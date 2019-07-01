Сто миллионов от «Коламбуса» и перспективы в Нью-Йорке: что известно о переговорах по контракту Панарина

Артемий Панарин отклонил предложение руководства «Коламбуса» и отказался подписывать многолетний контракт со своим бывшим клубом, сообщают СМИ. Ранее стало известно, что «Коламбус» предложил хоккеисту восьмилетний контракт с зарплатой в $12,5 млн за сезон. По данным СМИ, «Айлендерс», в свою очередь, готовы подписать игрока на семь сезонов и платить ему $10 млн в год. Отмечается, что Панарин склоняется именно к этому варианту. В пользу островитян — перспективы в следующем сезоне НХЛ. Кроме того, клуб из Нью-Йорка интересуется и другим россиянином — Сергеем Бобровским.

Российский нападающий НХЛ Артемий Панарин официально стал неограниченным свободным агентом. 1-го июля его контракт с «Коламбусом» подошёл к концу и в борьбу за 27-летнего уроженца Коркина активно вступили другие клубы лиги.

Стоит отметить, что и руководство «Коламбуса» до последнего боролось за своего форварда. Боссы команды вышли на россиянина с выгодным и долгосрочным предложением — остаться с командой на восемь лет и получать по $12 млн за сезон. Об этом сообщает издание The Athletic, ссылаясь на собственные источники в руководстве клуба. При этом отмечается, что, помимо основного контракта, менеджеры предлагают игроку дополнительную бонусную систему с последующим увеличением выплат, в частности постепенное повышение зарплаты, которая к середине действия контракта возрастёт до $12,5 млн. Таким образом, общая сумма предложения составит $100 млн. Однако, по информации журналиста Аарона Порцлайна, Панарин ответил своему бывшему клубу отказом.

Artemi Panarin did not accept #CBJ 8-year offer late Sunday, believed to be worth $96 million.



If that didn’t work, hard to imagine a 7-year deal from C'bus would spark any interest. Would need to be almost $14M per season to match the money Panarin has already turned down.

1/2 — Aaron Portzline (@Aportzline) 1 июля 2019 г.

Пополнить свой состав талантливым нападающим из России по-прежнему желает и другой американский клуб — «Колорадо». Команда проявляла интерес к российскому форварду ещё по ходу сезона, а к моменту его выхода на рынок свободных агентов подготовила предложение, не уступающее цифрам со стороны «Коламбуса» — 12,5 млн в год.

Активна в своих попытках заполучить Панарина и «Флорида». «Пантеры» нацелились на российского хоккеиста ещё во время плей-офф Кубка Стэнли и прилагают все усилия для удовлетворения финансовых потребностей россиянина — Панарин рассчитывает получать по новому контракту не менее 11 млн за сезон. Специально для этого менеджмент клуба уже расторг контракт с нескольких игроками и разгрузил платёжную ведомость под потенциального новичка.

Как утверждают североамериканские журналисты, для «Флориды» Панарин — главная цель нынешнего трансферного окна, однако, по их мнению, провинциальный статус клуба может отпугнуть самого хоккеиста. Такого же мнения придерживаются и российские эксперты. По словам олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, 27-летнему уроженцу Коркина необходимо переехать в другой город.

«В ситуации с Панариным жду только одного: что он выберет не деньги, а трофеи. Понятное дело, агенты будут выбивать финансы по максимуму, но и ему нужно показать свою зрелость. Ведь деньги приходят и уходят, а титулы остаются навсегда. Можно за большие деньги выбрать клуб Х, в котором ты не будешь ни на что серьёзное претендовать и в конце концов потеряешь контракт. А можно снизить собственную цену и добиться победы. К тому же ему надо ехать в мегаполис, например в Нью-Йорк: это подстегнёт Панарина к развитию», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Сообщается, что с представителями Нью-Йорка Панарин уже контактировал. Так, главным претендентом на подписание контракта с российском форвардом эксперты называют «Нью-Йорк Айлендерс». По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, несмотря на то что островитяне готовы платить Панарину чуть меньше «Коламбуса» и «Колорадо» ($11—12 млн в течение семи сезонов), именно этот вариант является наиболее выгодным для самого хоккеиста.

76-летний руководитель «Айлендерс» Лу Ламорелло рассматривает Панарина в качестве одной из главных звёзд команды. Кроме того, возрастной руководитель ставит перед клубом задачу выйти в финал Кубка Стэнли. По мнению экс-нападающего «Чикаго» и «Колорадо» Андрея Николишина, подобная сделка будет выгодна для обеих сторон.

«Безусловно, опытные менеджеры хотят заполучить Панарина в статусе свободного агента. Он уже не молодой игрок, которому нужно время для развития, это сложившийся хоккеист, которого берут под конкретные, высокие задачи. Артемий — хороший исполнитель, так что имеет возможность подписать достойный контракт, которого действительно заслуживает. Все условия, на которых он играл раньше, были немного ограниченными», — пояснил Николишин.

Кроме того за «Айлендерс» говорит и факт интереса клуба к другому россиянину из «Коламбуса», другу Панарина вратарю Сергею Бобровскому. Ранее хоккеисты неоднократно подчёркивали желание продолжить своё выступление в НХЛ в одном клубе. По мнению североамериканских экспертов, сдвоенная покупка сразу двух легионеров из России станет для «Айлендерс» крайне выгодной и способна на несколько лет повысить качество выступления команды из Нью-Йорка.