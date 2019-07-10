Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне
- © Antoine Couvercelle / Panoramic
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Федерер стал первым теннисистом в истории, которому удалось достичь данной отметки не только на Уимблдоне, но и на любом турнире серии «Большого шлема».
На Уимблдоне-2019 швейцарец побил рекорд американца Джима Коннорса, выигравшего в общей сложности 98 матчей на Открытом чемпионате США.
Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона.