Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК) направил в Олимпийский комитет России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Играх-2020 в Токио.
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
  • AFP

«Таким образом, ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России. Она выступит в столице Японии под своим флагом без ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые официально допущены к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — гласит сообщение пресс-службы ОКР.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи-2014. На зимней Олимпиаде 2018 года россияне выступали как команда олимпийских атлетов. ОКР был восстановлен в правах 28 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, как в Японии готовятся к стартующей через год Олимпиаде.

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