Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
- AFP
«Таким образом, ОКР получил возможность сформировать полноценную олимпийскую команду России. Она выступит в столице Японии под своим флагом без ограничений или дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые официально допущены к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор», — гласит сообщение пресс-службы ОКР.
Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи-2014. На зимней Олимпиаде 2018 года россияне выступали как команда олимпийских атлетов. ОКР был восстановлен в правах 28 февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, как в Японии готовятся к стартующей через год Олимпиаде.