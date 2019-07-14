Джокович и Федерер сыграли самый продолжительный финал в истории Уимблдона
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Финальная встреча Уимблдона между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером длилась 4 часа 55 минут. Это новый рекорд в истории турнира, предыдущий составлял 4 часа 48 минут.
Также впервые в истории теннисисты сыграли решающий тай-брейк. Победу в матче одержал Новак Джокович и стал пятикратным победителем Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Федерера и стал победителем Уимблдона.