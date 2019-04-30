Новый партнёр для Ковальчука и пополнение в «Рейнджерс»: кто из лидеров сборной России может уехать в НХЛ

Нападающий СКА Николай Прохоркин согласовал однолетний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» и в ближайшее время станет новым партнёром Ильи Ковальчука. Сообщается, что другой хоккеист петербуржцев, Игорь Шестёркин, и форвард «Трактора» Виталий Кравцов пополнят состав команды «Нью-Йорк Рейнджерс», за которую уже выступают трое россиян. За океан может отправиться также игрок «Авангарда» Илья Михеев, которым интересуются несколько клубов НХЛ.

По окончании очередного сезона КХЛ одной из главных тем для обсуждения становится отъезд её ведущих представителей в заокеанскую лигу. В числе первых в Северную Америку отправились лидеры санкт-петербургского СКА Никита Гусев и Вячеслав Гавриков, присоединившиеся к «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно. Но в ближайшее время список российских легионеров НХЛ может пополниться ещё несколькими фамилиями.

Переезд Прохоркина

Судя по всему, СКА лишится ещё одного из своих лидеров. К переезду за океан готовится центральный нападающий Николай Прохоркин. Об этом объявил сам олимпийский чемпион Пхёнчхана.

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«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом». Конечно, город дорогой, но прямо сейчас «Кингз» — самая приятная команда для игрока, которому нужно пробиваться. Это даже лучше, что там сейчас переполох, — можно влиться и завоевать своё место в составе. Генменеджер Роб Блэйк сказал, что у них дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться, а дальше всё будет зависеть от меня», — цитирует Прохоркина РИА Новости.

Таким образом, Прохоркин сыграет со своим бывшим партнёром по СКА и сборной России Ильёй Ковальчуком, который в нынешнем сезоне защищал цвета «Кингз». Стоит отметить, что для 36-летнего форварда этот год получился не самым удачным. В 64 встречах он набрал 34 (16 + 18) очка и завершил чемпионат с одним из худших показателей полезности в лиге (-26). Менее успешно выступили лишь Дэймон Северсон, Адам Ларссон, Бобби Райан, Дрю Даути и Расмус Ристолайнен.

По словам Прохоркина, сам он пока не успел пообщаться с Ковальчуком о его опыте игры за «Лос-Анджелес».

«Не знаю, как всё будет, но в этом и самый кайф — почувствовать что-то новое. Дай бог, чтобы всё прокатило. Не то чтобы я добился сверхвысот в России, но мне нужно расти, переходить туда, где играют все лучшие. КХЛ — хорошая лига, но мы все знаем, что такое НХЛ», — заключил форвард.

Слухи о возможном переходе Прохоркина в «Лос-Анджелес» ходили ещё в начале апреля. По информации портала LA Kings Insider, руководство «Кингз» собиралось предложить контракт россиянину, о чём сообщали источники, близкие к генеральному менеджеру команды Робу Блэйку.

Стоит отметить, что Прохоркин выставлял свою кандидатуру на драфте НХЛ в 2012 году и был выбран «Лос-Анджелесом» в четвёртом раунде под общим 121-м номером. Однако Николаю так и не удалось провести ни одной игры за новую команду. Он был отправлен в фарм-клуб «Лос-Анджелеса» — «Манчестер Монархс», в котором восемь раз выходил на лёд и отметился лишь одной результативной передачей.

Новые приобретения «Рейнджерс»

В отличие от Прохоркина, для которого эта попытка закрепиться в заокеанской лиге станет второй в карьере, Виталий Кравцов попробует сделать это впервые. Ранее американские СМИ сообщили, что форвард «Трактора» согласовал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». А теперь и сам хоккеист объявил о своём отъезде из Челябинска.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом нелёгком пути. Всем болельщикам, партнёрам, с которыми играл в одной команде. Всем, кто меня учил, подсказывал и ругал. Именно в этом городе я вырос в того, кем являюсь на данный момент. Буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею. Спасибо всем, это было незабываемо!» — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Кравцов выставлял свою кандидатуру на прошлогоднем драфте НХЛ и был выбран под общим девятым номером. Несмотря на высокую позицию, руководство «Рейнджерс» позволило ему провести сезон в КХЛ. 19-летний игрок принял участие в 50 матчах и записал на свой счёт восемь голов и 13 результативных передач, что позволило ему стать третьим лучшим бомбардиром своей команды.

Много лестных слов заслужила его игра на чемпионате мира по хоккею среди молодёжных сборных, который проходил в Ванкувере и Виктории. За весь турнир подопечные Валерия Брагина проиграли лишь одну встречу и завоевали бронзовые медали.

«Кравцов потрясающе выступил на молодёжном чемпионате мира в составе сборной России, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. И это несмотря на то, что он провёл турнир не на своей позиции, мучился от простуды и играл с травмой», — оценили действия Кравцова на американском портале Fansided.

Как и Прохоркин, Кравцов переходит в коллектив, в котором уже выступают его соотечественники, что должно заметно упростить его адаптацию в другой стране. Цвета «Рейнджерс» защищают сразу трое россиян: Владислав Наместников, Павел Бучневич и Александр Георгиев.

Тем не менее, судя по сообщениям СМИ, руководство нью-йоркского клуба решило не ограничиваться подписанием Кравцова. По данным The Athletic, к команде также присоединится Игорь Шестёркин. Таким образом, голкипер станет уже четвёртым игроком СКА, отправившимся в НХЛ в нынешнее межсезонье. В отсутствие своих лидеров петербургскому клубу предстоит серьёзная перестройка состава.

В отличие от будущего партнёра по команде, Игорь был задрафтован в 2014 году, но его выбрали лишь под 118-м номером. С того момента он успел дважды выиграть Кубок Гагарина, а в 2018-м стал одним из творцов победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Как и в случае с Кравцовым, руководство «Рейнджерс» не может официально объявить о переходе спортсменов в свою команду до момента истечения их действующих контрактов. Ожидается, что это произойдёт 1 мая, а в конце месяца хоккеисты прибудут в США для подготовки к новому сезону.

Интерес к Михееву

Ещё одним кандидатом на отъезд в Северную Америку стал Илья Михеев. В прошедшем регулярном сезоне нападающий «Авангарда» занял шестое место в гонке снайперов КХЛ с 23 голами, а затем помог «ястребам» во второй раз в истории дойти до финала розыгрыша Кубка Гагарина. Правда, завоевать трофей ему не удалось — в главной серии верх взял ЦСКА.

Однако выступление Михеева настолько впечатлило скаутов из НХЛ, что его услугами заинтересовались сразу несколько коллективов лиги. По информации TSN, «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вегас Голден Найтс» хотели бы видеть 24-летнего форварда в своём составе.

При этом сам спортсмен признался, что в настоящее время думает о другом.

«Есть ли планы на НХЛ? Сейчас все мысли о сборной. Есть клубы, которые интересуются, но не хочу сейчас это обсуждать», — коротко прокомментировал слухи Михеев.