СМИ: Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн

Российский нападающий Артемий Панарин отказался заключать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Аарон Порцлайн.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбусом» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб «Торонто» обменял российского хоккеиста Никиту Зайцева в «Оттаву».