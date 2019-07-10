Надаль победил Куэрри и сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл американца Сэма Куэрри в матче 1/4 финала Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

За выход в финал Надаль поборется со швейцарцем Роджером Федерером.

Ранее Федерер взял верх над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале Уимблдона.