65-я шайба, отменённый гол и конфликт с арбитрами: Овечкина удалили из-за аплодисментов судьям в матче плей-офф НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в шестой встрече серии розыгрыша Кубка Стэнли. Главным действующим лицом матча стал Александр Овечкин. Лидер «Кэпиталз» забросил 65-ю шайбу в плей-офф в карьере, а в концовке был удалён за удар соперника клюшкой и аплодисменты в адрес арбитров. За несколько минут до этого судьи не засчитали гол россиянина, который мог сравнять счёт в матче.

Поражение «Вашингтона»

После успеха на своём льду хоккеисты «Вашингтона» вышли вперёд в серии, им была необходима ещё одна победа, чтобы выйти во второй раунд плей-офф НХЛ. Подопечным Тодда Рирдена требовалось взять один из двух оставшихся матчей. Однако в шестой встрече, которая проходила на площадке «Каролины» PCN Arena, «столичные» потерпели крупное поражение, а главным действующим лицом игры вновь стал их капитан Александр Овечкин.

Уже в первой половине периода Овечкин успел отметиться тремя силовыми приёмами, а во второй — в четвёртый раз за серию огорчил голкипера «Харрикейнз» Петра Мразека. При счёте 1:1 на табло он получил передачу от своего соотечественника Дмитрия Орлова, сместился с левого края в центр и мощно бросил в дальний угол. Чешский вратарь оказался бессилен.

Этот точный бросок позволил Овечкину выйти на чистое 22-е место в истории НХЛ по голам в розыгрыше Кубка Стэнли. На счету значится 65 заброшенных шайб, что на одну больше, чем у Ивана Курнуайе, Брайана Проппа, Бобби Смита и Питера Форсберга. Совсем скоро Александр может войти в топ-20 лучших снайперов плей-офф. От 19-й строчки его отделяет всего одно взятие ворот.

Кроме того, Овечкин вошёл в число 50 лучших бомбардиров плей-офф. После шестого матча с «Каролиной» в его активе 125 очков (65 + 60). Столько же у бывшего защитника «Бостон Брюинз» Брэда Парка и экс-форварда «Нью-Джерси Девилз» Патрика Элиаша.

Несмотря на вдохновенное выступление лидера, «столичные» не смогли развить успех. Во втором периоде Теуво Терявяйнен сравнял счёт, а в начале третьего Джордан Стаал вывел хозяев вперёд. Причём в эпизоде с третьей шайбой «Каролины» Овечкин находился на льду. Александр не смог помешать Джастину Фолку нанести бросок по воротам Брэйдена Холтби, после чего его партнёр по команде сыграл на добивании.

После этого Евгений Кузнецов ворвался в зону соперника и попытался переиграть Мразека в ближнем бою. Чешский вратарь спас свой коллектив, но вдруг Овечкин въехал в спину голкипера, и в результате шайба оказалась в сетке. Хоккеисты «Вашингтона» принялись бурно праздновать успех, однако арбитры не засчитали гол.

Это вызвало негодование со стороны гостей, которые запросили просмотр эпизода со стороны «военной комнаты» в Торонто. Там также подтвердили решение Криса Руни и Кайла Ремана, не позволив Овечкину оформить свой 66-й гол в плей-офф.

«Вратарь не контролировал и не видел шайбу. Не знаю, что там заметил арбитр. Всё это как-то странно. Игра окончена, двигаемся дальше. Уже ничего не поделаешь», — сказал Овечкин Russian Machine Never Breaks.

Инцидент с незасчитанным голом также прокомментировал и наставник «Вашингтона» Тодд Рирден. По его словам, арбитры даже не объяснили ему, почему было принято такое решение.

«Мне пока ничего не ясно. Плей-офф продолжается, поэтому между тренерами и судьями практически нет диалога. Они приняли решение и имеют право не объяснять причину. Да они так и поступили — не приехали ко мне на скамейку», — сказал Рирден.

Впоследствии портал TSN опубликовал официальное обоснование «военной комнаты» относительно эпизода с отменённым голом Овечкина.

«Подтверждаем решение об отмене гола, так как Александр Овечкин атаковал Петра Мразека (толкнул его в щиток). Согласно правилу 69.3, если игрок инициирует контакт с голкипером, когда тот находится во вратарской площади, шайба должна быть отменена», — говорится в тексте официального заявления пресс-службы НХЛ.

Стоит отметить, что шайба Овечкина стала не единственной отменённой в этом матче. В первом периоде арбитры не засчитали гол Джастина Уильямса из-за игры с высоко поднятой клюшкой. Капитан «Каролины» воспользовался грубой ошибкой защитников «Вашингтона», обработал передачу в воздухе и в ближнем бою переиграл Холтби.

Решение арбитров подкосило хоккеистов «Кэпиталз», которые не смогли в третий раз огорчить Мразека. Сразу после официального оглашения вердикта «военной комнаты» Овечкин позволил себе пару грубых высказываний в адрес арбитров, а в самой концовке заработал удаление. Сначала Александр ударил клюшкой защитника оппонента Саку Мяэналанена, а затем саркастично похлопал в адрес судей. За это капитан «Вашингтона» получил суммарно 12 минут штрафа и покинул площадку.

К этому моменту «Каролина» уже вела со счётом 5:2 и в оставшееся время спокойно довела матч до победы. Хозяева сравняли счёт в серии и подарили болельщикам одно из самых интригующих противостояний первого раунда плей-офф.

После игры рассерженный Овечкин выразил крайнее недовольство работой судей. По его мнению, многие их решения были «странными».

«Не хочу быть плохим парнем, но ничего весёлого здесь нет. Это была хорошая битва. Соперники сыграли здорово, они выиграли шестой матч. Седьмая встреча будет намного интересней. Мы знаем, как действовать в подобных ситуациях. Обе команды будут ощущать давление», — цитирует Овечкина The Washington Post.

Путёвка в плей-офф для Радулова

В отличие от «Вашингтона» «Даллас Старз» удалось решить вопросы о выходе в следующий раунд плей-офф в шести встречах. На своём льду коллектив Джима Монтгомери обыграл «Нэшвилл Предаторз», а Александр Радулов принял непосредственное участие в победе техасцев.

Встреча получилась не самой результативной. Усилиями Остина Уотсона гости открыли счёт на шестой минуте, а период спустя хозяева восстановили паритет. Голом отметился 33-летний канадец Блейк Комо. В оставшееся время коллективы не смогли отметиться заброшенными шайбами, а исход матча решался в овертайме.

К ключевому моменту встречи команды суммарно нанесли 98 бросков по воротам друг друга. Чуть тяжелее пришлось вратарю «Нэшвилла» Пекке Ринне, который успел совершить 49 спасений. А затем Тайлер Сегин и Александр Радулов организовали быструю атаку, в ходе которой россиянин выкатил передачу на неприкрытого Йона Клингберга. Швед получил шайбу в левом круге вбрасывания и пробил в створ.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию у «Нэшвилла» со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции НХЛ. Там он встретится с «Сент-Луис Блюз», цвета которого защищает ещё один российский хоккеист Владимир Тарасенко.

Что касается «Предаторз», то команда из Теннесси стала третьим победителем дивизиона, не сумевшим преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Триумфатор Центрального дивизиона присоединился к «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Атлантического и «Калгари Флэймз» из Тихоокеанского. На данный момент борьбу продолжает лишь лидер Столичного — «Вашингтон Кэпиталз».