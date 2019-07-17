«Это вызывает только смех»: защитник «Колорадо» Задоров ответил на обвинения в американизации

Российский хоккеист Никита Задоров отверг обвинения в том, что ряд его высказываний в североамериканских СМИ свидетельствуют о нежелании поддерживать политику своей страны. В марте защитник «Колорадо» раскритиковал законопроект о суверенном интернете, а позднее заявил, что КХЛ значительно уступает в развитии НХЛ. Представители российского посольства в США прояснили хоккеисту суть законодательной инициативы. Известные тренеры Владимир Плющев и Андрей Назаров назвали его поведение непрофессиональным, хоть и не исключили, что Задоров мог просто неверно трактовать полученную информацию.

Защитник клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров впервые публично прокомментировал собственные заявления о некоторых решениях российских властей, которые вызвали неоднозначную реакцию в хоккейном мире и среди болельщиков.

После ряда интервью, которые хоккеист дал североамериканским СМИ, часть экспертов обратила внимание на «чрезмерную симпатию» игрока к США. Однако, по словам самого Задорова, подобные обвинения вызывают у него лишь улыбку.

«Просто кто-то очень хочет заткнуть мне рот. Говорят, что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает только смех и у меня, и у нормальных болельщиков, читающих подобное. Это полный бред. Если человеку не наплевать на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь. Потому что я — публичный человек. Не хочу переходить на личности и отвечать этим людям. Но буду гнуть свою линию и говорить то, что я думаю. Ничего с этим не сделаете», — заявил хоккеист в эфире «Матч ТВ».

«Истинные патриоты должны открыто высказывать своё мнение»

Всё началось в марте, когда Задоров вслед за Артемием Панариным высказался по поводу законопроекта о защите Рунета от внешних угроз, принятого Госдумой. Хоккеист вступился за тех, кто выступает против нововведения, и заявил, что властям не стоит ограничивать людей в пользовании социальными сетями.

«Люди имеют полное право спокойно писать, что они думают. Должны свободно высказываться, как здесь, в США, так и в других странах. Мне кажется, что таким образом мы катимся в прошлое», — заявил Задоров изданию The Athletic.

При этом 23-летний легионер подчеркнул, что любит свою страну и именно поэтому ратует за её процветание.

«Россия — моя родина, а истинные патриоты должны открыто высказывать своё мнение», — отметил он.

Слова обоих легионеров не остались незамеченными. На них отреагировали, в частности, в российском посольстве в Соединённых Штатах.

«Благодарим за вашу активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к делам на Родине, которые вы демонстрируете, находясь в США. Вы не совсем правильно понимаете причины и суть российского законопроекта о «суверенном интернете». Если коротко, в мире хоккея есть много независимых лиг (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы. Так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея — да, в цифровом мире — реальность», — пояснили в пресс-службе посольства.

«Упомянутая законодательная инициатива нацелена на сохранение целостности и бесперебойной работы российских интернет-ресурсов», — добавили в дипмиссии.

По мнению экс-наставника сборной России Владимира Плющева, молодой защитник мог просто неверно трактовать полученную информацию.

«Ребята хотят показать, что им интересны те проблемы, которыми живёт Россия. Но поскольку они находятся за тысячи километров от родины, в совсем другом информационном поле, то просто ведутся на провокации. Думаю, здесь дело легко поправимое. Один-два совета от опытных людей — и Задоров и Ко перестанут поддаваться влиянию пропаганды», — приводит слова специалиста Sportbox.

После дискуссий о рунете Задоров переключился на сравнение НХЛ и КХЛ. Хоккеист выразил мнение, что Континентальная лига по-прежнему отстаёт от своего заокеанского прообраза, а позже порассуждал о разнице в менталитете между североамериканцами и россиянами.

«Канадцы и американцы дружелюбные. Они постоянно улыбаются, даже в плохой день. Всегда счастливы. В России, напротив, все хмурые и злые», — цитирует защитника «Спорт-Экспресс».

После этого поклонники хоккея обрушились на игрока с критикой и заявили, что, проживая в США на протяжении длительного времени, спортсмен полностью примерил на себя роль американского гражданина.

Высказывание Задорова осудил и экс-наставник челябинского «Трактора» Андрей Назаров. Специалист заявил, что, подвергая критике КХЛ, игрок ведёт себя непрофессионально.

«От североамериканцев можно ждать негатива. Но зачем дурной пример перенимает защитник сборной России? Он неплохой игрок, силовик, учитывая нынешние реалии в НХЛ, поборется за третью пару. Но парень никогда не играл в КХЛ, ничего ещё не добился — и почему-то через океан громогласно ставит диагнозы своей лиге и стране. Разве это профессионализм?» — приводит слова тренера Sportbox.