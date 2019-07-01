«Торонто» обменял российского хоккеиста Зайцева в «Оттаву»

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» обменял российского защитника Никиту Зайцева в «Оттаву Сенаторз».
«Торонто» обменял российского хоккеиста Зайцева в «Оттаву»
  • ©Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт коллектива из столицы Канады.

Вместе с россиянином в стан «Сенаторз» перейдут форварды Коннор Браун и Майкл Каркон. В обратном же направлении последуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, нападающий Аарон Лачак, а также выбор в третьем раунде драфта-2020.

Зайцев выступал за «Торонто» с 2016 года.

В минувшем сезоне он сыграл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 очков, забросив три шайбы и сделав 11 результативных передач. Также принял участие в семи играх плей-офф, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» готов предложить Артемию Панарину восьмилетний контракт на $100 млн.

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