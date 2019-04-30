Новый партнёр для Ковальчука и пополнение в «Рейнджерс»: кто из лидеров сборной России может уехать в НХЛ
- Николай Прохоркин
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
По окончании очередного сезона КХЛ одной из главных тем для обсуждения становится отъезд её ведущих представителей в заокеанскую лигу. В числе первых в Северную Америку отправились лидеры санкт-петербургского СКА Никита Гусев и Вячеслав Гавриков, присоединившиеся к «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно. Но в ближайшее время список российских легионеров НХЛ может пополниться ещё несколькими фамилиями.
Переезд Прохоркина
Судя по всему, СКА лишится ещё одного из своих лидеров. К переезду за океан готовится центральный нападающий Николай Прохоркин. Об этом объявил сам олимпийский чемпион Пхёнчхана.
«Уезжаю в НХЛ, договорился о контракте сроком на один год с «Лос-Анджелесом». Конечно, город дорогой, но прямо сейчас «Кингз» — самая приятная команда для игрока, которому нужно пробиваться. Это даже лучше, что там сейчас переполох, — можно влиться и завоевать своё место в составе. Генменеджер Роб Блэйк сказал, что у них дефицит центральных нападающих. От этого будем отталкиваться, а дальше всё будет зависеть от меня», — цитирует Прохоркина РИА Новости.
Таким образом, Прохоркин сыграет со своим бывшим партнёром по СКА и сборной России Ильёй Ковальчуком, который в нынешнем сезоне защищал цвета «Кингз». Стоит отметить, что для 36-летнего форварда этот год получился не самым удачным. В 64 встречах он набрал 34 (16 + 18) очка и завершил чемпионат с одним из худших показателей полезности в лиге (-26). Менее успешно выступили лишь Дэймон Северсон, Адам Ларссон, Бобби Райан, Дрю Даути и Расмус Ристолайнен.
По словам Прохоркина, сам он пока не успел пообщаться с Ковальчуком о его опыте игры за «Лос-Анджелес».
«Не знаю, как всё будет, но в этом и самый кайф — почувствовать что-то новое. Дай бог, чтобы всё прокатило. Не то чтобы я добился сверхвысот в России, но мне нужно расти, переходить туда, где играют все лучшие. КХЛ — хорошая лига, но мы все знаем, что такое НХЛ», — заключил форвард.
Слухи о возможном переходе Прохоркина в «Лос-Анджелес» ходили ещё в начале апреля. По информации портала LA Kings Insider, руководство «Кингз» собиралось предложить контракт россиянину, о чём сообщали источники, близкие к генеральному менеджеру команды Робу Блэйку.
Стоит отметить, что Прохоркин выставлял свою кандидатуру на драфте НХЛ в 2012 году и был выбран «Лос-Анджелесом» в четвёртом раунде под общим 121-м номером. Однако Николаю так и не удалось провести ни одной игры за новую команду. Он был отправлен в фарм-клуб «Лос-Анджелеса» — «Манчестер Монархс», в котором восемь раз выходил на лёд и отметился лишь одной результативной передачей.
Новые приобретения «Рейнджерс»
В отличие от Прохоркина, для которого эта попытка закрепиться в заокеанской лиге станет второй в карьере, Виталий Кравцов попробует сделать это впервые. Ранее американские СМИ сообщили, что форвард «Трактора» согласовал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». А теперь и сам хоккеист объявил о своём отъезде из Челябинска.
«Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал меня на этом нелёгком пути. Всем болельщикам, партнёрам, с которыми играл в одной команде. Всем, кто меня учил, подсказывал и ругал. Именно в этом городе я вырос в того, кем являюсь на данный момент. Буду помнить все победы и поражения, сумасшедшую поддержку на трибунах. Я познакомился со многими людьми в этом городе благодаря хоккею. Спасибо всем, это было незабываемо!» — написал спортсмен на своей странице в Instagram.
Кравцов выставлял свою кандидатуру на прошлогоднем драфте НХЛ и был выбран под общим девятым номером. Несмотря на высокую позицию, руководство «Рейнджерс» позволило ему провести сезон в КХЛ. 19-летний игрок принял участие в 50 матчах и записал на свой счёт восемь голов и 13 результативных передач, что позволило ему стать третьим лучшим бомбардиром своей команды.
Много лестных слов заслужила его игра на чемпионате мира по хоккею среди молодёжных сборных, который проходил в Ванкувере и Виктории. За весь турнир подопечные Валерия Брагина проиграли лишь одну встречу и завоевали бронзовые медали.
«Кравцов потрясающе выступил на молодёжном чемпионате мира в составе сборной России, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами. И это несмотря на то, что он провёл турнир не на своей позиции, мучился от простуды и играл с травмой», — оценили действия Кравцова на американском портале Fansided.
Как и Прохоркин, Кравцов переходит в коллектив, в котором уже выступают его соотечественники, что должно заметно упростить его адаптацию в другой стране. Цвета «Рейнджерс» защищают сразу трое россиян: Владислав Наместников, Павел Бучневич и Александр Георгиев.
Тем не менее, судя по сообщениям СМИ, руководство нью-йоркского клуба решило не ограничиваться подписанием Кравцова. По данным The Athletic, к команде также присоединится Игорь Шестёркин. Таким образом, голкипер станет уже четвёртым игроком СКА, отправившимся в НХЛ в нынешнее межсезонье. В отсутствие своих лидеров петербургскому клубу предстоит серьёзная перестройка состава.
В отличие от будущего партнёра по команде, Игорь был задрафтован в 2014 году, но его выбрали лишь под 118-м номером. С того момента он успел дважды выиграть Кубок Гагарина, а в 2018-м стал одним из творцов победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Как и в случае с Кравцовым, руководство «Рейнджерс» не может официально объявить о переходе спортсменов в свою команду до момента истечения их действующих контрактов. Ожидается, что это произойдёт 1 мая, а в конце месяца хоккеисты прибудут в США для подготовки к новому сезону.
Интерес к Михееву
Ещё одним кандидатом на отъезд в Северную Америку стал Илья Михеев. В прошедшем регулярном сезоне нападающий «Авангарда» занял шестое место в гонке снайперов КХЛ с 23 голами, а затем помог «ястребам» во второй раз в истории дойти до финала розыгрыша Кубка Гагарина. Правда, завоевать трофей ему не удалось — в главной серии верх взял ЦСКА.
Однако выступление Михеева настолько впечатлило скаутов из НХЛ, что его услугами заинтересовались сразу несколько коллективов лиги. По информации TSN, «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс» и «Вегас Голден Найтс» хотели бы видеть 24-летнего форварда в своём составе.
При этом сам спортсмен признался, что в настоящее время думает о другом.
«Есть ли планы на НХЛ? Сейчас все мысли о сборной. Есть клубы, которые интересуются, но не хочу сейчас это обсуждать», — коротко прокомментировал слухи Михеев.
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