Матч имени Бобровского: 36 сейвов российского вратаря помогли «Коламбусу» одержать победу над «Бостоном» в плей-офф

Российский вратарь Сергей Бобровский стал главным героем третьего матча второго раунда Кубка Стэнли между «Коламбусом» и «Бостоном». Он совершил 36 сейвов и во многом предопределил победу своей команды со счётом 2:1. Клуб из Огайо теперь ведёт в серии, ему осталось выиграть два матча для первого в своей истории выхода в финал конференции.

Противостояние «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз» перебралось в город, который в эти дни можно считать хоккейной столицей мира. Пожалуй, нигде сейчас так не сходят с ума по этой игре, как в Коламбусе. Зрители заполняют «Нэшнуайд Арену» на каждой игре Кубка Стэнли в надежде вновь услышать выстрелы настоящей старинной пушки — именно так отмечаются голы, которые оформляют подопечные Джона Тортореллы.

В третьем матче второго раунда собравшихся ждал сюрприз — на всех сиденьях были разложены футболки с цитатой генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена «Победа в первом раунде — это не наша цель». Совсем не избалованные длинным сезоном в Кубке Стэнли зрители получили мощный призыв ещё громче поддерживать своих игроков, чтобы те даже в раздевалках помнили, ради кого играют.

Горячая поддержка зрителей сделала своё дело. Хоккеисты «Бостона» были очень сильно заряжены на борьбу и на то, чтобы выиграть ключевую, третью игру, от которой нередко зависит дальнейшая судьба серии. Гости хотя и показали активный атакующий хоккей, но были вынуждены при этом следить, чтобы свой вратарь Туукка Раск не оставался без поддержки. Особенно пристально бостонцы следили за тройкой Артемия Панарина, доставившей немало хлопот в прошлых матчах. В этот раз россиянину не удавалось проявить себя.

В середине периода казалось, что счёт вот-вот будет открыт стараниями «Бостона». Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо схватил удаление, но оно так и не было реализовано. Его партнёры после этого локального успеха перешли в наступление и до перерыва смогли отличиться. Бун Дженнер проскочил в центр чужой зоны, ловко обыграл защитника Коннора Клифтона и поразил ворота Раска.

Сергей Бобровский завершил стартовую 20-минутку с 12 отражёнными бросками. Очень многое в этом матче зависело от того, насколько надёжно он будет защищать свои владения. Но до того как «Бостон» с новой силой обрушился на российского вратаря, его команда сумела удвоить преимущество.

На 31-й минуте Дженнер заработал на себе удаление со стороны Брэда Маршана, которого всегда легко спровоцировать на какое-нибудь нарушение. «Бостон» практически выстоял в эти две минуты, за которые Раск отразил четыре броска, а его партнёры ещё столько же раз блокировали шайбу. Но за семь секунд бригада большинства с Панариным в составе всё-таки добилась своего. Мэтт Дюшейн затолкал шайбу с пятачка и разделил с российским нападающим звание лучшего бомбардира команды в плей-офф.

YOU KNOW HIS NAME, IT’S MATT DUCHENE! pic.twitter.com/3yxuH5js4d — x-Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) 1 мая 2019 г.

«Бостон» сдаваться не собирался и при счёте 0:2 заиграл с утроенной силой. Для Бобровского настало время проявить своё мастерство. После чудесного акробатического сейва игроки «Коламбуса» могли быть уверены в том, что голкипер не подведёт. Даже когда за 40 секунд до конца второго периода гости всё-таки отыграли одну шайбу, поводов для беспокойства не было.

Этот гол получился достаточно противоречивым. Игроки «Бостона» набросились на ворота соперника, и шайба потерялась из виду. Судьи дали свисток, после чего всё-таки нашли её в сетке «Коламбуса». По итогам видеоповтора гол был всё-таки засчитан. Шайба успела пересечь линию ворот до свистка без всяких нарушений и помех для Бобровского.

В третьем периоде «Бостон» продолжил оказывать сумасшедшее давление и получил отличный шанс сравнять счёт благодаря удалению Дэвида Савара. Но игрок «Коламбуса» Джон Андерсон смог тут же убежать в атаку в меньшинстве и вынудил соперника с нарушением остановить себя. Впрочем, даже без этого испорченного большинства Бобровскому пришлось серьёзно потрудиться, особенно после ухода Раска на скамейку запасных.

Российский голкипер отразил 15 бросков за 20 минут и ни разу не пропустил. Всего он совершил 36 сейвов и был признан лучшим игроком матча. «Коламбус» одержал победу со счётом 2:1 и с таким же показателем теперь ведёт в серии перед ещё одним домашним матчем. Бобровский отметил, что в таком результате есть заслуга болельщиков.

«У нас была невероятная поддержка от фанатов. Атмосфера была сумасшедшей. Было весело так играть, это огромная победа для нас», — рассказал вратарь.

2 мая, когда состоится следующий матч Кубка Стэнли между двумя командами, российские болельщики будут ждать, что удивительной атмосферой на «Нэшнуайд Арене» насладится и защитник Владислав Гавриков. Но пока его команда играет настолько успешно, что вряд ли Торторелла решит менять состав без серьёзных причин.