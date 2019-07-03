Выбор игрового номера и прогулка по Нью-Йорку: как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»

Артемий Панарин определился, что будет выступать за «Нью-Йорк Рейнджерс» под 10-м номером. Российский новобранец клуба также познакомился с сотрудниками команды и признался, что намерен посвятить несколько дней изучению нового города.

Самый высокооплачиваемый российский игрок в НХЛ начал обживаться в новом клубе. Артемий Панарин уже прибыл в Нью-Йорк, где успел пообщаться со своими новыми коллегами. 2 июля 27-летний уроженец Коркина посетил офис «Нью-Йорк Рейнджерс», где звёздному новичку устроили эффектную встречу.

Легионера из России поприветствовали все сотрудники клуба, которые пожелали Панарину успешного выступления в составе их команды. Панарин пообещал оправдать возложенные на него надежды и поблагодарил многочисленных работников «Мэдисон Сквер Гарден» за проявленное внимание. При этом хоккеист признался, что устал от процедуры перехода в новый клуб и планирует устроить себе небольшой отдых, который посвятит знакомству с городом.

«Последние два дня выдались сумбурными! Из-за переговоров даже потерялись эмоции. Следующие несколько дней хочу отвлечься от всего, погулять по Нью-Йорку... Энергетика местных людей мне нравится», — рассказал хоккеист журналистам.

При этом Панарин признался, что решение о переезде из провинциального Коламбуса в многомиллионный Нью-Йорк далось ему непросто. Однако желание попробовать свои силы в именитом клубе перевесило опасения относительно бытовых изменений в привычном распорядке дня.

«Конечно дать окончательный ответ было непросто из-за разных ньюансов. Это и деньги, и новый город. В какой-то момент я просто сел, и десять минут слушал своё сердце. Оно подсказало мне, что Нью-Йорк будет лучшим решением», — заявил Панарин.

Помимо знакомства с сотрудниками клуба новичок «Рейнджерс» посетил арену команды, а также определился с игровым номером. Сотрудники клуба приготовили для Панарина два свитера с цифрами 10 и 27. Россиянин остановил свой выбор на десятке, при этом в двух предыдущих клубах НХЛ — «Чикаго» и «Коламбусе» — хоккеист выступал под девятым номером. Игрок выразил уверенность, что новые цифры принесут ему удачу.

«Да, «Рейнджерс» — мой третий клуб за несколько лет за океаном. Но если честно внутри себя я понимаю, что наконец-то оказался дома. Жаль, что сезон начнётся не скоро. Хочется быстрее выйти на лёд и начать приносить пользу. Хочу поблагодарить руководство и менеджмент клуба за оказанное доверие!», — прокомментировал свой переход Панарин.

«В Панарине есть что-то особенное»

Тем временем, пока звёздный новичок привыкает к новому городу и условиям жизни, руководство «Нью-Йорка» продолжает подсчитывать выгоду от совершённой сделки. Так, президент клуба Джон Дэвидсон признался, что не сомневается в полезности приобретённого игрока. Кроме того функционер уверенн, что комфортабельые условия, предоставляемые «Рейнджерс», позволят Панарину расскрыть потенциал.

«Артемий похож на актёра, он любит сцену. Ему нравятся яркие моменты, а фанаты получают удовольствие от его стиля игры. Порой кажется, что на льду к нему приходят силы свыше и он становится буквально наэлектризован. В Панарине есть что-то особенное. В его видении хоккея, и в мышлении. Мне нравится, как он играет на больших аренах», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

Своими ожиданиями от прихода в клуб Панарина поделился и главный тренер Дэвид Куинн. По мнению специалиста, квалифицированный форвард станет примером для всей команды.

«Когда в команде появляется игрок такого уровня, все стараются прибавить. Это касается и действий на льду, и атмосферы в раздевалке. Командный настрой ощутимо меняется, появляется уверенность в своих силах! Панарин уникален. Он играет на фланге, но выполняет функции центрального нападающего, контролирует игру. А ещё может пройти с шайбой среднюю зону, войти в чужую. Когда Артемий на льду, соперник должен постоянно следить за ним, потому что он всегда опасен», — цитирует тренера пресс-служба Лиги.

Артемий Панарин сделал выбор в пользу Нью-Йорк Рейнджерс, отказав другим командам лигам. Сообщается, что россиянин отклонил предложения от «Айлендерс», «Колорадо», «Флориды» и принял решение не оставаться в «Коламбусе».

Со своим новым клубом подписал семилетний контракт на общую сумму $81,5 млн, став самым высокооплачиваемым игроком из России в Лиге.

В прошедшем сезоне Панарин провёл за «Коламбус» 79 матчей регулярного чемпионата, в которых забил 28 шайб. В плей-офф российский форвард был не менее полезным. На счету хоккеиста 11 очков по системе гол+пас (5 шайб и 6 результативных передач).