Панарин: моё сердце подсказало, что Нью-Йорк — лучшее место для меня

Российский нападающий Артемий Панарин поделился эмоциями от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

«У меня были немного сумбурные два дня последние, поэтому сейчас я очень рад, немного потерял эмоции на переговорах. Следующие пару дней постараюсь побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, ему очень нравятся местные люди и он чувствует энергию города. Он отметил, что ждёт первых игр за команду, и выразил уверенность, что Нью-Йорк является его домом.

«Было очень сложно из-за всяких нюансов, касаемых денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел, послушал свое сердце — и оно мне подсказало, что Нью-Йорк лучше для меня», — сказал Панарин.

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф он забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Панарина овациями встретили на домашней арене «Рейнджерс».