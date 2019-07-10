Федерер стал первым теннисистом в истории, выигравшим 100 матчей на Уимблдоне

Победа над представителем Японии Кеи Нисикори в четвертьфинале Уимблдона стала для швейцарского теннисиста Роджера Федерера 100-й в профессиональной карьере на британском турнире серии «Большого шлема».

Федерер стал первым теннисистом в истории, которому удалось достичь данной отметки не только на Уимблдоне, но и на любом турнире серии «Большого шлема».

На Уимблдоне-2019 швейцарец побил рекорд американца Джима Коннорса, выигравшего в общей сложности 98 матчей на Открытом чемпионате США.

Ранее сообщалось, что Федерер обыграл Нисикори и пробился в полуфинал Уимблдона.