Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне

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Победа над представителем Японии Кеи Нисикори в четвертьфинале Уимблдона стала для швейцарского теннисиста Роджера Федерера 100-й в профессиональной карьере на британском турнире серии «Большого шлема».
Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

Федерер стал первым теннисистом в истории, которому удалось достичь данной отметки не только на Уимблдоне, но и на любом турнире серии «Большого шлема».

На Уимблдоне-2019 швейцарец побил рекорд американца Джима Коннорса, выигравшего в общей сложности 98 матчей на Открытом чемпионате США.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона.

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