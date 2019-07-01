ЦСКА объявил о возвращении хоккеиста Киселевича

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Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА объявил о возвращении в команду защитника Богдана Киселевича.
ЦСКА объявил о возвращении хоккеиста Киселевича
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт действующих обладателей Кубка Гагарина, контракт с игроком подписан до конца сезона-2021/22.

Киселевич выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В минувшем сезоне хоккеист играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Флориду Пантерз». В составе этой команды он провёл 32 матча и сделал восемь результативных передач. Позже его обменяли в клуб «Виннипег Джетс», за который он не провёл ни одной встречи.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн.

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