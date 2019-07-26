Глава ОКР назвал ориентировочное место российских спорстменов в медальном зачёте ОИ-2020

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что отечественным спортсменам по силам побороться за тройку лучших в медальном зачёте Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Глава ОКР назвал ориентировочное место российских спорстменов в медальном зачёте ОИ-2020
  • Reuters

«Мы ведём очень кропотливый анализ выступления отечественных спортсменов на международных соревнованиях. У нас есть статистика выступлений за 2017, 2018 и частично за 2019 года. Если суммировать эти результаты, мы бы заняли четвёртое общекомандное место. Впереди нас идут Китай, США и Япония. Однако если мы сумеем реализовать наш потенциал, то поспорим и с хозяйкой ОИ, пускай это и будет непросто», — заявил Поздняков, общаясь с журналистами.

Также президент Олимпийского комитета добавил, что данные за год-полтора до старта Олимпиады можно считать наиболее объективным показателем возможных результатов на Играх в Токио.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР оказывает активную поддержку РУСАДА.

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