Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям

Короткая ссылка
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал удаление до конца матча за саркастические аплодисменты в адрес арбитров поединка серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной Харрикейнз».
Овечкин был удалён в матче с «Каролиной» за аплодисменты судьям
  • Reuters
  • © James Guillory-USA TODAY Sports

В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Каролина» арбитры выписали штраф Овечкину за удар по рукам  соперника Саку Мяэналайнена.

Российский форвард не согласился со штрафом и начал аплодировать судьям, за что был удалён до конца игры.

«Вашингтон» проиграл встречу со счётом 2:5.

Ранее сообщалось, что передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Нэшвилл» и выйти во второй раунд плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить