не покорялось это достижение. Вдобавок швейцарец в 13-й раз вышел в полуфинал главного травяного турнира и теперь имеет высокие шансы на то, чтобы стать первым победителем пяти мейджоров после 30 лет. Но сначала ему надо взять реванш за одно поражение 11-летней давности.

Надаль против Федерера в 40-й раз

Четвертьфинал с участием Рафаэля Надаля был, пожалуй, самым интригующим на этой стадии. С «грунтовым королём» должен был встретиться редкий по нынешним временам мастер травяного покрытия Сэм Куэрри, которому не привыкать обыгрывать фаворитов на Уимблдоне — Новак Джокович и Энди Маррей помнят поражения от американца. В этом году Куэрри позволил соперникам совершить всего лишь один брейк в 72 случаях, и эта статистика выглядела даже внушительнее, чем 6-0 Надаля в четвертьфиналах Уимблдона.

Однако самый сложный жребий, который достался первым трём сеяным теннисистам в этом году, достаточно закалил испанца, чтобы он полностью перестроился к требованиям травяных кортов. Он рано сделал брейк и за счёт него даже заработал несколько сетболов. Куэрри удалось всех их отыграть и выровнять игру по итогам десяти геймов.

Развязка наступила в следующем длительном гейме. Фирменная подача американца начала давать сбой, и едва он был вынужден подавать во второй раз, как Надаль обязательно выигрывал розыгрыш. Пяти очков оказалось достаточным, чтобы сделать брейк во второй раз и уверенно подать на сет.

В остальных партиях такого накала борьбы уже не было. Надалю приходилось отыгрывать двойные брейк-поинты, но для него это уже было слишком простым занятием. Он отдал только ещё четыре гейма и допустил лишь 12 невынужденных ошибок за матч. Надаль одержал победу и заодно первым прошёл отбор на Итоговый турнир года. К нему в ближайшее время может присоединиться Джокович, если выйдет в финал.

Теперь мир тенниса будет два дня ждать сороковую встречу Надаля и Федерера. Прежде они встречались на Уимблдоне только в финалах с 2006 по 2008 годы. Сейчас испанец выигрывает по личным встречам со счётом 24:15.

Конец «Маррены»

Энди Маррей и Серена Уильямс завершили своё выступление в миксте. Звёздный дуэт, составленный из двух бывших первых ракеток мира, потерпел поражение в третьем круге Уимблдона. Они уступили возглавившим посев бразильцу Бруно Соарешу и американке Николь Мелихар.

Первый сет Маррей и Уильямс проиграли после того, как американка не смогла удержать свою подачу. Однако во второй партии Уильямс, проводившая третий матч за два дня, уже действовала аккуратнее. Теперь уже Соарешу с Мелихар пришлось отыгрывать брейк, но они это не смогли сделать. Когда Маррей и Уильямс заработали сетбол, бразилец допустил двойную ошибку, и счёт по партиям сравнялся.

Решающий сет Соареш и Мелихар провели уже так, как должны это делать первые ракетки турнира. Они повели 3:0 с двумя брейками и уже не упускали путёвку в четвертьфинал. Теперь Уильямс сможет сосредоточиться на выступлении в одиночном турнире, где она дошла до полуфинала, а Маррей — на подготовке к US Open, на котором он снова, вероятно, сыграет только в парных турнирах.