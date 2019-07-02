Генменеджер заявил, что в «Коламбусе» сделали всё возможное, чтобы удержать Панарина

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекест» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал уход из команды российского форварда Артемия Панарина.

«Мы всё время говорили, что сделаем всё возможное, чтобы удержать Панарина. Мы показали это. Даже в последний день мы стремились к победе. Мы перепробовали всё, что можно. И я могу спать спокойно, зная, что мы сделали всё возможное, чтобы сохранить хорошего игрока, который нам нравился», — приводит слова Кекяляйнена пресс-служба НХЛ.

27-летний Панарин покинул «Коламбус Блю Джекетс» в качестве неограниченно свободного агента и подписал семилетнее соглашение с «Рейнджерс».

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф он забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.