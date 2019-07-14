Джокович и Федерер сыграли самый продолжительный финал в истории Уимблдона

Для выявления победителя Уимблдона 2019 года Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру понадобилось почти пять часов.

Финальная встреча Уимблдона между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером длилась 4 часа 55 минут. Это новый рекорд в истории турнира, предыдущий составлял 4 часа 48 минут.

Также впервые в истории теннисисты сыграли решающий тай-брейк. Победу в матче одержал Новак Джокович и стал пятикратным победителем Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Джокович обыграл Федерера и стал победителем Уимблдона.