СМИ: Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню зарплаты за год

Российский нападающий Артемий Панарин после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» стал вторым игроком лиги по уровню зарплаты за год.

Как сообщает Sportsnet, Панарин заключил с коллективом из Нью-Йорка соглашение на семь лет на общую сумму контракта $81,5 млн. Таким образом, в среднем за год россиянин будет получать $11,642 млн.

Это второй показатель в НХЛ после канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Его годовой оклад составляет $12,5 млн.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее «Рейнджерс» подтвердил переход Панарина.