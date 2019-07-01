СМИ: Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн

Короткая ссылка
Российский нападающий Артемий Панарин отказался заключать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс».
СМИ: Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $96 млн
  • © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Аарон Порцлайн.

Срок действия контракта Панарина с «Коламбусом» истёк 1 июля, и он стал неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне россиянин сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 87 очков (29+58). В десяти поединках плей-офф Панарин забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что клуб «Торонто» обменял российского хоккеиста Никиту Зайцева в «Оттаву».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить