Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал удаление до конца матча за саркастические аплодисменты в адрес арбитров поединка серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».

В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Каролина» арбитры выписали штраф Овечкину за удар по рукам соперника Саку Мяэналайнена.



Российский форвард не согласился со штрафом и начал аплодировать судьям, за что был удалён до конца игры.

«Вашингтон» проиграл встречу со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.