Надаль победил Куэрри и сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри в матче 1/4 финала Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
Надаль победил Куэрри и сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

За выход в финал Надаль поборется со швейцарцем Роджером Федерером.

Ранее Федерер взял верх над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале Уимблдона.

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