Надаль победил Куэрри и сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри в матче 1/4 финала Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
- ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.
За выход в финал Надаль поборется со швейцарцем Роджером Федерером.
Ранее Федерер взял верх над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале Уимблдона.
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