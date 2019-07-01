Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подтвердил заключение контракта с российким нападающим Артемием Панариным.

Об этом коллектив из Нью-Йорка сообщает в своём Twitter.

До этого в СМИ появилась информация, что Панарин заключил соглашение с «Рейнджерс» сроком на семь лет.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбус Блю Джекетс» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29 + 58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее ЦСКА объявил о возвращении хоккеиста Богдана Киселевича.