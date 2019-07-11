Серена Уильямс победила Стрыцову и стала финалисткой Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Чехии Барбору Стрыцову в полуфинале Уимблдона и стала финалисткой турнира.
- © Andrew Patron/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 59 минут.
В финальном матче, который состоится 13 июля, Серена Уильямс встретится с румынкой Симоной Халеп.
Ранее Халеп обыграла Свитолину и стала первой финалисткой Уимблдона.
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