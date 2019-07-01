Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина
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- globallookpress.com
Об этом коллектив из Нью-Йорка сообщает в своём Twitter.
До этого в СМИ появилась информация, что Панарин заключил соглашение с «Рейнджерс» сроком на семь лет.
Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее ЦСКА объявил о возвращении хоккеиста Богдана Киселевича.
OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL— New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.