СМИ: Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн
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- AFP
Об этом в своём Twitter сообщил журналист Аарон Порцлайн.
Срок действия контракта Панарина с «Коламбусом» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.
В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что клуб «Торонто» обменял российского хоккеиста Никиту Зайцева в «Оттаву».