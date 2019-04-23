Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям
- Reuters
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В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Каролина» арбитры выписали штраф Овечкину за удар по рукам соперника Саку Мяэналайнена.
Российский форвард не согласился со штрафом и начал аплодировать судьям, за что был удалён до конца игры.
«Вашингтон» проиграл встречу со счётом 2:5.
Ранее сообщалось, что передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.