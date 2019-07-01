СМИ: Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ
Как сообщает Sportsnet, Панарин заключил с коллективом из Нью-Йорка соглашение на семь лет на общую сумму контракта $81,5 млн. Таким образом, в среднем за год россиянин будет получать $11,642 млн.
Среди российских игроков никто больше не зарабатывал.
Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню зарплаты за год.