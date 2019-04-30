С личным рекордом: гол Радулова не спас «Даллас» от второго поражения в серии плей-офф с «Сент-Луисом»

«Даллас» на своём льду уступил «Сент-Луису» в третьем матче серии полуфинала Западной конференции. Встреча завершилась со счётом 3:4, а одним из героев игры стал форвард хозяев Александр Радулов. Россиянин отметился заброшенной шайбой и повторил личный рекорд по количеству очков в рамках одного розыгрыша плей-офф НХЛ.

По окончании первых двух матчей серии команды переехали в Даллас. К этому моменту «Старз» успели взять одну игру на площадке соперника и в случае успешного выступления в «Американ Эйрлайнс Центре» могли вплотную подойти к выходу в финал Западной конференции. Последний раз «шерифам» удавалось подобное 11 лет назад — в сезоне-2007/08 они дошли до третьего раунда плей-офф, но там уступили будущему обладателю Кубка Стэнли — «Детройт Ред Уингз».

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Однако подопечным Джима Монтгомери не удалось воспользоваться преимуществом домашнего льда. «Даллас» уступил «Сент-Луису» в третьем матче серии, несмотря на вдохновенную игру одного из своих лидеров — Александра Радулова. Российский форвард «Старз» не только забросил шайбу, но отлично действовал в подыгрыше.

К тому моменту, как Радулов зажёг своё имя на табло, «Сент-Луис» уже вёл в счёте благодаря точному броску в исполнении Джейдена Шварца. В организации этой шайбы поучаствовал и российский легионер «Блюз» Владимир Тарасенко. Форвард не отметился результативной передачей, но находился на льду и отвлекал внимание защитников соперника, чем заслужил очередной плюс в графе «Показатель полезности».

После этого настал час Радулова. «Даллас» заработал численное преимущество за нарушение правил на Джейми Бенне, а россиянин оказался в бригаде большинства. Хозяева выиграли ожесточённую борьбу у борта, после чего шайба оказалась у Джейсона Спеццы. Канадец прорвался к воротам Джордана Биннингтона, но вместо броска исполнил продольную передачу на противоположную штангу. Именно там и поджидал Александр, который без особых проблем переиграл голкипера.

47-й номер «Далласа» забросил свою пятую шайбу в нынешнем розыгрыше плей-офф и вышел на пятое место по данному показателю, помимо прочих оставив позади Тарасенко. От лидеров его отделяет лишь одно взятие ворот. На данный момент во главе рейтинга снайперов расположились всё тот же Шварц, Логан Кутюр и Томаш Гертл из «Сан-Хосе», а также Марк Стоун из «Вегаса», который уже не сможет пополнить свою коллекцию голов.

Радулов набрал семь очков и повторил свой личный рекорд по количеству баллов в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее подобное удавалось ему два года назад, когда он защищал цвета «Монреаль Канадиенс». Тогда россиянин записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач.

Кроме того, Радулов вошёл в число 20 лучших российских снайперов плей-офф в истории. На его счету 13 точных бросков — столько же у Валерия Зелепукина и Сергея Березина. Также он набрал 28 очков и теперь делит 25-ю строчку с легендарным Вячеславом Фетисовым.

Впоследствии российский форвард «Далласа» мог улучшить как бомбардирский, так и снайперский счёт, но в этом ему мешали либо уверенная игра Биннингтона, либо неточность партнёров по команде. Так, во втором периоде Радулов воспользовался ошибкой своего соотечественника Тарасенко и вырвался один на один с канадским стражем ворот. Александр попробовал перехитрить противника, но тот не купился на обманное движение и отвёл угрозу.

К этому моменту «Блюз» уже вышел вперёд в счёте, а «Старз» было необходимо восстановить паритет. Отличный шанс представился защитнику Миро Хейсканену, а в качестве несостоявшегося ассистента выступил всё тот же Радулов. Поперечным пасом он вывел финна на свободный бросок, но шайба прошла в сантиметрах от штанги ворот гостей.

После этого команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, но в заключительные семь минут встречи разродились целым рядом голов. С 53-й по 58-ю минуту коллективы отметились четырьмя голами, но последнее слово осталось за гостями. За 98 секунд до конца «Блюз» вырвал победу в третьем матче серии, а автором победной шайбы стал Патрик Марун.

За свою карьеру 31-летний уроженец Сент-Луиса успел поиграть за «Анахайм», «Эдмонтон» и «Нью-Джерси» и лишь в этом сезоне пополнил состав родного коллектива. Этот гол стал для него всего лишь вторым в свитере местной команды.

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Помимо Маруна, этот матч стал особенным для Биннингтона. Канадский вратарь повторил рекорд НХЛ, одержав победы в 30 первых играх в лиге из 39. Пять лет назад подобного результата достиг датский голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Фредерик Андерсен.

«Это была отличная игра. Она проходила на встречных курсах, обе команды показали свои лучшие качества. Думаю, «Блюз» лучше держали шайбу в атаке», — цитирует пресс-служба НХЛ главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери.

Наставник «Сент-Луиса» Крэйг Берубе напомнил, что его подопечные уверенно выступали на выезде на протяжении всего сезона. Так, в ходе регулярного чемпионата «Блюз» выиграли 21 из 41 матча на чужом льду. Кроме того, успех в этой встрече позволил коллективу из Миссури одержать четвёртую победу подряд на чужом льду и повторить клубный рекорд 1969 года.

«Наше соотношение побед и поражений в выездных встречах было фантастическим. Думаю, с самого начала мы были заряжены на победу, агрессивны. Это задало тон нашей игре», — признался специалист.