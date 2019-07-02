Генменеджер заявил, что в «Коламбусе» сделали всё возможное, чтобы удержать Панарина
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«Мы всё время говорили, что сделаем всё возможное, чтобы удержать Панарина. Мы показали это. Даже в последний день мы стремились к победе. Мы перепробовали всё, что можно. И я могу спать спокойно, зная, что мы сделали всё возможное, чтобы сохранить хорошего игрока, который нам нравился», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.
27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф он забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.